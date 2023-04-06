«В РФС больше не хотят видеть «Спартак» на вершине»
ЦСКА — «Спартак» — 3:2 (0:1)
Голы: Титов, 33 (0:1). Семак, 49 (1:1). В. Березуцкий, 57 — в свои ворота (1:2). Гусев, 77 — с пенальти (2:2). Ярошик, 90+2 (3:2).
«Березуцких ругать не хочется. Они играют как умеют»
После двух туров чемпионата России-2003 ЦСКА Валерия Газзаева лидировал в турнирной таблице со 100-процентным показателем. А вот команда Олега Романцева набрала лишь одно очко, сыграв вничью с «Торпедо-Металлургом» и уступив «Спартаку-Алании».
Встреча двух непримиримых соперников оправдала ожидания. До перерыва «Спартак» был острее. Так, на 28-й минуте Смирнов, реагируя на рывок Титова, выполнил проникающий пас в штрафную. Капитан красно-белых нанес удар в касание — Мандрыкин спас красно-синих.
Вскоре Гусев нарушил правила в борьбе с Павленко, который быстро разыграл мяч с Калиниченко. Хавбек сместился в центр и нанес сильный обводящий удар с линии штрафной. Мандрыкин в броске достал мяч, но отбил его перед собой на неприкрытого Титова, который все исполнил технично — точно в угол — 0:1.
Армейцы вернулись в игру в начале второго тайма. Шершун, выиграв борьбу на «втором этаже» после подачи Гусева с угла поля, отпасовал Семаку, которого защитники «Спартака» оставили одного на углу вратарской. Капитан армейцев нашел щель, куда направить мяч, — 1:1.
Через 14 минут подопечные Газзаева вновь оказались в роли догоняющих.
Павленко отнял мяч у Алексея Березуцкого и вывел Павлюченко в прорыв по правому флангу. Нападающий дошел до лицевой линии и подал в центр штрафной, где Василий Березуцкий, пытаясь прервать передачу, направил мяч в свои ворота мимо вышедшего на перехват Мандрыкина — 1:2.
Красно-белые могли отправить соперника в нокаут. Однако арбитр Валентин Иванов не увидел фола со стороны Рахимича на Павлюченко и не поставил пенальти, а затем Титов не реализовал выход один на один с Мандрыкиным.
Ключевой момент дерби произошел на 77-й минуте. Кириченко сильно пробил из-за пределов штрафной. Баги не смог зафиксировать мяч, к которому устремились Абрамидзе и Семак. Армеец в борьбе с защитником упал на газон — Иванов указал на «точку». Гусев не оставил шансов голкиперу — 2:2.
ЦСКА вырвал победу в компенсированное время. Семак точной передачей нашел Яновского, тот отпасовал в штрафную на Ярошика, который, опередив Луизао, пробил — мяч от ноги бразильца попал в ворота, описав высокую дугу над Баги, — 2:3.
— Во втором тайме ЦСКА прибавил, мы сравняли счет... И тут эта срезка в свои ворота! — делился чех своими впечатлениями. — Предложи мне в тот момент ничью 2:2 — согласился бы не раздумывая. К счастью, в добавленное время отличный пас удался Яновскому. Я ударил, получился рикошет, и вратарь оказался бессилен.
— Вас редко можно было увидеть у чужих ворот. С чем это связано?
— У спартаковцев отлично играли Титов и Смирнов, поэтому пришлось много внимания уделять обороне. Но я хочу забивать в каждом матче.
— Что было в раздевалке ЦСКА после матча?
— Все кричали от радости. Газзаев сказал: если и дальше продолжим в том же духе, станем чемпионами (ЦСКА стал чемпионом сезона-2003. — Прим. «СЭ»).
«Спартак» сам во многом виноват, — писал корреспондент «СЭ». — При счете 2:1 у него было достаточно возможностей, чтобы закрепить победный результат, благо оборона ЦСКА не отличалась надежностью. Ругать братьев Березуцких вообще-то не хочется. Они играют как умеют, а опыт — дело наживное. С другой стороны, Газзаеву в преддверии грядущих матчей сборной, наверное, стоило бы еще раз проанализировать игру российских защитников, хотя понятно, что в выборе он очень ограничен".
Титов: «Нас обокрали...»
Падение Семака стало главной и самой горячей темой обсуждения после финального свистка. Слово самому пострадавшему.
— После того как Баги отразил мяч перед собой, Абрамидзе попытался его обработать, но сделал это неудачно. Мы оба рванулись к мячу, после чего я оказался на газоне. Было при этом нарушение со стороны защитника или не было, мне трудно сказать, надо смотреть видеозапись. Такие эпизоды всегда на усмотрение судьи, — заметил Семак.
А вот версия Абрамидзе:
— Нарушение правил в этом эпизоде было, но только со стороны армейца. Я играл в мяч, а Семак — в меня. Жутко расстроен. Судья поступил с нашей командой крайне несправедливо.
Егор Титов поддержал своего защитника:
— После матча в раздевалке мы просмотрели злополучный момент, и могу сказать: судья в этом эпизоде явно не разобрался. Первым на мяче был Абрамидзе, а Семак, пытаясь добраться до мяча, нарушил правила и упал вместе с нашим защитником. В таком случае арбитр вполне мог назначить 11-метровый в ворота ЦСКА во втором тайме, когда против меня фолил Рахимич. Босниец на углу штрафной вместе с моими ногами выбил мяч на угловой. Не хочу сказать, что это был стопроцентный пенальти, но если в наши ворота его назначают, то тогда и это — очевидное нарушение. Сейчас у меня такое чувство, что нас обокрали. По игре «Спартак» не заслуживал такой участи.
Читатели сами могут сделать вывод, был ли пенальти в том эпизоде по этому видео (момент с борьбой Абрамидзе против Семака на 2:53).
Червиченко: «Колосков приехал на матч, чтобы увидеть, как судья Иванов выполнит его директивы»
Олег Романцев на пресс-конференцию не пришел. Его заменил Сергей Павлов, но солировал не он, а президент красно-белых Андрей Червиченко. Его заявления произвели эффект разорвавшейся бомбы:
— Наши болельщики меня часто спрашивают: «Существует ли заговор против «Спартака»?» Руководствуясь корпоративными интересами, всегда отвечал отрицательно. Но сегодня вопиющий эпизод с назначением пенальти убедил нас, что... Не буду говорить «определенные силы», скажу конкретно: Вячеслав Иванович (Колосков — президент РФС. — Прим. «СЭ») и его окружение абсолютно не желают больше видеть «Спартак» на вершине футбольной России. Он лично приехал убедиться в том, что Валентин Иванов выполнит все директивы. Поскольку арбитры, как вы знаете, подчиняются лично Колоскову и исполняют все его прихоти. Сегодня требования, заветы или пожелания (кому как удобнее) президента РФС были исполнены. После матча пять раз просмотрели видеозапись «великолепного» пенальти, исполненного Валентином Ивановым. Мы — люди в здравом уме, трезвом сознании, и нам не остается ничего, кроме как признать, что организована кампания против «Спартака».
— Или за ЦСКА?
— Нет. ЦСКА — добротная, очень хорошая команда, которая умеет бороться до конца. Тому рвению и желанию, которые есть у армейцев, можно только позавидовать. Даже нам. Но я очень сожалею, что такие победы, как сегодня, одерживаются не при помощи мастерства игроков, не благодаря футбольной стратегии или каким-то оригинальным тренерским решениям, а при помощи такого... — президент «Спартака» долго подбирал подходящее слово и, иронично улыбнувшись, добавил: — судьи, как Иванов.
Вячеслав Колосков, естественно, ответил Червиченко:
— Впервые за 23 года мне сказали, что я работаю с конкретными судьями. Да еще и езжу на футбол, чтобы посмотреть, как они выполняют мои указания. Ни РФС, ни его президент не связаны с арбитрами. Судьи у нас утверждаются два раза в год исполкомом РФС по представлению как раз таки клубов. Видимо, чтобы покрыть свое некомпетентное руководство клубом, надо найти внешнего врага. В прошлом году таким врагом «Спартака» была пресса. Отдельные журналисты, даже целое издание... В этом году новый враг — президент РФС. Как говорится, с больной головы на здоровую. Просто кому-то хочется переключить внимание людей с турнирной таблицы и переложить ответственность на кого-то еще.
ЭСК признала, что пенальти на Семаке назначен ошибочно
Эпизод с падением Семака был рассмотрен на ЭСК. Большинство членов комиссии признали, что Иванов ошибся. Он был отстранен от судейства на два матча. В то же время признано, что судья поступил правильно, не назначив 11-метровый удар после падения Титова в штрафной ЦСКА.
После заседания ЭСК состоялась пресс-конференция.
— Мы уверены, что квалификация Иванова и авторитет позволяли ему оценить эпизод именно так, как он сделал, — заявил глава Коллегии футбольных арбитров Николай Левников. — Момент был сложнейший. Мнения членов ЭСК разделились, и большинством голосов было признано, что арбитр поступил неправильно. Хотя лично я считаю, что Иванов имел основания для назначения 11-метрового удара. Думаю, за рубежом в ведущих футбольных странах в такой сложной ситуации эксперты встали бы на сторону арбитра.
— Кто входит в экспертно-судейскую комиссию и каким образом шло обсуждение?
— В ЭСК входят пять представителей КФА (Николай Левников, Андрей Бутенко, Валентин Липатов, Валерий Бутенко и Александр Савкин) и два представителя премьер-лиги (Борис Бобров и Виктор Пышкин). После многократного просмотра на большом экране телевизора в замедленном и нормальном режимах большинство членов комиссии признали, что до того, как защитник «Спартака» Абрамидзе рукой стал задерживать игрока ЦСКА Семака, армеец оттолкнул спартаковца. Было и другое мнение: мол, Абрамидзе останавливал мяч не совсем правильно с технической точки зрения — и тот отлетел в сторону. Видя, что Семак, набрав скорость, опережает его, защитник выставил руку и препятствовал продвижению нападающего ЦСКА. К моему сожалению, такого мнения придерживалось меньшинство.
Как стало известно тогда корреспонденту «СЭ», с учетом сложности эпизода Левников и Бобров настаивали на том, что решение в таких ситуациях должно отдаваться на откуп арбитру, и предлагали признать правоту Иванова. Остальные пятеро — братья Бутенко, Липатов, Савкин и Пышкин — посчитали, что Иванов ошибся.
— Как вы отреагировали на обвинения президента «Спартака» Андрея Червиченко? — задали журналисты вопрос арбитру Валентину Иванову.
— Как я должен на это реагировать? Подобного рода обвинения настолько бессмысленны, что их трудно как-то комментировать. Игра состоит из множества простых и сложных ситуаций, решения принимаются в доли секунды. Если рассматривать всю игру в целом, дал ли я повод думать о том, что симпатизирую одной из команд? В общем — нет. Все упиралось в один момент — назначение 11-метрового удара.
— Тогда прокомментируйте свое решение назначить пенальти.
— Ситуацию я видел хорошо. Мяч отскочил от вратаря. Защитник «Спартака» неудачно принял его на грудь. В момент приема мяча никакого контакта со стороны игрока ЦСКА с Абрамидзе не было. Мяч отскочил, защитник потерял темп, а Семак на скорости уже обходил его. Контакт произошел только вследствие того, что спартаковец вытянул руку и вцепился в Семака. Так я это видел — и назначил пенальти.
— В течение двух сезонов дважды признаются ваши результативные ошибки в матчах с участием ЦСКА. Совпадение?
— Конечно. Тот же ЦСКА проиграл и золотой матч, и Суперкубок. Эти игры судил я.
Впрочем, Андрей Червиченко продолжал настаивать на том, что Иванов действовал по чьей-то указке:
— Для нас все было ясно еще в воскресенье. Пенальти арбитр придумал на ровном месте. Нельзя столь вопиющим образом влиять на результат и «убивать» команду. По-прежнему убежден, что судья принимал решение с согласия со стороны руководства РФС. Очень жаль, что Иванов таким образом испортил хороший футбол.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4