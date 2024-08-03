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Тюкавину нужны голы, а не «Зенит». Колонка Казакова

Казаков оценил игру Тюкавина на старте РПЛ
Илья Казаков
Колумнист
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Константин Тюкавин.
Фото «СЭ»
Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о проблемах одного из лучших футболистов РПЛ.

Мнение

«Если бы Тюкавин выступал в «Зените», забивал бы свои 30 мячей. Костя сейчас старается, претензий нет, но партнеры на него не играют...» Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» и сборной России.

Год назад после двух туров и кубкового матча на счету Тюкавина был один забитый мяч — сейчас нет ни одного.

Лучший игрок прошлого сезона пока не в кризисе, но явно в тени Максима Глушенкова — о котором сейчас говорят как о самом ярком футболисте России на данный момент. Результативность новоявленного зенитовца вызывает уважение (восторг, надежду, уверенность — этот ряд комплиментов можно продолжить любым подобным эпитетом).

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О Глушенкове рассуждают все и везде. Глушенков котируется наравне с Венделом. И все знают, что Глушенков за четыре года в «Зените» заработает миллиард.

О Тюкавине пока молчат. И все знают, что его зарплата в «Динамо» существенно меньше — где-то раза в полтора. Есть приличные бонусы — если Константин станет лучшим бомбардиром чемпионата, например. Но именно из-за надбавок, а не фиксированных условий Смолов перебрался из Москвы в Краснодар.

Агенты и публичное пространство — тема не новая и не российская, а мировая. Проблема в том, что их слова часто принято считать мнением клиентов. В недавнем конфликте Дзюбы с «Локомотивом» оценку Михаила Галактионова представителем Артема, Леонидом Гольдманом, сочли позицией самого форварда, только высказанной чужим голосом. Вот и сейчас многие дернулись после фраз Сафонова — считает ли так сам Тюкавин?

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Кубковое дерби со «Спартаком» высветило нынешние проблемы «Динамо» — зависимость команды от южноамериканцев поставила под удар стартовый отрезок чемпионата. Капитан Бальбуэна пропал из Новогорска ради сборной на два месяца, Чавес пока не набрал форму — а это два фундаментальных исполнителя. Молодежь нестабильна. И под давлением оказываются те, кто считается лидером и символом этого состава — прежде всего Тюкавин и Фомин.

Полузащитник в двух стартовых турах РПЛ практически не играл. Нападающий в них не забил. И пусть «Динамо» сейчас единственный клуб лиги, кто идет без потерь наравне с «Зенитом», можно смотреть на ситуацию с лидерами-капитанами по-разному. С одной стороны, это потенциал для роста, с другой — это пока фиаско.

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Чемпионат еще в самом начале — и, конечно, надо помнить, что в том сезоне Тюкавин забивал в основном во второй половине. И что ему всего 22 года. И что после такого признания весной форвард должен пройти даже не через медные трубы, а через привыкание к новому статусу — безоговорочной звезды и голеадора, от которого ждут чуда и огня в каждой встрече. И которому, если не последует голов, придется пройти через неминуемую критику, от которой он пока защищен всем чем можно — отношением к делу, путем от воспитанника до капитана первой команды, количеством забитых мячей.

«Динамо» ведь не только лишилось по разным причинам многих своих легионеров на старте. Клуб потерял разом российских лидеров раздевалки — Смолова, Паршивлюка, Шунина. Это ведь тоже огромная нагрузка на Тюкавина: успевать быть лидером и бомбардиром в моменте, когда бело-голубые даже не то что не в форме — еще не собрались все вместе.

Футболист «Динамо» Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В то время как «Зенит» в порядке полном. А Глушенков не только сразу влился и забивает — он ведь играет в свой привычный футбол, иногда даже не ускоряясь на поле, пешком. И этого достаточно, чтобы быть сейчас лучшим.

Но именно в такой ситуации проявляется лидер. Через не могу и вопреки. К Тюкавину никогда не возникало вопросов как к футболисту и спортсмену. И они, наверное, вообще не появились бы, если бы не те слова агента. Когда начинаешь смотреть на ситуацию как на «он и они», «Тюкавин и его партнеры».

Есть еще такая интересная вещь, как статистика, — «Зенит» сейчас вторая с конца команда лиги по ударам, их всего 18. Меньше петербуржцев бьет только ЦСКА, но при этом чемпион реализовал почти 40 процентов попыток. Немыслимый показатель!

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Тюкавин же пробил девять раз. Чуть меньше Пиняева с Бакаевым. Но пока у него нет голов.

Впереди выездные матчи против «Акрона» и того же «Зенита». Сразу после резонансных 0:3 от «Спартака».

Даже сложно сказать, какая игра для Константина сложнее. «Зенит» мощнее, там все мы станем противопоставлять и сравнивать Тюкавина с Глушенковым. Но, по общим ожиданиям, такой команде, как «Акрон», динамовец забить обязан: новичок лиги, да еще и проповедующий «откровенный» футбол.

Нужны голы, а не сравнения и противопоставления с «Зенитом».

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Константин Тюкавин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Алексей Сафонов
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