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«Зенит» открыл продажу легендарных пакетов-мешков в честь юбилея чемпионства-1984. Самоиронично!

«Зенит» выпустил точную копию полиэтиленовых пакетов в честь чемпионства в 1984 году
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Пакеты «Зенита» в честь юбилея чемпионства-1984.
Фото ФК «Зенит»
Суровая советская атрибутика.

В 1984 году «Зенит» впервые в истории стал чемпионом страны. В современности петербуржцы штампуют золотые медали, однако все равно чтят историю и выпустили точную копию чемпионских пакетов, выпущенных почти 40 лет назад.

Что за пакеты

«Зенит» выпустил в продажу полиэтиленовые пакеты, созданные почти 40 лет назад большим тиражом на заводе «Ленбытхим». Мешочки украшены золотым футбольным мячом, вокруг которого находится надпись «Чемпион СССР «Зенит» 1984», а также корабликом со шпиля Адмиралтейства. Современный сувенир выпущен ограниченной партией, а получить его можно после покупки от 100 рублей в клубном магазине сине-бело-голубых.

«В 1984 году футбольный клуб «Зенит» впервые в своей истории выиграл чемпионат СССР. Команда и город бурно праздновали это долгожданное событие, и каждому хотелось оставить частичку этой исторической победы себе на память. В начале 1980-х производства атрибутов с клубной символикой в современном понимании еще не существовало, поэтому всем тогда особенно запомнились полиэтиленовые пакеты с надписью «Чемпион СССР «Зенит» 1984».

В ноябре 2024-го, специально к юбилею первого чемпионства, сине-бело-голубые выпустили ограниченным тиражом точную копию тех самых пакетов с узнаваемым дизайном, которые 40 лет назад стали, по сути, первым образцом клубной атрибутики», — говорится на сайте «Зенита».

Это первый клубный мерч в СССР

В 1980-х никакой клубной атрибутики в советском футболе не существовало — даже чемпионские пакеты выпустили с задержкой. Сезон 1984 года завершился в конце ноября: «Зенит» лишь на два очка опередил «Спартак», поэтому золотой полиэтилен выпустили позже — в продажу с «Ленбытхима» он поступил только в 1985 году, став первым мерчем в СССР.

Изначально цена на чемпионские пакеты составляла 40 копеек. По словам петербуржского журналистка Федора Погорелова, несмотря на большой тираж, они быстро стали дефицитом — при покупке с рук можно было отдать до 3 рублей 50 копеек. Один из оригинальных золотых пакетов хранится в музее болельщиков «Зенита» на стадионе клуба.

По одной из версий, эти пакеты стали причиной появления обидного прозвища болельщиков «Зенита» — «мешки». По легенде, поклонникам сине-бело-голубых так приглянулись пакеты, что они везде с ними ходили и даже не стирали. Поэтому выпуск этого мерча в продажу — не только дань уважения чемпионам, но и проявление самоиронии со стороны клуба.

Насколько возможно чемпионство в этом сезоне

В нынешнем сезоне «Зенит» отпразднует 100-летний юбилей — 25 мая 1925 года считается официальной датой рождения клуба. В честь этого 25 мая 2024-го на стадионе петербуржцев открыли арт-объект — часы, отсчитывающие время до 100-го дня рождения.

«Зенит» становился чемпионом России шесть лет подряд, в нынешнем сезоне он пока находится на второй строчке, но лишь на один балл отстает от лидирующего «Краснодара». Ранее председатель правления клуба Александр Медведев заявлял, что целью клуба в 100-летие является чемпионство.

ФК Зенит
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 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
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 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
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 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
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 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
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 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
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 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
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 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
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 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
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