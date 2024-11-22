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«Зенит» разгромит «Оренбург, а «Локомотив» не проиграет «Спартаку». Прогнозы на 16-й тур РПЛ

Игнатьев дал прогноз на матчи 16-го тура РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
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Алексей Батраков («Локомотив») и Наиль Умяров («Спартак»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший тренер сборной России Борис Игнатьев и поэт-песенник Александр Шаганов.

«Рубин» — «Акрон»

Борис Игнатьев — 1:0. Это равные команды на данный момент. Отдам предпочтение казанцам.

Александр Шаганов — 1:1. Хорошие команды, которые находятся на одном уровне.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
22 нояб, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Акрон

«Оренбург» — «Зенит»

Борис Игнатьев — 0:2. «Зенит» — фаворит, он в хорошей форме.

Александр Шаганов — 0:3. «Зенит» спокойно заберет три очка в Оренбурге.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
23 нояб, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Зенит

ЦСКА — «Ростов»

Борис Игнатьев — 1:1. И у ЦСКА, и у «Ростова» в ноябре была неприятная серия. Думаю, что будет ничья.

Александр Шаганов — 2:1. У ЦСКА посильнее состав. Он должен победить с минимальным счетом.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
23 нояб, 14:15. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ростов

«Химки» — «Краснодар»

Борис Игнатьев — 0:2. У «Краснодара» все лидеры в форме. Не вижу причин, чтобы они потеряли очки с «Химками».

Александр Шаганов — 0:3. «Краснодар» должен спокойно взять три очка и продолжить лидировать в турнирной таблице.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
23 нояб, 16:30. Арена Химки (Химки)
Химки
Краснодар

«Спартак» — «Локомотив»

Борис Игнатьев — 1:2. Будет яркий и результативный футбол. Но атака «Локомотива» сильнее.

Александр Шаганов — 2:2. Ждем красивый и результативный матч, который закончится вничью.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
23 нояб, 18:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Локомотив

«Крылья Советов» — «Ахмат»

Борис Игнатьев — 1:0. «Крыльям» пора побеждать у себя дома.

Александр Шаганов — 1:1. Команды должны выбираться из зоны вылета, жду ничью.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
24 нояб, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Ахмат

«Факел» — «Динамо»

Борис Игнатьев — 1:2. Думаю, что «Динамо» одержит победу с минимальной разницей в счете.

Александр Шаганов — 0:2. Динамовцы — фавориты в Воронеже. Они продолжают борьбу за высокие места.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
24 нояб, 16:30. Факел (Воронеж)
Факел
Динамо

«Пари НН» — «Динамо» Мх

Борис Игнатьев — 0:1. У «Динамо» крепкая команда, которая мало пропускает. Она может одержать минимальную победу.

Александр Шаганов — 0:0. Команды не так много забивают. Ожидаю нулевую ничью.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
24 нояб, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Динамо Мх

ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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28 тур
29 тур
30 тур
22.11 19:00
Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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