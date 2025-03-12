Ташуев — о дубле Бериши: «Удачнее выхода на замену после такой паузы наверное не было»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Первой задачей было выиграть матч. Вторая задача — дать возможность сыграть футболистам, которые давно не играли. У них должна быть игровая практика. У нас, к сожалению, впереди не борьба за первое место, как у «Краснодара», а за другие места. Они очень важны для клуба, можно сказать, судьбоносны. Так же была задача понять, кто из футболистов who is who, кто есть кто. То есть кто готов в ближайшее время выходить на поле и помогать решать задачи.

Вовремя на замену вышли наши лидеры, Бериша и Богосавац, которые не играли семь месяцев. Удачнее выхода на замену после такой паузы наверное не было. В истории футбола, может быть и было такое, но я такое не помню, чтобы не играть семь месяцев, выйти и забить два гола», — приводит пресс-служба клуба слова Ташуева.

Жеребьевка полуфинала Пути регионов и оставшейся части плей-офф Кубка России пройдет в среду, 12 марта по окончании матча 1/2 финала Пути РПЛ ЦСКА — «Динамо».