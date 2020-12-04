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Рынок в «Лужниках», «Спартак» — чемпион и промерзшие поля. Как выглядел футбол в России в начале 2000-х

Федор Успенский
Федор Успенский
Шеф отдела иллюстраций
Сегодня, 19:30
Рынок в «Лужниках» и «Спартак» — чемпион. Фото - 22 ноября. Москва. Лига чемпионов. «Спартак» — «Арсенал» (Лондон) — 4:1. Футболисты «Спартака» после победы над лондонским клубом в Лиге чемпионов. Фото Александр Вильф, - 1 декабря. Москва. Боковая линия на стадионе «Янтарь» во время матча «Чертаново» — «Спартак» в молодежном первенстве страны. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 7 апреля 2000 года. Раменское. Работники стадиона «Сатурн» наносят разметку на поле. Фото Александр Вильф, - 1 апреля 2000 года. Элиста. Болельщики наблюдают за игрой «Уралан» — «Спартак». Фото Алексей Иванов, - 12 ноября 2000 года. Владикавказ. Стадион «Спартак», несмотря на непогоду, полностью заполнен на игре владикавказской команды со «Спартаком». Фото Алексадр Федоров, "СЭ" 2000 год. Волгоград. Продавцы газеты «Спорт-Экспресс» у стадиона перед игрой «Ротора». Фото Юрий Широкогоров, - Январь 2000 года. Валерий Кечинов читает газету «Спорт-Экпресс» во время тренировочного сбора на Кипре. Фото Александр Вильф, - Рынок в «Лужниках» в 2000 году. Фото Андрей Голованов и Сергей Киврин, - 22 апреля 2000 года. Москва. Болельщики идут на дерби «Спартак» — ЦСКА от метро «Спортивная». Фото Григория Филиппов, - 18 июня 2000 года. Москва. Задержание нарушителей общественного порядка на матче «Динамо» (Москва) — «Анжи». Фото Федор Успенский, "СЭ" 26 мая 2000 года. Москва. «Креслопад» в «Лужниках» на матче «Спартак» — «Динамо». Фото Григорий Филиппов, - 19 июня 2000 года. Раменское. Начальник волгоградского «Ротора» Рохус Шох и главный тренер Евгений Кучеревский в перерыве матча с подмосковным «Сатурном». Фото Алексей Иванов, - 27 июня 2000 года. Москва. «Торпедо» — «Ротор». Торпедовец Римантас Жвингилас против волгоградцев Игоря Дубровских (слева) и Валерия Бурлаченко во время матча чемпионата Росии в «Лужниках». Фото Алексей Иванов, "СЭ" 27 мая 2000 года. Москва. ЦСКА — «Ростсельмаш» — 1:1. Вратарь ростовчан отражает пенальти на армейском стадионе. Фото Александр Вильф, - 22 ноября. Москва. Лига чемпионов. «Спартак» — «Арсенал» (Лондон) — 4:1. Вратарь гостей на промерзшем поле после очередного гола в свои ворота. Фото Александр Вильф, -
Рынок в «Лужниках» и «Спартак» — чемпион. Фото -

В матче 12-го тура молодежного первенства «Спартак» обыграл «Чертаново» (4:1) на поле симпатичного стадиона «Янтарь» в Строгине. Кресла пластиковые, поле ровное, синтетическое, без луж и грязи. Только боковая линия с небольшой кривизной. Понятное дело, устали работники стадиона к концу сезона прямые чертить. Новый год скоро!

А вы помните, как играли в 2000-х годах в футбол в чемпионате России? Ноябрьские матчи порой проходоили на таких «огородах», что это больше было похоже на «болотный» футбол.

1 декабря. Москва. Боковая линия на стадионе «Янтарь» во время матча «Чертаново» — «Спартак» в молодежном первенстве страны. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
1 декабря. Москва. Боковая линия на стадионе «Янтарь» во время матча «Чертаново» — «Спартак» в молодежном первенстве страны. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Отвыкли уже от таких разметок. Двадцать лет назад не привлекла бы она внимание.

7 апреля 2000 года. Раменское. Работники стадиона «Сатурн» наносят разметку на поле. Фото Александр Вильф, -
7 апреля 2000 года. Раменское. Работники стадиона «Сатурн» наносят разметку на поле. Фото Александр Вильф, —

В 2000-м на весеннем газоне разметка легко наносилась, ведь трава только к середине мая подрастала.

1 апреля 2000 года. Элиста. Болельщики наблюдают за игрой «Уралан» - «Спартак». Фото Алексей Иванов, -
1 апреля 2000 года. Элиста. Болельщики наблюдают за игрой «Уралан» — «Спартак». Фото Алексей Иванов, —

На стадионах в регионах мест болельщикам не хватало. В Элисте арена на 8000 мест, а на «Спартак» посмотреть желающих было гораздо больше. Наблюдали за игрой «Уралана» с чемпионом России с холма поблизости.

12 ноября 2000 года. Владикавказ. Стадион «Спартак», несмотря на непогоду, полностью заполнен на игре владикавказской команды со «Спартаком». Фото Алексадр Федоров, "СЭ"
12 ноября 2000 года. Владикавказ. Стадион «Спартак», несмотря на непогоду, полностью заполнен на игре владикавказской команды со «Спартаком». Фото Алексадр Федоров, «СЭ»

Во Владикавказе в 2000 году билеты на матчи «Алании» с лидерами чемпионата России расходились, как осетинские пироги в праздники.

2000 год. Волгоград. Продавцы газеты «Спорт-Экспресс» у стадиона перед игрой «Ротора». Фото Юрий Широкогоров, -
2000 год. Волгоград. Продавцы газеты «Спорт-Экспресс» у стадиона перед игрой «Ротора». Фото Юрий Широкогоров, —

Информацию получали не из гаджетов, а из газет. «Спорт-Экспресс» был любимым изданием для распространителей в дни матчей — распродавался моментально.

Январь 2000 года. Валерий Кечинов читает газету «Спорт-Экпресс» во время тренировочного сбора на Кипре. Фото Александр Вильф, -
Январь 2000 года. Валерий Кечинов читает газету «Спорт-Экпресс» во время тренировочного сбора на Кипре. Фото Александр Вильф, —

Футболисты просили журналистов привозить газеты на сборы.

Рынок в «Лжниках» в 2000 году. Фото Андрей Голованов и Сергей Киврин, -
Рынок в «Лужниках» в 2000 году. Фото Андрей Голованов и Сергей Киврин, —

С трудом верится, что в 2000 году в Лужниках еще процветали разноцветными палатками рыночные отношения под пристальным взглядом гранитного вождя мирового пролетариата.

22 апреля 2000 года. Москва. Болельщики идут на дерби «Спартак» — ЦСКА от метро «Спортивная». Фото Григория Филиппов, -
22 апреля 2000 года. Москва. Болельщики идут на дерби «Спартак» — ЦСКА от метро «Спортивная». Фото Григория Филиппов, —

Главная спортивная площадка страны освобождалась от рынка лишь в дни футбольных матчей. Метро «Воробьевы горы» двадцать лет назад не работало, а от станции «Спортивная» любители футбола шли на стадион под надзором войск МВД.

18 июня 2000 года. Москва. Задержание нарушителей общественного порядка на матче «Динамо» (Москва) - «Анжи». Фото Федор Успенский, "СЭ"
18 июня 2000 года. Москва. Задержание нарушителей общественного порядка на матче «Динамо» (Москва) — «Анжи». Фото Федор Успенский, «СЭ»

Милиционеры обеспечивали порядок на стадионах. Порой случались конфликты с фанатами, и начинались задержания.

26 мая 2000 года. Москва. «Креслопад» в «Лужниках» на матче «Спартак» — «Динамо».. Фото Григорий Филиппов, -
26 мая 2000 года. Москва. «Креслопад» в «Лужниках» на матче «Спартак» — «Динамо». Фото Григорий Филиппов, —

Термин «креслопад» появился на рубеже столетий. Фанаты использовали кресла в знак протеста против действий сотрудников правоохранительных органов.

19 июня 2000 года. Раменское. Начальник волгоградского «Ротора» Рохус Шох и главный тренер Евгений Кучеревский в перерыве матча с подмосковным «Сатурном». Фото Алексей Иванов, -
19 июня 2000 года. Раменское. Начальник волгоградского «Ротора» Рохус Шох и главный тренер Евгений Кучеревский в перерыве матча с подмосковным «Сатурном». Фото Алексей Иванов, —

Плохо, что курили на стадионах. Не только болельщики, но и тренеры на скамейке. После матча целая гора окурков вырастала.

27 июня 2000 года. Москва. «ТОрпедо» — «Ротор». Торпедовец Римантас Жвингилас против волгоградцев Игоря Дубровских (слева) и Валерия Бурлаченко во время матча чемпионата Росии в «Лужниках». Фото Алексей Иванов, "СЭ"
27 июня 2000 года. Москва. «Торпедо» — «Ротор». Торпедовец Римантас Жвингилас против волгоградцев Игоря Дубровских (слева) и Валерия Бурлаченко во время матча чемпионата Росии в «Лужниках». Фото Алексей Иванов, «СЭ»

В «Лужниках» еще не думали переходить на искусственный газон, а травяной не всегда выдерживал испытания небесной канцелярией. Стадион был домашней ареной «Спартака».

27 мая 2000 года. Москва. ЦСКА — «Ростсельмаш» — 1:1. Вратарь ростовчан отражает пенальти на армейском стадионе. Фото Александр Вильф, -
27 мая 2000 года. Москва. ЦСКА — «Ростсельмаш» — 1:1. Вратарь ростовчан отражает пенальти на армейском стадионе. Фото Александр Вильф, —

Армейцы играли на «Динамо», но иногда ЦСКА принимал домашние матчи чемпионата на Песчанке, где теперь расположилась «ВЭБ-Арена».

22 ноября. Москва. Лига чемпионов. «Спартак» — «Арсенал» (Лондон) — 4:1. Вратарь гостей на промерзшем поле после очередного гола в свои ворота. Фото Александр Вильф, -
22 ноября. Москва. Лига чемпионов. «Спартак» — «Арсенал» (Лондон) — 4:1. Вратарь гостей на промерзшем поле после очередного гола в свои ворота. Фото Александр Вильф, —

Двадцать лет назад стадионов было меньше, а результат лучше. Вряд ли «Спартак» разгромил лондонский «Арсенал» в «Лужниках» только благодаря некачественному полю.

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