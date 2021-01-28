Трансферный штиль. Нужны ли ведущим клубам РПЛ большие покупки

До закрытия трансферного окна в России чуть меньше месяца. Стоит ли ждать от топ-клубов больших приобретений?

Больших трансферов в российском футболе в зимнее трансферное окно пока совсем мало. «Спартак» продал Александра Кокорина в «Фиорентину», купил у ПСВ Йоррита Хендрикса и договаривается с «Аяксом» по Квинси Промесу. «Локомотив» поменял Слободана Райковича на Пабло Кастро. ЦСКА близок к тому, чтобы пристроить Адольфо Гайча в итальянский «Беневенто». Вот, пожалуй, и все.

«Зенит»

«Зенит» ушел зимовать с четырехочковым отрывом. Преимущество не огромное, но проиграть этот чемпионат Питер может только сам себе. Об этом в недавнем интервью «СЭ» говорил и Деян Ловрен. В таблице переходов у «Зенита» пока нет ни одной «жирной» фамилии. В качестве потенциальных новичков значатся Дракслер из ПСЖ, де Пауль из «Удинезе», Пепе из «Гремио» и другие. Однако жизненной необходимости в их покупке в феврале нет: на ближайшие полгода перед командой стоит задача выиграть все на внутренней арене, и состава, который уже собран, для этого вполне достаточно. А вот летом будет совсем другой разговор — необходимо готовиться к очередной Лиге чемпионов. Какие позиции нуждаются в усилении? Судя по результату в прошлой Лиге, рассмотреть варианты укрепления нужно по всем направлениям.

ЦСКА

Армейцы пока работают на выход. В аренду в Турцию отправился Кристиян Бистрович, осталось уладить последние вопросы по переходу Адольфо Гайча в итальянский «Беневенто». И если трансфер аргентинца — это скорее попытка как-то повернуть ситуацию с откровенно неудачным трансфером, то история с хорватом больше похожа на освобождение позиции для другого игрока. Основным кандидатом на место в центре полузащиты называется Данило Барбоза из «Ниццы». Была информация, что бразилец согласовал личный контракт, клубы вроде бы тоже договорились, но в последние дни все как-то затихло. Как бы то ни было, после мощной и затратной трансферной кампании летом вряд ли стоит ждать больших покупок от ЦСКА зимой.

«Спартак»

Красно-белые пока наиболее активны на трансферном рынке. С командой уже полноценно тренируется голландец Йоррит Хендрикс, купленный у ПСВ. Скептических комментариев в его адрес было предостаточно, однако Доменико Тедеско сказал, что Хендрикс вполне может претендовать на место в основе. Голландец в любом случае не помешает, особенно если взглянуть на скамейку запасных, с которой «Спартак» ездил в Питер на последний матч перед перерывом.

В «Спартаке» тем временем ждут еще один рейс из Нидерландов, в самом разгаре работа по возвращению Квинси Промеса. Под него нужно будет освобождать легионерское место, и в этой ситуации подвинется, очевидно, Остон Урунов. И что-то нужно решать по Педро Роше, который вернулся из очередной аренды и тоже не вписывается в лимит.

А главный трансфер на экспорт всего нашего футбола «Спартак» уже провернул, продав в «Фиорентину» Александра Кокорина. Для красно-белых это важный шаг с точки зрения разгрузки зарплатной ведомости.

«Ростов»

Главная задача зимы для «Ростова» — наиграть и полноценно внедрить в состав игроков, приобретенных в прошлое трансферное окно. Понтус Альмквист, Армин Гигович и Хайтам Алеесами еще не стали основными игроками, они пока только включены в обойму (на троих у них всего девять выходов в старте). До больших продаж (Матиас Норманн, например, входит в десятку самых дорогих игроков РПЛ) вряд ли стоит ждать от «Ростова» каких-то серьезных приобретений.

«Динамо»

В это трансферное окно, вероятно, появится ответ на главный динамовский вопрос: «А кто будет забивать?». И если поначалу казалось, что новичков у «Динамо» этой зимой не будет, то теперь вероятность трансфера на вход значительно возросла. Речь идет об игроке как раз в линию атаки, сейчас идет окончательный выбор из двух-трех кандидатур. А вот центрального защитника и опорника пока ждать не стоит.

«Краснодар»

Трансферные новости связывают с «Краснодаром» лишь форварда «Реймса» Булайе Диа, больше которого в чемпионате Франции забил только Кильян Мбаппе. Среди конкурентов в борьбе за нападающего называются клубы из Англии, да и у «быков» сейчас легионеров под завязку. Откровенно уязвимых позиций у «Краснодара» нет (возможно, стоит подумать лишь над центром обороны), и первая половина сезона наглядно это показала. Когда выздоровели ведущие игроки и в распоряжении тренерского штаба оказался близкий к оптимальному состав, «Краснодар» снова стал претендентом на медали. Даже несмотря на провальный отрезок и отставание в таблице.

«Локомотив»

«Локо» предстоит во многом определяющая весна, и в первую очередь это касается Марко Николича. В интервью «Матч ТВ» он сказал, что попросил у руководства усилить две позиции. «Если возможности будут, то в это трансферное окно еще произойдут покупки, если нет, задачи перейдут на следующее, — рассказал он. — Но хочу отметить, что когда все здоровы, у нас сильная команда. Чего, увы, не было последние семь месяцев».

Все легионерские места заняты, так что при покупке иностранца нужно будет с кем-то расставаться, как в случае с Пабло и Райковичем. Что касается позиций, то Николич, вероятно, говорил о крайнем защитнике. И, возможно, о вратаре, учитывая возраст Гильерме и Антона Коченкова.