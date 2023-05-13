Алаев заявил, что в РФС не располагают информацией о переносе финала Кубка России из «Лужников»

Вице-президент РФС Александр Алаев заявил, что союз не обладает информацией о возможном переносе финала Кубка России со стадиона «Лужники» на другую арену.

«Есть решение исполкома РФС о том, что матч состоится 11 июня в «Лужниках», других решений нет. Для того, чтобы переносить суперфинал, если будет необходимость или желание, нужно решение исполкома. Пока у меня, как у члена исполкома и вице-президента, информации о каких-то переносах нет. Надеюсь, что финал состоится там, где и запланировано, при большой аудитории», — заявил Алаев ТАСС.

Финал Кубка России сезона-2022/23 должен пройти 11 июня на стадионе «Лужники», вмещающем 80 840 зрителей.