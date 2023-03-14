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Сегодня, 22:36

Абаскаль рассказал, почему не выпускает на поле Кейта Бальде

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему не выпускает на поле нападающего Кейта Бальде.

— В середине первого тайма был 3-5-минутный отрезок в стиле «Барселоны» 10-х годов. Было красиво. Что это? Импровизация? Почему увидели только такой кусочек?

— Здесь два момента есть. Владение, но оно бессмысленно без направления. Во время этого владения нужно обязательно смотреть вперед, потому что у соперника могут появляться разрывы, нужно ускорять игру. Это то, как можно контролировать игру, но футбол не должен быть стерильным. Был момент, когда «Урал» прессинговал каждого игрока персонально. При такой игре нужно было движение. Либо ты выигрываешь единоборства, либо нужна комбинация. Лично мне не нравится такое владение, где не доводится до опасных моментов.

— У вас в Кубке нет Шамара и Соболева, вы сами об этом сказали. Почему же тогда вы не выпускаете Кейта Бальде?

— Кейта — не центральный нападающий. И место в стартовом составе нужно заслужить на тренировке. Кто как тренируется — ситуация такая.

Кейта Бальде
Гильермо Абаскаль
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