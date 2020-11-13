Цена славы: с Дзюбы требовали миллионы долларов за непубликацию видео. Он прав, что отказался?

Обозреватель «СЭ» — о новом повороте в ситуации вокруг форварда «Зенита» и сборной России.

Сегодня история со сливом в соцсети интимного видео Артема Дзюбы получила громкое продолжение. Питерское издание «Фонтанка» сообщило, что за нераспространение записи некий гражданин требовал с футболиста огромную сумму — пять миллионов долларов. Как утверждают коллеги, личность шантажиста известна и самому Дзюбе, и правоохранительным органам: игрок встречался с этим человеком и записал разговор с ним. Этого достаточно для возбуждения уголовного дела по статье о вымогательстве в особо крупном размере. Но будет ли принято такое решение, пока неясно в связи с потенциальной скандальностью возможного судебного процесса.

«Фонтанка» хорошо ориентируется в подобных темах, возникающих в Санкт-Петербурге, в достоверности информации сомнений почти нет. Так что вот все и разложилось по полочкам окончательно. Мы имеем дело с банальной жаждой наживы на звезде футбола — ни больше и ни меньше. И любой, кто клеймил Дзюбу позором, может оказаться в такой же ситуации. Критикам Артема достаточно представить себя на его месте — и, уверен, градус риторики сразу спадет.

Такова оборотная сторона славы, всенародной любви (да-да, именно такой она была к Дзюбе во время и сразу после ЧМ-2018, если кто забыл), успеха, богатства, в конце концов. Жертвами шантажа чаще всего становятся публичные фигуры: бизнесмены, актеры, селебрити из мира шоу-бизнеса, спортсмены. Именно такие категории наиболее известны, обеспечены, а значит, и уязвимы. При этом все они — люди, а человеку свойственно ошибаться, то есть давать повод для угроз.

Осознавал ли это Дзюба? Не думаю, иначе появление такого видео было бы невозможно в принципе. Конечно, он даже предположить не мог, во что все в итоге выльется. Форвард получил тяжелый, но действенный, хочется верить, урок на всю жизнь. Причем уроком это стало не только для самого Артема, а для всех, кто находится на пике популярности.

Другое дело, что, раз ситуация стала достоянием общественности и вызвала широкий резонанс, не стоит, на мой взгляд, спускать все на тормозах. Особенно, если «Фонтанка» права в том, что Дзюбе известна личность человека, просившего те самые пять миллионов долларов за нераспространение записи. Безнаказанность порождает вседозволенность, так что нужно идти до конца и постараться привлечь вымогателя к ответственности. Аргумент о скандальности судебного процесса, как мне кажется, не работает: скандал уже произошел и прогремел так, что тему обсуждали даже на Первом канале.

Да, для этого Артему потребуется определенное мужество. Мы не знаем всех подробностей, не исключено, что разбирательство вызовет напряжение в отношениях нападающего с кем-то из близких. Но при условии, что зенитовец сделает правильные выводы из этой истории, доведение дела до суда способно оградить его от подобных ситуаций в будущем.

И не только его: когда кто-то в следующий раз задумает шантаж, он будет знать, что наказание неотвратимо.