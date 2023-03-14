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Маслов о голе «Урала»: «Я пытался исправить ошибку и случился рикошет. Меня не обвиняли»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился мнением о ничьей с «Уралом» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:1).

— Никакой расслабленности не было. Пытались играть, создавать максимальное количество моментов. Наверное, по моментам и по владению у нас было преимущество. Счет в футболе всегда закономерен. Так получилось, что у соперника залетело все, у нас ничего. Это футбол. Можем только себя в этом винить

— Ответный гол «Урала» состоялся при вашем участии.

— Я пытался исправить ошибку. Случился рикошет. Произошло как произошло. Не могу ничего сказать. Меня не обвиняли.

Ответный матч между клубами состоится 5 апреля. Начало — в 19.00 мск.

Павел Маслов
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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