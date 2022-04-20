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Сегодня, 16:00

«Алания» — «Зенит»: смотреть прямую трансляция матча БЕТСИТИ Кубка России

Прямая трансляция матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России «Алания» — «Зенит»
Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
ФК «Зенит».
Фото ФК «Зенит»

В среду, 20 апреля, «Алания» примет «Зенит» в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. Игра состоится в 17.00 мск на стадионе им. Султана Билимханова в Грозном, транслировать ее будут на matchtv.ru.

Последняя очная встреча соперников состоялась в 2020 году. Тогда «Зенит» в товарищеском матче обыграл «Аланию» со счетом 4:2, которая проиграла 5 последних матчей питерцам.

В последнем туре «Зенит» сумел без особых проблем обыграть со счетом 3:1 «Урал» и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Алания» располагается на шестой строчке в таблице ОЛИМП-ФНЛ.

Расписание и результаты матчей 1/4 финала Кубка можно посмотреть здесь.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 17:00. Республиканский стадион Спартак (Владикавказ)
Алания
Зенит

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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