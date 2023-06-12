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Сегодня, 15:13

Гладилин заявил, что авторитет Акинфеева подействовал на «Краснодар» в FONBET Кубке России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился размышлениями о суперфинале FONBET Кубка России, в котором 11 июня сразились столичный ЦСКА и «Краснодар».

«Обе команды показали хороший футбол, настоящий, кубковый. Игра держала в напряжении до конца, до последних минут. Финал получился. А то, что пенальти, конечно, опыт молодого вратаря «Краснодара» не сравнить с мастерством Акинфеева. Акинфеев выигрывал и матчи чемпионата мира в серии пенальти, у него огромный опыт, мастерства очень много. Здесь психология играла роль, его авторитет подействовал на игроков соперника, которые били пенальти. Конечно, заслуга Акинфеева в серии пенальти — это его. А так, равная игра, «Краснодару» просто не повезло. Играли хорошо, могли и выиграть. Но серия пенальти сложилась так, что мастерство вратаря и психология были на стороне ЦСКА», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

ЦСКА обыграл «Краснодар» в суперфинале FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 6:5).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/12/20650226.shtml
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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