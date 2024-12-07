«Зенит» разгромит «Акрон», а «Спартак» выиграет у «Пари НН». Прогнозы на 18-й тур РПЛ
Сергей Балахнин — 2:0. «Спартак» прекрасно выглядит, находится на подъеме. У него отличное настроение после разгромной победы над «Краснодаром» в гостях.
Михаил Малютин — 2:0. Я скептически относился к назначению Станковича, но он себя показал. И сейчас выдал приличную серию побед.
Сергей Балахнин — 3:0. «Зенит» после неудачной игры. Хоть и остался на первом месте, обязан реабилитироваться у себя дома. Нужно набирать максимум очков.
Михаил Малютин — 4:0. После поражения от «Крыльев» «Зенит» будет доминировать. Думаю, что «Акрон» пропустит четыре безответных мяча.
Сергей Балахнин — 2:1. «Крылья Советов» выглядели очень хорошо в гостях у «Зенита». А «Ростов» в ноябре выдал серию без поражений. Думаю, что здесь сыграет роль домашнее поле.
Михаил Малютин — 2:1. «Крылья» и «Ростов» на кураже. Но у самарцев есть внутренние проблемы, в отличие от соперника. Это и сыграет свою роль.
Сергей Балахнин — 0:1. У махачкалинцев вязкая команда, их оборону очень трудно вскрыть. Но и «Рубин» отлично выглядит, особенно Даку.
Михаил Малютин — 1:1. «Динамо» из Махачкалы играет в оборонительный футбол. Ему очень трудно забить.
Сергей Балахнин — 2:0. «Химки» сейчас постоянно набирают очки, а у «Динамо» есть небольшие проблемы. Но поставлю на хозяев.
Михаил Малютин — 2:0. Победа «Динамо», оно и не должно потерять очки, особенно после спасенной ничьей с «Ахматом» на последних минутах.
Сергей Балахнин — 1:2. «Факел» отлично играет дома, бьется самоотверженно в обороне. И ЦСКА отступать некуда, ему нужно набирать очки.
Михаил Малютин — 1:2. Мне в этом году очень не нравится ЦСКА, особенно в ноябре. Но на классе армейцы должны одержать победу.
Сергей Балахнин — 2:1. «Ахмат» вроде бы стал показывать неплохой футбол, но присутствует невезение. Учитывая, что «Оренбург» выглядит неважно на протяжении последних матчей, поставлю на хозяев.
Михаил Малютин — 1:0. Настоящая битва за выживание. Но победу одержит «Ахмат», когда-то ему должно повезти — играет он неплохо.
Сергей Балахнин — 3:2. Это матч тура. Нас ждет яркий футбол, хотя команды и сыграли неудачно в предыдущем туре. Поставлю на «Краснодар», потому что он в лучшей форме, чем «Локомотив».
Михаил Малютин — 3:2. «Локомотив» точно сдаваться не будет, а «Краснодар» очень хочет вернуться на первое место. Жду открытого футбола, так как командам нельзя проигрывать.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|12
|3
|2
|36-10
|39
|
2
|Краснодар
|17
|11
|5
|1
|34-12
|38
|
3
|Спартак
|17
|10
|4
|3
|33-14
|34
|
4
|Локомотив
|17
|11
|1
|5
|33-26
|34
|
5
|Динамо
|17
|9
|5
|3
|33-19
|32
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|
7
|Ростов
|17
|6
|5
|6
|26-27
|23
|
8
|Рубин
|17
|6
|5
|6
|22-24
|23
|
9
|Акрон
|17
|5
|4
|8
|20-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|17
|5
|3
|9
|18-26
|18
|
11
|Динамо Мх
|17
|3
|8
|6
|9-14
|17
|
12
|Пари НН
|17
|4
|4
|9
|15-31
|16
|
13
|Химки
|17
|3
|7
|7
|21-31
|16
|
14
|Факел
|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
|
15
|Ахмат
|17
|1
|7
|9
|15-32
|10
|
16
|Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
|7.12
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|7.12
|16:30
|
Зенит – Акрон
|- : -
|7.12
|16:30
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|7.12
|19:00
|
Динамо Мх – Рубин
|- : -
|8.12
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|8.12
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|8.12
|19:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|8.12
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|14
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|7
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|8
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3