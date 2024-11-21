«Зенит» открыл продажу легендарных пакетов-мешков в честь юбилея чемпионства-1984. Самоиронично!
В 1984 году «Зенит» впервые в истории стал чемпионом страны. В современности петербуржцы штампуют золотые медали, однако все равно чтят историю и выпустили точную копию чемпионских пакетов, выпущенных почти 40 лет назад.
Что за пакеты
«Зенит» выпустил в продажу полиэтиленовые пакеты, созданные почти 40 лет назад большим тиражом на заводе «Ленбытхим». Мешочки украшены золотым футбольным мячом, вокруг которого находится надпись «Чемпион СССР «Зенит» 1984», а также корабликом со шпиля Адмиралтейства. Современный сувенир выпущен ограниченной партией, а получить его можно после покупки от 100 рублей в клубном магазине сине-бело-голубых.
«В 1984 году футбольный клуб «Зенит» впервые в своей истории выиграл чемпионат СССР. Команда и город бурно праздновали это долгожданное событие, и каждому хотелось оставить частичку этой исторической победы себе на память. В начале 1980-х производства атрибутов с клубной символикой в современном понимании еще не существовало, поэтому всем тогда особенно запомнились полиэтиленовые пакеты с надписью «Чемпион СССР «Зенит» 1984».
В ноябре 2024-го, специально к юбилею первого чемпионства, сине-бело-голубые выпустили ограниченным тиражом точную копию тех самых пакетов с узнаваемым дизайном, которые 40 лет назад стали, по сути, первым образцом клубной атрибутики», — говорится на сайте «Зенита».
Это первый клубный мерч в СССР
В 1980-х никакой клубной атрибутики в советском футболе не существовало — даже чемпионские пакеты выпустили с задержкой. Сезон 1984 года завершился в конце ноября: «Зенит» лишь на два очка опередил «Спартак», поэтому золотой полиэтилен выпустили позже — в продажу с «Ленбытхима» он поступил только в 1985 году, став первым мерчем в СССР.
Изначально цена на чемпионские пакеты составляла 40 копеек. По словам петербуржского журналистка Федора Погорелова, несмотря на большой тираж, они быстро стали дефицитом — при покупке с рук можно было отдать до 3 рублей 50 копеек. Один из оригинальных золотых пакетов хранится в музее болельщиков «Зенита» на стадионе клуба.
По одной из версий, эти пакеты стали причиной появления обидного прозвища болельщиков «Зенита» — «мешки». По легенде, поклонникам сине-бело-голубых так приглянулись пакеты, что они везде с ними ходили и даже не стирали. Поэтому выпуск этого мерча в продажу — не только дань уважения чемпионам, но и проявление самоиронии со стороны клуба.
Насколько возможно чемпионство в этом сезоне
В нынешнем сезоне «Зенит» отпразднует 100-летний юбилей — 25 мая 1925 года считается официальной датой рождения клуба. В честь этого 25 мая 2024-го на стадионе петербуржцев открыли арт-объект — часы, отсчитывающие время до 100-го дня рождения.
«Зенит» становился чемпионом России шесть лет подряд, в нынешнем сезоне он пока находится на второй строчке, но лишь на один балл отстает от лидирующего «Краснодара». Ранее председатель правления клуба Александр Медведев заявлял, что целью клуба в 100-летие является чемпионство.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|11
|4
|0
|32-7
|37
|
2
|Зенит
|15
|11
|3
|1
|33-7
|36
|
3
|Локомотив
|15
|11
|1
|3
|30-18
|34
|
4
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
|
5
|Спартак
|15
|8
|4
|3
|25-12
|28
|
6
|ЦСКА
|15
|8
|3
|4
|24-10
|27
|
7
|Рубин
|15
|5
|4
|6
|17-22
|19
|
8
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|20-26
|17
|
9
|Акрон
|15
|4
|4
|7
|19-30
|16
|
10
|Пари НН
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
|
11
|Динамо Мх
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
|
12
|Кр. Советов
|15
|3
|3
|9
|13-23
|12
|
13
|Химки
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
|
14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|15
|1
|6
|8
|13-29
|9
|
16
|Оренбург
|15
|1
|5
|9
|16-30
|8
|22.11
|19:00
|
Рубин – Акрон
|- : -
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|- : -
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|24.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|24.11
|16:30
|
Факел – Динамо
|- : -
|24.11
|19:00
|
Пари НН – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3