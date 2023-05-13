Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 11:39

Алаев заявил, что в РФС не располагают информацией о переносе финала Кубка России из «Лужников»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент РФС Александр Алаев заявил, что союз не обладает информацией о возможном переносе финала Кубка России со стадиона «Лужники» на другую арену.

«Есть решение исполкома РФС о том, что матч состоится 11 июня в «Лужниках», других решений нет. Для того, чтобы переносить суперфинал, если будет необходимость или желание, нужно решение исполкома. Пока у меня, как у члена исполкома и вице-президента, информации о каких-то переносах нет. Надеюсь, что финал состоится там, где и запланировано, при большой аудитории», — заявил Алаев ТАСС.

Финал Кубка России сезона-2022/23 должен пройти 11 июня на стадионе «Лужники», вмещающем 80 840 зрителей.

Источник: https://tass.ru/sport/17739079
Футбол
Кубок России
РФС
Александр Алаев
Лужники
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Сергей Анохин: «Наша дружба с Писаревым началась с драки»
«Флорида» обыграла «Торонто» в пятом матче
Военкор «Известий» показал быт сражающегося под Авдеевкой полка
Французский политик призвала Париж отказаться от поставок оружия ВСУ
Захар Прилепин сообщил об очередной операции длительностью 4,5 часа
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Ренессанс Чалова. Не только Малком и Промес разрывают этот сезон
Сергей Карасев рассудит матч второго этапа финала Пути регионов FONBET Кубка России «Краснодар» — «Урал»
Зделар — о сопернике в финале FONBET Кубка России: «Мы готовы к любой команде»
Гендиректор «ВТБ Арены» заявил о готовности стадиона принять финал FONBET Кубка России
Гранат: «Зачем проводить финал Кубка в «Лужниках», если не будет полная посещаемость?»
Тарханов считает, что суперфинал FONBET Кубка России можно перенести в Санкт-Петербург
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сергей Карасев рассудит матч второго этапа финала Пути регионов FONBET Кубка России «Краснодар» — «Урал»
Новости
RSS RSS
Все новости