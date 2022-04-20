В среду, 20 апреля, «Алания» примет «Зенит» в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. Игра состоится в 17.00 мск на стадионе им. Султана Билимханова в Грозном, транслировать ее будут на matchtv.ru.

Последняя очная встреча соперников состоялась в 2020 году. Тогда «Зенит» в товарищеском матче обыграл «Аланию» со счетом 4:2, которая проиграла 5 последних матчей питерцам.

В последнем туре «Зенит» сумел без особых проблем обыграть со счетом 3:1 «Урал» и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Алания» располагается на шестой строчке в таблице ОЛИМП-ФНЛ.