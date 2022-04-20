«Алания» сравняла счет в матче с «Зенитом» со штрафного в добавленное время и перевела игру в серию пенальти

«Алания» перевела матч 1/4 финала с «Зенитом» в серию пенальти благодаря голу со штрафного в конце второго тайма

«Алания» сравняла счет в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Зенита» — 2:2.

На 90+3-й минуте нападающий владикавказцев Николай Гиоргобиани забил со штрафного в дальний от себя верхний угол ворот Михаила Кержакова.

24-летний Гиоргобиани забил седьмой гол в сезоне-2021/22 и первый в нынешнем розыгрыше Кубка.

Благодаря мячу форварда команды завершили основное время со счетом 2:2. Согласно регламенту Кубка России, в случае ничьей в основное время клубы выявляют победителя в серии пенальти.