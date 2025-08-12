Футбол
12 августа, 18:23

«Акрон» обыграл ЦСКА по пенальти в Кубке России

Сергей Ярошенко
Полузащитник «Акрона» Арсений Дмитриев (слева) и хавбек ЦСКА Матеуш Алвес.
Фото ПФК ЦСКА

«Акрон» обыграл ЦСКА в групповом этапе FONBET Кубка России — 1:1, пенальти — 5:4.

Счет в матче на 53-й минуте открыл нападающий тольяттицев Солтмурад Бакаев после ошибки голкипера ЦСКА Владислава Торопа. Ответный мяч на 70-й минуте забил форвард армейцев Тамерлан Мусаев.

Свои попытки в серии пенальти у тольяттинцев реализовали Константин Савичев, Ифет Джаковац, Марат Бокоев, Арсений Дмитриев и Солтмурад Бакаев.

«Акрон» занимает 1-е место в группе D c 5 очками. ЦСКА с 4 очками — на 2-м месте.

«СЭ» вел текстовую трансляцию встречи.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
12 августа, 16:15. Самара Арена (Самара)
Акрон
1:1
ЦСКА

  • Борис Игоревич

    Молодежь пыталась вырулить на классе.. Не получилось конечно. В мало что значащем матче не дали результат.. Ничего. Вся борьба впереди. ЦВБП!!

    13.08.2025

  • Kimi_

    Привоз Торопа, бездарный пеналь от Кругового. А в остальном наши смотрелись хорошо. Акрон, победил в лотерее, с победой их.

    13.08.2025

  • Sandy45

    Отличный матч, просто не повезло. Бывает. Ну и остудит немного не голову будущим нашим звездам- Торопу, Кругу, Глебову.

    13.08.2025

  • Нед

    Вообще не стоит драматизировать ничью в матче двух дублирующих составов, равно и два грубых ляпа, приведшие к голам. И никаких выводов делать нельзя из матча, где оба тренера выгуливали молодняк. Ну, кроме того, что молодняк бодрый, местами хороший. У ЦСКА намного выше классом, что неудивительно.

    13.08.2025

  • spectans

    проиграть Акрону не стыдно

    12.08.2025

  • Дикий Мяв

    Все заметили договорняк зенитовцев? Васютин что то говорит Круговому, потом жмут руки и Круговой не забивает. Явный сговор!

    12.08.2025

  • Давлет Нурпиисов

    слава кпсс!

    12.08.2025

  • Давлет Нурпиисов

    что за бред?

    12.08.2025

  • Спринт

    Баба-фантик .. ты то на якобы стройке псевдо-стадиона в Тольятти для неких приволжских БОМЖиков скока тачек со своим дерьметцом отвез к сортиру ..?

    12.08.2025

  • плохокот

    Это с точки зрения болельщиков. Тренер же знает, что поражений не избежать. Лучше их получить сейчас, когда результат не супер важен. Зодно охладить закружившиеся головы после Рубина. Рахимов же правильно сказал, что в первоом тайме у ЦСКА залетело все. Сегодня не залетело. Поражение хорроший повод мотивации к работе на тренировках, победы расхолаживают.

    12.08.2025

  • Инженер по охране труда

    Это не играет роли, главное, что они обучаемые и на поле правильно воплощают идеи тренера. А результат серии пенальти?...Всем ясно, что ЦСКА выйдет в следующий раунд Кубка железобетонно, поэтому сегодня ЦСКА и не шел ва-банк выиграть любой ценой, впереди игра с "Динамо" (Москва) в чемпионате, результат которой гораздо важнее...

    12.08.2025

  • Армеец

    Сам приползет скоро...к туркам,алиментщик

    12.08.2025

  • Армеец

    Вот бл...я это железный аргумент!

    12.08.2025

  • Олег Каноков

    Я всё понимаю,но победы всегда чертовски приятны.)

    12.08.2025

  • Alexey Tarasov

    Давлет-Вадим НЕ ПИ...И :rage:Я тебя размажу на сухую, ты же представлялся Казанским :point_right: ХОРОШ НАРОД-НАЁ...ТЬ :angry:БЛ..Ь воин:frog: Иди на болоте кувшинки нарви-своей Любимой:sunflower: ЗАПОМНИ-Ц В Б П:point_up:??????Понял музик:rage: Ты хочеш сыграть в викторину? Давай:smile: оставляеш поле для дизов:smile::frog:

    12.08.2025

  • diskmen

    За Акроном не слежу,но наверное вы правы .На слуху были Бакаев и голкипер Зенита Васютин.

    12.08.2025

  • ladafan

    а пока ты лузгай! как впрочем и всегда

    12.08.2025

  • плохокот

    Почему плохой? Формула турнира позволяет ставить эксперименты. А где еще молодых обкатывать? 4 очка есть и. это неплохо.

    12.08.2025

  • ladafan

    ваши молодые переиграли еще более молодых))) так разве не ближе к правде будет?

    12.08.2025

  • ladafan

    когда пишете про состав одной команды, нужно уточнять, что в другой команде из основы был только один. так честнее будет

    12.08.2025

  • GeoMaS

    Играли одни, а выиграли другие. И в этом футбол, потому что побеждают те, кто больше забивает, по крайней мере, в отдельно взятом матче. И в этом кубковый матч.

    12.08.2025

  • Maxim Bogdanov

    Мужики, кто ставит на спорт. Я тут поверил в псевдо 99% прохода от телега-каналов и пабликов в вк. Ничего там не заходит. Вернулся на старый сервис. 13 лет им. Ищите их в любом поиске: «серебряный прогноз сервис». Сайт. До победы прогнозы дают.

    12.08.2025

  • 1 2

    Это футбол игра бывает разная,слабый выигрывает у сильнейшего,значит не надо рассляблятся! С приходом Дзюбы болею за Акрон,люблю когда маленкие города обувают столицу,Акрону никогда не сдаваться только вперед!!!

    12.08.2025

  • давильщик

    да забудьте все- у нас главное Динамо и три очка!!!

    12.08.2025

  • diskmen

    В Кубке решили поэксперементировать.Если бы не ошибка Торопа у Акрона и шанса бы небыло.После ухода 8 игроков у ЦСКА все ждут пополнения.Трудно играть одной обоймой.Ещё 3 основных сломались.Даже с дублем ЦСКА смотрелся хорошо.Я сильно удивился когда Койта появился в старте.Он уже одной ногой в Турции. Пока эта команда держится на своих воспитанниках.

    12.08.2025

  • Гантэр

    Ничего страшного. Но как играл Тороп ,было видно что сейчас доиграется.Надеюсь усиление будет , но не детский сад,навырост.

    12.08.2025

  • Инженер по охране труда

    Ну что сказать, братья армейские болельщики...В целом игра ближайшего резерва была добротной, по содержанию наши молодые полностью переиграли "Акрон", но вот реализация была плохой! Но такое бывает, это футбол...Ребята молодые, а те, что из основы возможно ещё не отошли от впечатлений игры с "Рубином", плюс Влад Тороп совершил сегодня чудовищный ляп, но такое тоже бывает даже у великих вратарей... Ну а пенали, это всё же больше лотерея...Резюмируя сказанное, делаю вывод, что не стоит драматизировать исход сегодняшней игры, ЦСКА наверняка выйдет в следующий раунд Кубка, и в целом очевидно, что команда под руководством Челестини идет в правильном направлении.

    12.08.2025

  • Давлет Нурпиисов

    кстати о зените... сейчас как раз смотрю

    12.08.2025

  • Нед

    "Специалист", после травмы Беншимола Акрон не мог играть по привычной схеме 4-3-3, поскольку во всём составе не было ни одного нападающего. Болдырев вроде бы "нападающим" когда-то был в детских турнирах, но он функционально не готов играть в РПЛ. Однако у Акрона и ему место на поле регулярно находится. "Специалист", весь состав Акрона продать можно было перед началом сезона хорошо если лямов за 5 евро, это примерно как один средненький игрочшко твоего клуба. Акрон играл по схеме 4-5-0, где 0 - это Болдырев, но у тебя это каким-то чудом трансформировалось в 6-4-0, "списилист".

    12.08.2025

  • Давлет Нурпиисов

    ты сперва выйди...

    12.08.2025

  • Давлет Нурпиисов

    кто то оспаривает победу Португалии или Аргентины?

    12.08.2025

  • PILAD ЦВБП

    ...."чисто по результатам на табло"...4-ре игры..3-и ничьих...а сегодня вообще схема " 6-4-0", и это Вы называете игрой. Ну а "один такой остался".....:pray::joy::rofl:

    12.08.2025

  • TokTram_

    Сглазил-таки Рабинер. Хорошо, хоть в Кубке,на проходной стадии.

    12.08.2025

  • Давлет Нурпиисов

    бля... аргумент? ну так выпустите четыре основных... пять... в чем проблема?

    12.08.2025

  • Давлет Нурпиисов

    это чмо с ником спринт чел.вообще неадекватный.. не трать на него время:handshake:

    12.08.2025

  • Давлет Нурпиисов

    выживший из ума неадекват с 69 года... :rofl:

    12.08.2025

  • Спринт

    .. пшел ..на ...

    12.08.2025

  • Uno Momento

    Пони решили поберечь силы, а по итогу здесь продуло и динамикам влетят

    12.08.2025

  • Давлет Нурпиисов

    дерьмо беложопое... когда то тебя достанет карма... сдохнешь в своей блевотине тварь

    12.08.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    И даже без Артёмчика выиграли...

    12.08.2025

  • Спринт

    Нынешний недо-кубок полноценным и, тем более престижным, трофеем не является по определению. Не более, как возможность получить игровую практику и премиальные игрокам запаса.

    12.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Наиграл, но не заслужил... Осталось горькое послевкусие... Словесная эквилибристика.

    12.08.2025

  • Нед

    Ты антиболельщик Акрона с 2024 года, это важнее. Ты настолько "специалист", что прогнозируешь 10-е место Акрона как что-то для Акрона нехорошее.

    12.08.2025

  • Спринт

    Соплю свою дилетантскую размазывай средь своих в массовочке. Не лезь к болельщику родного ЦСКА с лета 1969 года.

    12.08.2025

  • Олег Каноков

    Не смог игру посмотреть.Результат плохой,но не стоит голову пеплом посыпать,из группы выйдем по-любому.

    12.08.2025

  • Jean4

    Правильно! Долой его! Хватит позорить наше гордое имя!

    12.08.2025

  • Нед

    Верь! Соберётся твоя команда! Купит себе игрока за 40 млн., и он в игре против Акрона... ничего не сможет сделать. Карма. Глупые и ленивые олигархи должны страдать от злых и работящих бомжей.

    12.08.2025

  • Russpiel

    Португалию - с победой на ЧЕ по пенальти, Аргентину - с победой на ЧМ по пенальти.

    12.08.2025

  • Alexey Tarasov

    Ладно-блин комом:rage: обидно будет-если будет продолжене :rage::100: Верю в Команду:100: Парни не унывайте:wink: ВЫ МОЛОДЦЫ-Верьте в Себя -Вы Сможете Многое:100::point_up:??.

    12.08.2025

  • Давлет Нурпиисов

    жопа возможно у тебя белая... но душа черная... нацик сранный.. вояка диванная:rofl::thumbsup::muscle:

    12.08.2025

  • igor1972

    Вот те бабушка и Юрьев день... ЦСКА при явном преимуществе умудрился проиграть...

    12.08.2025

  • Нед

    Спартачей спроси, они тотально превосходили Акрон вдесятером... ну и чё? "Помогли тоби, свынку, твои арапы?"

    12.08.2025

  • Давлет Нурпиисов

    гавно ... я год на СВО свое отвоевал.. а до этого Афган два года... и первая чеченская... ты сука сранная где был? почему нациц сранный до сих пор не самоутилизировался на Донбассе?

    12.08.2025

  • Спринт

    приволжкие БОМЖиеи что то из себя представляет лишь на фоне весьма серенькой РПЛь, и разобранности других команд. Скоро будут на своем месте в конце десятки, в лучшем случае ...

    12.08.2025

  • Давлет Нурпиисов

    счет на табло

    12.08.2025

  • Нед

    Дилетантом ты можешь назвать любого, кроме себя. Но ты "специалист"такой, что должен признать Акрон лучшей командой этого сезона, чисто по результатам на табло. Ведь он ещё никому не уступил, и вроде бы один такой остался.

    12.08.2025

  • Спринт

    .. чебурек вонючий .. внюхай своё у юрты ..

    12.08.2025

  • Давлет Нурпиисов

    воняешь как раз ты дерьмо ... иди сдохни чмо

    12.08.2025

  • Давлет Нурпиисов

    дебил сранный... это твоим цски... благотворительная помощь... вместо торопа

    12.08.2025

  • Спринт

    чкбурек не закопал .. воняешь ..

    12.08.2025

  • Правдобур

    Черножопая тварь, твоих братьев сейчас судят за Крокуссити, а тебе удалось сбежать к хохлам. Но это не надолго, Русские и там вас всех достанут и пристрелят!!!

    12.08.2025

  • Спринт

    .. вначаль счет позырь остолоп дилетантский .. может затем не нес бы своей ахинейки ..

    12.08.2025

  • Давлет Нурпиисов

    одно и то же ( юрты и дерьмо) дедок сдрысни или умри уже...судья какой то категории... иди нах

    12.08.2025

  • Нед

    Мастерство Торопа в пенальти выше Васютина. А перечеркивают всё регулярные результативные ошибки по ходу сезона, а не одна в отдельном матче.

    12.08.2025

  • Давлет Нурпиисов

    вангую... просрете ... и скорее всего с крупным счетом:rofl::thumbsup::muscle:

    12.08.2025

  • Нед

    Кому не нравится Тороп, или Круговой, или Лукин, или Верде... Отдавайте их в аренду в Акрон. Там они все пригодятся, все заиграют.

    12.08.2025

  • Спринт

    Поставленный удар у футболе зависит не от силы удара, а от точности. У Кругового никогда и не было техники удара.

    12.08.2025

  • Давлет Нурпиисов

    щенки неадекватные ... которые правдами/ неправдами пытаются оправдать унижение т.н.московского недоклуба

    12.08.2025

  • Спринт

    .. оштбка голевая и это все перечеркивает. Пенальти берутся не угадываниеи, а вратарским мастерством.

    12.08.2025

  • sdf_1

    Круговой по внешнему виду такой кабан, которому, если встретишься с ним в тёмном переулке, лучше сразу всё отдать, а мяч в ворота покатил словно маленькая слабенькая девочка. Вот как такое может быть?

    12.08.2025

  • Давлет Нурпиисов

    а твоя долбоебопрадо хуй?

    12.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Ах ты мой сладенький и нежный краснопопенький юноша! Топотун тебе на язык!

    12.08.2025

  • Спринт

    .. и зачем приволжским БОМЖикам энтот Матвейка?

    12.08.2025

  • Нед

    В который раз Акрон переигрывают, но переиграть не могут.

    12.08.2025

  • PILAD ЦВБП

    ....ну вот теперь Игорь может точно уходить, у ЦСКА есть уже зазвездившаяся сила в раме....

    12.08.2025

  • Спринт

    чебурек -- своё у юрты прикопай .. подваниваешь ..

    12.08.2025

  • Спринт

    Тороп "подарил" победу приволжским БОМЖикам .. . Еще просидит на лавке и не будет хорошего вратаря. Таких примеров уже было не мало.

    12.08.2025

  • Нед

    Этот дно угадал больше половины пенальти, одну ошибку за матч допустил.

    12.08.2025

  • Сергей ЕФРЕМОВ

    Ты, товарищ, видимо ещё наш Зенит не видел... Болелы Зенита.

    12.08.2025

  • Давлет Нурпиисов

    дедок.. ты совсем плох... иди нах...

    12.08.2025

  • Давлет Нурпиисов

    долбоеб?

    12.08.2025

  • Давлет Нурпиисов

    Зауважал Акрон. Команда действительно с яйцами... в отличии от моего ( рахимовского) Рубина с трусливой игрою

    12.08.2025

  • VD44

    Акрон с победой, Кони в первом должны были пару исполнить, ну а возня около своей штрафной предполагала привоз и он случился, играли недурно, но не залетало как с Рубином и увы, в общем было нескучно...

    12.08.2025

  • diskmen

    Только , когда выпустили 3 основных игроков ЦСКА смог сравнять счёт.Тороп сегодня был явно не в ударе.Если честно,Акрону подфартило.Играл он откровенно плохо.Но так бывает.

    12.08.2025

  • Спринт

    Все 28 болел приволжских БОМЖиков были на чужом стадионе .. 345 болельщиков были за ЦСКА .. еще 123 пришли семечки полузгать ..

    12.08.2025

  • А какие у тебя корни ?

    Нужно срочно выкупать Матвея Сафонова у ПСЖ

    12.08.2025

  • baruv

    Логичнее была бы победа армейцев в основное время. Хозяева выиграли в лотерею.

    12.08.2025

  • оппонент

    При тотальном преимуществе на протяжении всего матча не суметь победить. Некому забивать, как все последние годы. Это повод для раздумий восторженным болтунам.

    12.08.2025

  • МЯСО ВРЕДНО

    Акрон с победой, а наши будем считать силы для Динамо берегли. Хотя такое сбережение часто боком выходит.

    12.08.2025

  • Vadim Ivanov

    Круговой и цска позор России! Акрон с победой!!!

    12.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Челестини, убирайсо!!!

    12.08.2025

  • hattabych

    Опозорились в Самаре, как и Спартак.

    12.08.2025

  • Правдобур

    Играли хорошо. Резервисты не подвели. Отыгрались здорово! пенальти это лотерея в которой ЦСКА не всегда точнее..

    12.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    браво Акрон! ЦСКА не унывать

    12.08.2025

  • Спринт

    ЦСКА наиграл на победу, но не заслужил её бездарной реализацией и примитивными ударами с точки.

    12.08.2025

  • инок

    Акрон с победой над ЦСКА по пенальти..

    12.08.2025

  • NF

    Играл ЦСКА с некоторой ленцой и закономерно доигрался. Резерва нормального ЦСКА не хватает, а Круговой - единственный, кто у Николича пенальти не тренировал). Первое поражение Челестини, эхом от дифирамбов после "Рубина" отозвалось. Ну а Акинфееву же не вечно на "пенсию" не уходить...

    12.08.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Тороп - дно . А ещё хотели его первым номером сделать , а Конифея на пенсию отправить

    12.08.2025

