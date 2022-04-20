Составы «Алании» и «Зенита» на матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России

«Алания» и «Зенит» объявили составы на матч четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России.

В стартовом составе команды из Санкт-Петербурга появится нападающий Артем Дзюба. Форварды Малком, Юри Алберто и Иван Сергеев остались в запасе.

«Алания»: Солдатенко, Шавлохов, Багаев, Гурциев, Хугаев, Хубулов, Засеев, Кобесов Дав., Бутаев, Хабалов, Хосонов.

Запасные: Богиев, Татаев, Хадарцев, Машуков, Кочиев, Дзахов, Кокоев, Цараев, Сосранов, Григорьев, Кобесов Дм. Гиоргобиани.

«Зенит»: Кержаков, Адамов, Алип, Чистяков, Круговой, Барриос, Ерохин, Вендел, Кузяев, Мостовой, Дзюба.

Запасные: Бязров, Кизеев, Сутормин, Сантос, Оздоев, Малком, Ким, Алберто, Сергеев.

Матч «Алания» — «Зенит» состоится сегодня, 20 апреля в Грозном. Начало — в 17.00 (мск).