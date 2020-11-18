К Дзюбе «залезли в постель». Это уже переходит все границы

Обозреватель «СЭ» — о новой волне слухов вокруг форварда «Зенита» и сборной России

В среду с утра интернет опять взорвался темой Артема Дзюбы. На этот раз вылезла «информация» о грядущем разводе нападающего со своей супругой Кристиной. Причина — то самое видео. А несколько раньше в Сети появились предположения о том, что Артем записывал его «для своего парня». Фантазия у авторов Telegram-каналов буйная, вот и шарашат все подряд. Что объяснимо — привлечь к суду за порочащие честь и достоинство публикации в «телегах» в России, по-моему, не удавалось еще никого.

Но я сейчас не о правовых последствиях подобных историй. В конце концов, юридический механизм рано или поздно создадут — и отвечать придется.

Я о моральной стороне. Такое впечатление, что кому-то доставляет чуть ли не садистское наслаждение глумление над Артемом. Дзюба совершил необдуманный поступок, никто не спорит. И его не защищает. Но человек давно (и сразу) признал это сам, пострадал как в клубе (лишение повязки), так и в сборной (отлучение от ноябрьского сбора). Что еще нужно, чтобы от игрока отстали?

Ведь даже если предположить, что данные о разводе — правда, это абсолютно личное дело Артема и Кристины. Они разберутся без улюлюканья толпы и советов посторонних. Но у нас ведь так не бывает, слишком падко, увы, общество до подобных вещей. Оказаться в шкуре Дзюбы не хочет никто. Но желания влезть в нее, понять, что происходит сейчас на душе у футболиста, у многих не прослеживается.

Вот и залезают к нему чуть ли не в постель, рождая все новые «подробности». Понимаю, что таков современный мир — места для сострадания в нем остается все меньше. Но должны же быть хоть какие-то границы у ханжества и желания добыть «сенсацию»? Или не должны?

Впрочем, эти вопросы — риторические. На самом деле, край дозволенного каждый из нас определяет для себя сам. Исходя из воспитания, мировоззрения и так далее. Но как бы там ни было, истерию вокруг Дзюбы, на мой взгляд, давно пора прекращать. От обсасывания произошедшего просто начинает подташнивать.

А Артему хочется пожелать не только сделать правильные выводы из всего этого, но и стойкости, и даже в какой-то степени толстокожести. Думаю, он справится. Привычный Дзюба — агрессивный и злой на поле, заряженный на борьбу, отдающий, забивающий — нужен не только «Зениту». Всему российскому футболу.

Вы же еще не забыли слова главного тренера национальной команды Станислава Черчесова «никто Дзюбу не увольнял, он остается нашим капитаном»? Боевой и полностью сосредоточенный на игре нападающий точно еще не сказал своего последнего слова в спорте.

И пусть оно не прозвучит хотя бы еще года два-три.