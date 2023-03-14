Кечинов заявил, что между «Уралом» и «Спартаком» получилась боевая игра

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился впечатлениями от матча 1/2 финала FONBET Кубка России.

«Получилась боевая игра. Да, не дотягивал матч по накалу, как в игре чемпионата. Мячи хорошие забили две команды. Результат по игре. Помешало ли поле играть «Спартаку» в комбинационный футбол? Да, конечно, но для двух команд условия одинаковые. Ничего не остается делать как играть на таких полях. К сожалению, март у нас, как зимний месяц. Расклад на второй матч? Шансы все равно 50 на 50. Надо начинать все заново. «Спартаку» будет тяжелее, потому что игра на выезде. «Урал» — очень серьезный соперник. В чемпионате было непросто и сейчас тоже. На мой взгляд, состав у «Спартака» сильнее, и игра у красно-белых более зрелищная», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

Гол на 22-й минуте встречи забил нападающий красно-белых Квинси Промес после передачи новичка клуба Томаша Тавареша. На 67-й минуте счет сравнял Юрий Железнов, который появился на поле тремя минутами ранее.

Ответный матч между клубами состоится 5 апреля. Начало — в 19.00 мск.