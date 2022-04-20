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Сегодня, 15:45

Ледяхов: «Для «Спартака» и ЦСКА Кубок России — последняя возможность спасти сезон»

Ледяхов считает, что БЕТСИТИ Кубок России — это последняя возможность для «Спартака» и ЦСКА спасти сезон
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от матча команды с ЦСКА в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Если взглянуть на результаты последних встреч, оппоненты действительно находятся не в идеальной форме. Однако это кубковая игра, она не имеет никакого отношения к сложностям, с которыми коллективы столкнулись в чемпионате. Их ждет всего одна встреча, в которой на кон окажется поставлено все. Футболисты настроятся на нее как на последний бой. Ну и вывеска говорит сама за себя», — приводит слова Ледяхова RT.

Также экс-футболист заявил, что для обеих команд Кубок России — последняя возможность спасти сезон.

«Матч точно выйдет нескучным. ЦСКА растерял очки с аутсайдерами и лишился шансов на чемпионство. Соперник же полностью провалился в чемпионате. Поэтому для обеих команд Кубок — последняя возможность спасти сезон. Игра гарантированно получится интересной со всех точек зрения», — добавил Ледяхов.

Игра ЦСКА — «Спартак» пройдет сегодня, 20 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19.30 по московскому времени.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

Источник: https://russian.rt.com/sport/article/991742-ledyahov-spartak-cska-kubok
Игорь Ледяхов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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