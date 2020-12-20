Крала ждут в Лондоне, в «Спартаке» прислушались к Тедеско, «Динамо» нашло защитника в Голландии

Главные трансферные слухи и новости прошедшего дня.

Крал снова сыграет с Соучеком?

Как сообщает The Athletic, «Вест Хэм» не оставляет попыток заполучить защитника «Спартака» Алекса Крала. «Молотобойцы» уже давно следят за чешским футболистом, который заставил говорить о себе в АПЛ после гола в ворота сборной Англии в отборочном цикле Евро-2020. Об этом писали и в прошлом году, и летом, а сейчас говорят, что клуб из Лондона попытается подписать Крала в зимнее трансферное окно.

Какие козыри у англичан? Во-первых, финансовые возможности, которые могут позволить сделать «Спартаку» предложение, от которого будет сложно отказаться. Во-вторых, налаженные связи с агентом Крала, который летом организовал трансфер в «Вест Хэм» защитника Владимира Цоуфала. Наконец, в лондонском клубе выступает еще один чех — Томаш Соучек. В связке с ним 22-летний спартаковец играл как в чешском чемпионате, так и в национальной сборной, и два хавбека идеально дополняют друг друга.

«Динамо» нашло защитника и рассталось с Раушем

Вот уже второе трансферное окно в РПЛ сватают футболистов, выступающих в «Фейеноорде» под началом Дика Адвоката. Возможно, это совпадение, но наибольший интерес наших клубов вызывают крайние защитники роттердамцев. Весной речь шла об играющем на левом фланге Риджесиано Хапсе, которым интересовался «Краснодар». Теперь «Динамо» положило глаз на его одноклубника Барта Ньювкопа, и, как сообщили «СЭ» голландские коллеги, бело-голубым предстоит выдержать конкуренцию со стороны команд из Германии, Англии, Франции и Турции.

24-летний футболист — воспитанник «Фейеноорда», с которым он становился чемпионом Голландии и дважды выигрывал кубковый турнир. Прошлый сезон, по ходу которого роттердамцы на год вернули из «Ромы» опытного Карсдорпа, Ньювкоп на правах аренды отыграл за «Виллем II», и российские болельщики могли обратить на него внимание во время матча Лиги Европы с ЦСКА (0:0). В пользу его ухода — завершающийся летом 2021 года контракт. Правда, нынешний клуб имеет право в одностороннем порядке продлить текущее соглашение.

В тоже время «Динамо» покидает другой игрок обороны. «СЭ» уже сообщал, что бело-голубые не намерены продлевать контракт с Константином Раушем, и сегодня столичный клуб официально попрощался с футболистом. За три года получивший российский паспорт футболист провел за «Динамо» 48 матчей и забил два мяча.

Ещенко и Ребров получат новые контракты

Недавно Доменико Тедеско ответил на вопрос о будущем 36-летнего Андрея Ещенко:

— Я хотел бы, чтобы контракт был продлен, если вас интересует мое мнение. Он больше чем просто игрок. Андрей один из тех, кто создает атмосферу в команде, он играет важную роль в коллективе. И он настоящий профессионал. Андрей потрясающе работает на тренировках.

Сейчас, когда будущее самого Тедеско находится в тумане, те слова по-прежнему актуальны. И, как стало известно «СЭ», «Спартак» намерен предложить новые соглашения как Ещенко, так и его ровеснику — голкиперу Артему Реброву. Текущие контракты двух чемпионов России-2016/17 истекают будущим летом.

Рыбус остается

Мачей Рыбус мог покинуть «Локомотив» в межсезонье, однако расставшийся со многими лидерами клуб летом предложил поляку новый контракт. Он был рассчитан на один сезон, и качественная игра легионера дала железнодорожникам основания активировать пункт соглашения, по условиям которого 31-летний Рыбус останется в Москве до лета 2022 года.

Вайналдум отправится в «Интер»?

Странная ситуация складывается вокруг голландского полузащитника Джорджиньо Вайналдума. Летом он мог покинуть «Ливерпуль» за год до окончания контракта, однако главный тренер красных Юрген Клопп лично уговорил 30-летнего голландца остаться. Естественно, Вайналдум ждал, что чемпионы Англии предложат ему новое соглашение, и обиделся, когда не услышал ничего конкретного. Так что теперь он имеет полное право вести предметные переговоры с другими клубами.

Ранее речь шла о «Барселоне», однако до намеченных на 24 января выборов президента сине-гранатовые точно не будут заниматься трансферами. Также нужно учитывать, что у каталонцев не все ладно с финансами, да и будущее Роналда Кумана, который настаивал на приглашении Вайналдума, туманно. Сложившейся ситуацией попытается воспользоваться «Интер», причем миланский клуб не собирается ждать окончания сезона и хочет подписать голландца в январе. Скорее всего, Вайналдум заменит на «Сан-Сиро» Кристиана Эриксена, который не прижился в серии А и рассчитывает вернуться в Англию.

Из АПЛ — в Турцию

Сразу два именитых футболиста могут перебраться из английской премьер-лиги в Турцию. Прежде всего, речь о 32-летнем Месуте Езиле, которого «Арсенал» не заявил на текущий сезон. Немецким полузащитником продолжает настойчиво интересоваться «Фенербахче», и данную информацию подтвердил агент Езила. Впрочем, у Месута есть варианты трудоустройства на Ближнем Востоке и в МЛС. Почему бы ему не выбрать «Лос-Анджелес Гэлакси», куда любят приглашать именитых легионеров?

Тем временем 29-летний Джердан Шачири отчаялся стать важной фигурой в составе «Ливерпуля». В какой-то момент ради этого полузащитник сборной Швейцарии даже временно отказался от вызовов в национальную команду, но все без толку. Теперь Шачири ждут в «Галатасарае», хотя сообщается и о более интересных вариантах вроде «Севильи» и «Ньюкасла».