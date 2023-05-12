«Спартак» разгромит «Химки», «Зенит» сыграет вничью с «Краснодаром». Прогнозы на 27-й тур
Йован Танасьевич — 2:1. «Урал» хочет избежать стыковых матчей, но при этом он должен помнить о кубковой встрече с «Краснодаром». «Оренбург» — интересная команда, которая находится в комфортном положении.
Михаил Малютин — 1:2. У «Оренбурга», как кажется, амбиций больше, чем у «Урала». Тем более у команды Гончаренко в последнее время не очень хорошие результаты.
Йован Танасьевич — 0:3. У «Химок» практически нет шансов, чтобы спастись и остаться в РПЛ. А «Спартак» обязан побеждать.
Михаил Малютин — 0:3. Красно-белые продолжают бороться за второе место. Состояние «Химок» мы знаем, «Спартак» должен их разобрать.
Йован Танасьевич — 1:1. У «Краснодара» крепкая команда, Ивич — отличный тренер. А «Зенит» уже чемпион, может немного расслабиться.
Михаил Малютин — 2:2. Сложно сказать, в каком состоянии «Зенит», будут ли игроки собраны после завоевания золота. Думаю, случится боевая ничья.
Йован Танасьевич — 4:0. «Торпедо» в шаге от вылета, играет плохо и много пропускает. У ЦСКА ситуация другая, он идет на втором месте и отлично играет весной.
Михаил Малютин — 3:0. Понятно, в каком положении «Торпедо». Его ничто не спасет. ЦСКА без особого труда победит в этом матче.
«Крылья Советов» — «Локомотив»
Йован Танасьевич — 1:2. «Крылья» неплохо играют, но нет результата. А «Локомотив» набрал ход и выглядит отлично весной.
Михаил Малютин — 0:1. Уровень команд практически одинаковый. «Локомотив» усилился зимой и показывает хороший результат.
Йован Танасьевич — 2:1. «Динамо» выиграет в важном для себя матче, хотя «Ахмат» и интересная команда.
Михаил Малютин — 2:0. Это можно назвать матчем тура. «Ахмат» хочет закрепиться в топ-5, «Динамо» — подняться повыше.
Йован Танасьевич — 2:1. Интересный матч. Поставлю на «Сочи», его тренирует мой друг — Дмитрий Хохлов.
Михаил Малютин — 0:2. «Ростову» победа нужна больше, чем сопернику. «Сочи» хорошо себя чувствует — никакие стыковые матчи ему не грозят. Турнирных задач у него нет.
Йован Танасьевич — 1:1. Ничья может устроить обоих соперников. Это крепкие команды, которые борются в каждом матче до конца.
Михаил Малютин — 2:1. Будет интересное противостояние тренеров. «Факел» выступает дома, поэтому вряд ли проиграет.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6