Рынок в «Лужниках», «Спартак» — чемпион и промерзшие поля. Как выглядел футбол в России в начале 2000-х
В матче 12-го тура молодежного первенства «Спартак» обыграл «Чертаново» (4:1) на поле симпатичного стадиона «Янтарь» в Строгине. Кресла пластиковые, поле ровное, синтетическое, без луж и грязи. Только боковая линия с небольшой кривизной. Понятное дело, устали работники стадиона к концу сезона прямые чертить. Новый год скоро!
А вы помните, как играли в 2000-х годах в футбол в чемпионате России? Ноябрьские матчи порой проходоили на таких «огородах», что это больше было похоже на «болотный» футбол.
Отвыкли уже от таких разметок. Двадцать лет назад не привлекла бы она внимание.
В 2000-м на весеннем газоне разметка легко наносилась, ведь трава только к середине мая подрастала.
На стадионах в регионах мест болельщикам не хватало. В Элисте арена на 8000 мест, а на «Спартак» посмотреть желающих было гораздо больше. Наблюдали за игрой «Уралана» с чемпионом России с холма поблизости.
Во Владикавказе в 2000 году билеты на матчи «Алании» с лидерами чемпионата России расходились, как осетинские пироги в праздники.
Информацию получали не из гаджетов, а из газет. «Спорт-Экспресс» был любимым изданием для распространителей в дни матчей — распродавался моментально.
Футболисты просили журналистов привозить газеты на сборы.
С трудом верится, что в 2000 году в Лужниках еще процветали разноцветными палатками рыночные отношения под пристальным взглядом гранитного вождя мирового пролетариата.
Главная спортивная площадка страны освобождалась от рынка лишь в дни футбольных матчей. Метро «Воробьевы горы» двадцать лет назад не работало, а от станции «Спортивная» любители футбола шли на стадион под надзором войск МВД.
Милиционеры обеспечивали порядок на стадионах. Порой случались конфликты с фанатами, и начинались задержания.
Термин «креслопад» появился на рубеже столетий. Фанаты использовали кресла в знак протеста против действий сотрудников правоохранительных органов.
Плохо, что курили на стадионах. Не только болельщики, но и тренеры на скамейке. После матча целая гора окурков вырастала.
В «Лужниках» еще не думали переходить на искусственный газон, а травяной не всегда выдерживал испытания небесной канцелярией. Стадион был домашней ареной «Спартака».
Армейцы играли на «Динамо», но иногда ЦСКА принимал домашние матчи чемпионата на Песчанке, где теперь расположилась «ВЭБ-Арена».
Двадцать лет назад стадионов было меньше, а результат лучше. Вряд ли «Спартак» разгромил лондонский «Арсенал» в «Лужниках» только благодаря некачественному полю.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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