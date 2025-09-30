«Краснодар» и «Динамо» сыграют в ответном матче группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 30 сентября. Игра состоится на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало — в 20.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

30 сентября, 20:30. Ozon Арена (Краснодар)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня. Следить за ключевыми событиями встречи «Краснодар» — «Динамо» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

В первом матче краснодарский клуб победил бело-голубых со счетом 4:0.