«Зенит» разгромит «Оренбург, а «Локомотив» не проиграет «Спартаку». Прогнозы на 16-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший тренер сборной России Борис Игнатьев и поэт-песенник Александр Шаганов.

«Рубин» — «Акрон»

Борис Игнатьев — 1:0. Это равные команды на данный момент. Отдам предпочтение казанцам.

Александр Шаганов — 1:1. Хорошие команды, которые находятся на одном уровне.

«Оренбург» — «Зенит»

Борис Игнатьев — 0:2. «Зенит» — фаворит, он в хорошей форме.

Александр Шаганов — 0:3. «Зенит» спокойно заберет три очка в Оренбурге.

ЦСКА — «Ростов»

Борис Игнатьев — 1:1. И у ЦСКА, и у «Ростова» в ноябре была неприятная серия. Думаю, что будет ничья.

Александр Шаганов — 2:1. У ЦСКА посильнее состав. Он должен победить с минимальным счетом.

«Химки» — «Краснодар»

Борис Игнатьев — 0:2. У «Краснодара» все лидеры в форме. Не вижу причин, чтобы они потеряли очки с «Химками».

Александр Шаганов — 0:3. «Краснодар» должен спокойно взять три очка и продолжить лидировать в турнирной таблице.

«Спартак» — «Локомотив»

Борис Игнатьев — 1:2. Будет яркий и результативный футбол. Но атака «Локомотива» сильнее.

Александр Шаганов — 2:2. Ждем красивый и результативный матч, который закончится вничью.

«Крылья Советов» — «Ахмат»

Борис Игнатьев — 1:0. «Крыльям» пора побеждать у себя дома.

Александр Шаганов — 1:1. Команды должны выбираться из зоны вылета, жду ничью.

«Факел» — «Динамо»

Борис Игнатьев — 1:2. Думаю, что «Динамо» одержит победу с минимальной разницей в счете.

Александр Шаганов — 0:2. Динамовцы — фавориты в Воронеже. Они продолжают борьбу за высокие места.

«Пари НН» — «Динамо» Мх

Борис Игнатьев — 0:1. У «Динамо» крепкая команда, которая мало пропускает. Она может одержать минимальную победу.

Александр Шаганов — 0:0. Команды не так много забивают. Ожидаю нулевую ничью.