В матче 12-го тура молодежного первенства «Спартак» обыграл «Чертаново» (4:1) на поле симпатичного стадиона «Янтарь» в Строгине. Кресла пластиковые, поле ровное, синтетическое, без луж и грязи. Только боковая линия с небольшой кривизной. Понятное дело, устали работники стадиона к концу сезона прямые чертить. Новый год скоро!

А вы помните, как играли в 2000-х годах в футбол в чемпионате России? Ноябрьские матчи порой проходоили на таких «огородах», что это больше было похоже на «болотный» футбол.

1 декабря. Москва. Боковая линия на стадионе «Янтарь» во время матча «Чертаново» — «Спартак» в молодежном первенстве страны. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Отвыкли уже от таких разметок. Двадцать лет назад не привлекла бы она внимание.

7 апреля 2000 года. Раменское. Работники стадиона «Сатурн» наносят разметку на поле. Фото Александр Вильф, —

В 2000-м на весеннем газоне разметка легко наносилась, ведь трава только к середине мая подрастала.

1 апреля 2000 года. Элиста. Болельщики наблюдают за игрой «Уралан» — «Спартак». Фото Алексей Иванов, —

На стадионах в регионах мест болельщикам не хватало. В Элисте арена на 8000 мест, а на «Спартак» посмотреть желающих было гораздо больше. Наблюдали за игрой «Уралана» с чемпионом России с холма поблизости.

12 ноября 2000 года. Владикавказ. Стадион «Спартак», несмотря на непогоду, полностью заполнен на игре владикавказской команды со «Спартаком». Фото Алексадр Федоров, «СЭ»

Во Владикавказе в 2000 году билеты на матчи «Алании» с лидерами чемпионата России расходились, как осетинские пироги в праздники.

2000 год. Волгоград. Продавцы газеты «Спорт-Экспресс» у стадиона перед игрой «Ротора». Фото Юрий Широкогоров, —

Информацию получали не из гаджетов, а из газет. «Спорт-Экспресс» был любимым изданием для распространителей в дни матчей — распродавался моментально.

Январь 2000 года. Валерий Кечинов читает газету «Спорт-Экпресс» во время тренировочного сбора на Кипре. Фото Александр Вильф, —

Футболисты просили журналистов привозить газеты на сборы.

Рынок в «Лужниках» в 2000 году. Фото Андрей Голованов и Сергей Киврин, —

С трудом верится, что в 2000 году в Лужниках еще процветали разноцветными палатками рыночные отношения под пристальным взглядом гранитного вождя мирового пролетариата.

22 апреля 2000 года. Москва. Болельщики идут на дерби «Спартак» — ЦСКА от метро «Спортивная». Фото Григория Филиппов, —

Главная спортивная площадка страны освобождалась от рынка лишь в дни футбольных матчей. Метро «Воробьевы горы» двадцать лет назад не работало, а от станции «Спортивная» любители футбола шли на стадион под надзором войск МВД.

18 июня 2000 года. Москва. Задержание нарушителей общественного порядка на матче «Динамо» (Москва) — «Анжи». Фото Федор Успенский, «СЭ»

Милиционеры обеспечивали порядок на стадионах. Порой случались конфликты с фанатами, и начинались задержания.

26 мая 2000 года. Москва. «Креслопад» в «Лужниках» на матче «Спартак» — «Динамо». Фото Григорий Филиппов, —

Термин «креслопад» появился на рубеже столетий. Фанаты использовали кресла в знак протеста против действий сотрудников правоохранительных органов.

19 июня 2000 года. Раменское. Начальник волгоградского «Ротора» Рохус Шох и главный тренер Евгений Кучеревский в перерыве матча с подмосковным «Сатурном». Фото Алексей Иванов, —

Плохо, что курили на стадионах. Не только болельщики, но и тренеры на скамейке. После матча целая гора окурков вырастала.

27 июня 2000 года. Москва. «Торпедо» — «Ротор». Торпедовец Римантас Жвингилас против волгоградцев Игоря Дубровских (слева) и Валерия Бурлаченко во время матча чемпионата Росии в «Лужниках». Фото Алексей Иванов, «СЭ»

В «Лужниках» еще не думали переходить на искусственный газон, а травяной не всегда выдерживал испытания небесной канцелярией. Стадион был домашней ареной «Спартака».

27 мая 2000 года. Москва. ЦСКА — «Ростсельмаш» — 1:1. Вратарь ростовчан отражает пенальти на армейском стадионе. Фото Александр Вильф, —

Армейцы играли на «Динамо», но иногда ЦСКА принимал домашние матчи чемпионата на Песчанке, где теперь расположилась «ВЭБ-Арена».

22 ноября. Москва. Лига чемпионов. «Спартак» — «Арсенал» (Лондон) — 4:1. Вратарь гостей на промерзшем поле после очередного гола в свои ворота. Фото Александр Вильф, —

Двадцать лет назад стадионов было меньше, а результат лучше. Вряд ли «Спартак» разгромил лондонский «Арсенал» в «Лужниках» только благодаря некачественному полю.