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Реформы РПЛ выглядят красиво. А готов ли к ним наш футбол?

Олег Кошелев
Олег Кошелев
Заместитель шефа отдела футбола
14 июля 2021, 08:30

Статья опубликована в газете под заголовком: «Реформы выглядят красиво. Но нужна и система»

№ 8481, от 15.07.2021

Кубок чемпионов РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Схема развития.
Кубок чемпионов РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Обозреватель «СЭ» — о резонансных реформах РПЛ.
Как может измениться РПЛ?Как может измениться РПЛ. Есть несколько вариантов нового формата

Представление глобальных реформ сразу после провала сборной на большом турнире вызывает естественную реакцию: «О, их опять клюнули, и они зашевелились». Хотя, конечно, это не так — работа велась несколько месяцев и началась задолго до Евро.

«Изменение формата — глобальный спортивный тренд, который мы игнорировать не можем. Если, конечно, хотим развиваться, а не стоять на месте», — с таким посылом подаются варианты реформы. Здорово и похвально, сложно не согласиться. В итоге все фактически сводится к приведенному ниже кругу, который схематично обозначает развитие спорта как бизнеса. Вроде бы не подкопаться. Но все равно возникает ощущение, что в реалиях нашего футбола эти стрелки не будут так гладко переходить от одного пункта к другому.

Схема развития.
Схема развития.

Как назло, в самый разгар помпезной презентации реформ в зал вошел новичок премьер-лиги «Нижний Новгород». С протянутой рукой: весь в долгах, денег нет, дайте спонсора. Очень симптоматичное совпадение. Одна эта ситуация заставляет задуматься: а готов наш футбол к красивым реформам? Ведь мы прописываем какие-то бизнес-истории применительно к турниру, где подавляющее большинство клубов существуют за счет бюджетных средств. Голландцы, которые все это придумывали, вообще понимают, что такое бюджетные клубы?

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Мы подробно изучаем опыт Германии и Бельгии, время от времени — то Исландии, то Дании. Делаем какие-то выводы, что-то пытаемся перенимать, но совершенно не берем во внимание уровень экономического развития и специфику самих стран. Мы думаем, почему такая пропасть в стоимости телеправ между нами и Турцией. В Турции команды делают по три-четыре комплекта игровых форм, и их сметают, потому что это часть их футбольной культуры. Там готовы платить за футбол, поэтому Фалькао едет в «Галатасарай», а не в «Спартак».

В России же заплатить 300 рублей за месячную подписку на трансляции РПЛ — это целая проблема. При этом болельщик может раза в два больше потратить на пиво и все сопутствующее, чтобы веселее было прыгать с одной пиратской ссылки на другую. Так уж у нас заведено. Пару лет назад я общался с руководителем российского офиса ла лиги Даниэлем Серехидо, который рассказал, что в Испании было то же самое. Люди не хотели платить за то, что они привыкли получать бесплатно. Нужно время, чтобы переучить болельщиков, другого пути тут нет. Обычно это занимает лет 5-10, а с момента запуска «Матч Премьер» прошло всего три года. Впрочем, до него был «НТВ-Плюс», там тоже что-то развивали и к чему-то приучали...

Что будет с&nbsp;РПЛ?Реформы голландских теоретиков — бред. Клубы РПЛ их не примут

Мы постоянно говорим, что путь к спасению нашего футбола — это бесконечные игры топов между собой. Это логично, вопросов нет. Но чисто как зритель я не в восторге от перспективы смотреть дерби «Спартак» — ЦСКА четыре раза за сезон. Мы это уже проходили в полуторном сезоне, и даже такие матчи с интервалом в месяц, как это было весной 12-го года, приедаются. Прелесть и ценность дерби в том, что это событие, которое происходит раз в полгода. Тогда можно за неделю кричать про игру масштабов всея Руси, и это выглядит абсолютно органично. Если устраивать все это каждый месяц, то получится очень странно. Как пример — КХЛ, где все московские команды засунули в один дивизион, и они играют друг с другом в регулярке по четыре раза. Поверьте, ощущение значимости каждой такой игры сильно падает. Хотя, конечно, все это лирика, с экономическим обоснованием тут сложно спорить. Даже если «Спартак» будет каждую неделю играть с ЦСКА, все равно ходить на такие игры станут больше, чем на условную «Уфу».

Прежде чем рисовать красивые реформы с космическими мотивами, нам нужно разобраться с лимитом, влиянием агентов, проблемным детским футболом и так далее. Когда складываешь все эти факторы в реальную картину, реформы кажутся предназначенными для какого-то вакуума. Исходя из всего этого, нет большого смысла разбираться в «Юпитерах» и «Марсах». Единственное, я бы в последнюю очередь рассматривал форматы, где команд больше 16. Почему? Спросите у вновь прибывшего «Нижнего». У «Тамбова» можно уже ничего не спрашивать.

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И напоследок. Мы играем с 16 командами аж с 1998 года. За это время было все — и явные регрессы с жуткими провалами (как сейчас), и две победы в Кубке УЕФА 15 лет назад, а по большей части — средние добротные результаты, которые позволили, например, во второй раз дорасти до трех команд в Лиге чемпионов. Повторюсь, система проведения чемпионата за это время принципиально не менялась. Ну да, в какой-то момент появились стыковые матчи, а также был полуторный сезон при переходе на «осень — весну».

Но в целом последних 20 с лишним лет вполне хватает, чтобы понять: успешность нашего футбола не сильно зависит от формата проведения чемпионата. Дело в системе. Она у нас вообще есть? А должна быть тем фундаментом, на котором можно выстраивать «Марсы» и «Юпитеры» любой сложности.

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