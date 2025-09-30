«Краснодар» — «Динамо»: трансляция матча Кубка России онлайн
«Краснодар» и «Динамо» сыграют в Кубке России 30 сентября
«Краснодар» и «Динамо» сыграют в ответном матче группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 30 сентября. Игра состоится на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало — в 20.30 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня. Следить за ключевыми событиями встречи «Краснодар» — «Динамо» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).
В первом матче краснодарский клуб победил бело-голубых со счетом 4:0.
Новости