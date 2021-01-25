Тихонов. Аленичев. Промес? Знаковые возвращения в «Спартак»

Ждем трансфера Квинси Промеса из «Аякса» и смотрим, что получалось из других камбэков в красно-белый клуб в российской истории

Андрей Тихонов (2011 год)

Андрею Тихонову было уже 40 лет, но заканчивать с футболом он не собирался. В феврале 2011 года легенда вернулась в «Спартак» в качестве играющего тренера. Тихонова заявили под чудным 90-м номером (в том сезоне «Спартак» отмечал юбилей), и Андрей Валерьевич провел целых два прощальных матча. Первый — весной в Кубке с «Краснодаром». Получилось как-то слишком сдержанно, и было решено организовать второй, полноценный. Дождались сентября и домашней встречи с «Крыльями Советов», с которыми Тихонова тоже многое связывает, и там уже попрощались как следует. Хавбек отыграл первый тайм, сделал голевую передачу, а в перерыве состоялась красивая церемония прощания: вместе с сыновьями Андрей Валерьевич пробежал круг почета под трогательную песню «До свиданья, наш ласковый Тиша!»

Дмитрий Аленичев (2004 год)

В 2003 году Аленичев с «Порту» выиграл Кубок УЕФА, а через год — Лигу чемпионов. Более того, Аленичев забивал в обоих финалах! С таким шикарным бэкграундом он решил вернуться в «Спартак». Красно-белые переживали сложное время, и приезд Аленичева здорово воодушевил болельщиков. Вот полузащитник привозит трофей Лиги чемпионов на стадион имени Нетто, вот спустя шесть лет вновь выходит на поле в спартаковской форме... Однако на этом все красивое в этой истории фактически и закончилось. Сезон-2005 Аленичев практически полностью пропустил из-за травмы, а в апреле 2006 года он дал «СЭ» то самое интервью об Александре Старкове. И тренера из команды убрал, и сам закончил с футболом. Было у Аленичева и еще одно возвращение — уже в качестве главного тренера в 2015-м (вместе, кстати, с Егором Титовым), но и оно получилось противоречивым.

27 мая 2004 года. Шереметьево. Дмитрий Аленичев. Фото Алексей Иванов

Станислав Черчесов и Дмитрий Хлестов (2002 год)

У Черчесова было знаковое возвращение еще в советское время: после аренды в «Локомотив» в чемпионском сезоне-1989 он заменил в воротах «Спартака» Рината Дасаева, уехавшего в «Севилью». Потом был удачный 95-й (о нем — ниже), однако спустя семь лет ничего хорошего из возвращения не вышло. Если тогда «Спартак» все шесть матчей в группе Лиги чемпионов с Черчесовым в воротах выиграл, то теперь все проиграл. В те 1:18 вляпался и Дмитрий Хлестов. Он на пару лет отлучался в «Бешикташ», а в «Спартак» вернулся всего на полгода. «Возвращаясь из Турции, никак не предполагал, что в «Спартаке» задержусь всего на полгода, — рассказывал Хлестов «СЭ». — Я хотел остаться в команде. Мне очень приятно, что хотел этого и Романцев. Однако президент клуба рассудил иначе. Нового контракта мне не предложили».

Владимир Бесчастных (2001 год)

Весной 2001 года Олег Романцев всех удивил, вызвав в сборную вообще не играющего за испанский «Расинг» Владимира Бесчастных. И форвард оправдал доверие тренера, забив важнейший мяч югославам в отборе на ЧМ-2002. И никто не удивился, когда летом того же года Бесчастных вернулся в «Спартак». Он сразу же начал забивать за красно-белых и здорово помог команде взять последний чемпионский титул перед 16-летней паузой.

Сергей Юран (1999 год)

Спартаковская полузащита в 90-е была феноменальной, а вот нападение зачастую не соответствовало. В 98-м Александр Ширко не убедил, Анатолий Канищев в «Спартаке» себя не проявил, а Робсон только осваивался в России. И тогда Романцев решил вернуть Сергея Юрана, одного из героев той самой Лиги чемпионов 95-го, когда красно-белые выиграли все шесть встреч в группе. Сам Юран рассказывал «СЭ», что в Германии футбол был работой, а душа хотела праздника. «Не учел я одного: сложившейся уже привычки к европейскому укладу, когда тренировки не мешают семейной жизни, — говорил он. — В «Спартаке» же, увы, оказался на казарменном положении. Не мог я выносить эти круглосуточные сидения на базе!» В итоге в сезоне-1999 Юран не доиграл за даже до Лиги чемпионов, проведя последний матч за красно-белых в августе. Так и получилось, что у спартаковского ветерана за «Спартак» выступлений меньше, чем за австрийский «Штурм» и киевское «Динамо».

Николай Писарев (1998 год)

Писарев вернулся в «Спартак» зимой 98-го после не самого успешного времени в испанской «Мериде» и немецком «Санкт-Паули». Полгода понадобилось, чтобы набрать форму, а потом Писарев стал приносить пользу. Он забил важные мячи болгарскому «Литексу» в отборе Лиги чемпионов, а затем помог красно-белым доехать до очередной победы в чемпионате России. Сезон-99 Писарев провел в «Динамо», а затем снова оказался в «Спартаке». За границу Писарева больше не тянуло. «Уехать не проблема, — говорил он в интервью «СЭ» в 98-м. — На юге Испании в одном из курортных городов у меня квартира. Юг, море, солнце 300 дней в году — что еще надо для счастья? Но уже через месяц тоска и безделье так заедают, что хоть на стенку лезь. Жить и работать надо там, где нравится и где ты больше нужен. То есть в России и в «Спартаке». Лучшего места я пока не нашел».

Василий Кульков, Валерий Шмаров и Станислав Черчесов (1995 год)

Лето 1995 года получилось богатым на возвращения. Сначала «Спартак» вернул Валерия Шмарова. Предыдущий сезон у автора легендарного гола в ворота киевского «Динамо» фактически пропал: он не проходил в состав «Карлсруэ» и играл за любительскую «Арминию». Сменить обстановку не позволяла завышенная сумма трансфера, выставленная немецким клубом. «Спартаку» удалось сбить цену, и Шмаров отблагодарил красно-белых блестящей игрой: в 20 матчах забил 16 мячей, заняв третье место в списке бомбардиров чемпионата России.

Здорово усилил красно-белых и вернувшийся из Португалии Василий Кульков, а место в воротах вновь занял Станислав Черчесов. Он два сезона провел в дрезденском «Динамо», а после того как команда вылетела из бундеслиги, на полгода отправился в аренду в родной «Спартак». Все они внесли большой вклад в победы красно-белых в Лиге чемпионов.

Федор Черенков и Сергей Родионов (1991 и 1993 годы)

В 1990 году спартаковские звезды решили попробовать себя в Европе и перешли в парижский «Ред Стар». У Черенкова во Франции не заладилось, и он вернулся уже через полгода. Приехал на Новый год в Москву, и Николай Старостин сказал, что в Париж можно не возвращаться. И Черенков остался дома, в «Спартаке», с которым в 93-м стал чемпионом России. Родионов прижился во Франции лучше, но проявить себя в полной мере ему помешали травмы. В «Спартак» он вернулся в 93-м, чтобы выиграть еще два золота чемпионата страны и забить «Барселоне» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов.