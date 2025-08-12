«Акрон» обыграл ЦСКА по пенальти в Кубке России

«Акрон» обыграл ЦСКА в групповом этапе FONBET Кубка России — 1:1, пенальти — 5:4.

Счет в матче на 53-й минуте открыл нападающий тольяттицев Солтмурад Бакаев после ошибки голкипера ЦСКА Владислава Торопа. Ответный мяч на 70-й минуте забил форвард армейцев Тамерлан Мусаев.

Свои попытки в серии пенальти у тольяттинцев реализовали Константин Савичев, Ифет Джаковац, Марат Бокоев, Арсений Дмитриев и Солтмурад Бакаев.

«Акрон» занимает 1-е место в группе D c 5 очками. ЦСКА с 4 очками — на 2-м месте.

«СЭ» вел текстовую трансляцию встречи.