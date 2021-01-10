Обозреватель «СЭ» отвечает критикам покупки голландца.

Мнение

Не понимаю и не принимаю скепсиса, охватившего приличную часть болельщиков «Спартака» в связи с выкупом у ПСВ опорного хавбека Йоррита Хендрикса. Аргументы приводятся следующие: запасной, уже не мальчик (6 февраля исполнится 26 лет), который не уехал к своему возрасту из лиги-донора, незабивной, травматичный.

Что касается последнего довода, тут жизнь покажет: в конце концов, Неманья Видич, один из лучших защитников в истории красно-белых и в какой-то момент сильнейший в Европе, вообще появился в команде с хроническим диагнозом, что не помешало ему впоследствии стать звездой мирового уровня. А вот остальное, на мой взгляд, не работает. Вообще никак.

С запасным все понятно сразу: насколько мне известно, человек присел на лавку потому, что не хотел заключать новый контракт с ПСВ. Логично, что тренеры рассчитывали на других, а не на того, кто смотрит на сторону.

Не мальчик. Да, 26 лет — самый расцвет футболиста, уже не «перспективный юноша». Так ведь это плюс, а не минус! «Спартак» получает готового и еще очень далекого от статуса ветерана исполнителя. Призванного решать задачи на поле здесь и сейчас, а не через два-три года. Кстати, по моим данным, в ходе просмотра Йоррита селекционеры красно-белых видели в числе прочих и пару матчей, когда он выходил на поле в паре с ивуарийцем Ибраимой Сангаре, который тоже находился на карандаше у москвичей. Вывод сделан такой: африканец, превосходящий напарника по антропометрии (191 сантиметр против 189), агрессивнее в обороне, но игровой интеллект (культура паса, видение поля, умение открыться/отдать) у голландца выше. Что исторически важно для «Спартака».

Незабивной. Вот это вообще предъява так предъява! А вы что хотите от опорного полузащитника? Чтобы он выигрывал «Золотую бутсу»? Нет, друзья, открою вам страшную тайну, но функционал на этой позиции у людей совсем другой. Разрушить атаку соперника самому или сделать так, чтобы «мяч докатился до защитников рваный и весь в крови» (цитата Валерия Карпина). Освободиться из-под прессинга под начало своей атаки и начать ее конструктивным средним или дальним пасом. Поддержать креатив вторым темпом — опять же скорее хорошей передачей, а не ударом. Давать объем, чтобы стараться успеть везде. Насколько понимаю, такими качествами Хендрикс обладает.

Теперь о других плюсах. Профильного чистого опорника в «Спартаке» не было скоро уже два года как — с момента отъезда в Китай Фернанду. Хотя бразилец, несмотря на номинальное место на поле, — это глубинный плеймейкер, человек, заточенный на атаку, а вот с разрушением при всем высоком мастерстве у него регулярно возникали проблемы. Классических же «волкодавов» у красно-белых не появлялось, по сути, со времен Радослава Ковача и Моцарта. Теперь такой будет. Зобнин и Крал обладают несколько иным функционалом, Умярову не всегда хватает скорости.

К чему способно привести отсутствие чистого опорного хавбека, наглядно показал матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, где опорная зона москвичей на протяжении всех 90 минут напоминала пустыню Гоби, а хозяева собрали почти все подборы перед штрафной Максименко.

Сумма компенсации за Хендрикса — порядка 500 тысяч евро — по нынешним временам копейки. Даже с учетом расходов на агентскую комиссию. При таком порядке цифр перепродажа голландца способна отбить и превысить не только вложения в покупку, но и обслуживание контракта. В том, что в 26 лет новый трансфер в будущем реален, сомневаться не приходится.

Йоррит заполнит последнюю, восьмую легионерскую вакансию на сезон-2020/21. Помимо него есть защитники Жиго и Айртон, хавы Крал, Мозес и Урунов, нападающие Ларссон и Понсе. То есть под, например, возвращение Промеса нужно освобождать место. На мой взгляд, вообще не вопрос. Любитель дорогих брендов одежды Остон видится тут первым номером, и, как понимаю, варианты с арендой уже прорабатываются. Не исключено, что речь вновь пойдет о столице Башкирии, откуда он прошлым летом прибыл в Москву.

Есть еще один момент. Положить почти бесплатный «кирпич» в строительство нового коллектива (ведь очевидно, что после ухода Доменико Тедеско «Спартак» так или иначе станет меняться), закрыв проблемную зону, — нормальный и разумный шаг. Так что спортивный директор Дмитрий Попов и весь клуб проделали, считаю, хорошую работу. А вот дальше можно и нужно думать о тех, кто делает разницу.

Допустим, о том же Промесе.

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