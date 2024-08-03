Тюкавину нужны голы, а не «Зенит». Колонка Казакова

Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о проблемах одного из лучших футболистов РПЛ.

Мнение

«Если бы Тюкавин выступал в «Зените», забивал бы свои 30 мячей. Костя сейчас старается, претензий нет, но партнеры на него не играют...» Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» и сборной России.

Год назад после двух туров и кубкового матча на счету Тюкавина был один забитый мяч — сейчас нет ни одного.

Лучший игрок прошлого сезона пока не в кризисе, но явно в тени Максима Глушенкова — о котором сейчас говорят как о самом ярком футболисте России на данный момент. Результативность новоявленного зенитовца вызывает уважение (восторг, надежду, уверенность — этот ряд комплиментов можно продолжить любым подобным эпитетом).

О Глушенкове рассуждают все и везде. Глушенков котируется наравне с Венделом. И все знают, что Глушенков за четыре года в «Зените» заработает миллиард.

О Тюкавине пока молчат. И все знают, что его зарплата в «Динамо» существенно меньше — где-то раза в полтора. Есть приличные бонусы — если Константин станет лучшим бомбардиром чемпионата, например. Но именно из-за надбавок, а не фиксированных условий Смолов перебрался из Москвы в Краснодар.

Агенты и публичное пространство — тема не новая и не российская, а мировая. Проблема в том, что их слова часто принято считать мнением клиентов. В недавнем конфликте Дзюбы с «Локомотивом» оценку Михаила Галактионова представителем Артема, Леонидом Гольдманом, сочли позицией самого форварда, только высказанной чужим голосом. Вот и сейчас многие дернулись после фраз Сафонова — считает ли так сам Тюкавин?

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Кубковое дерби со «Спартаком» высветило нынешние проблемы «Динамо» — зависимость команды от южноамериканцев поставила под удар стартовый отрезок чемпионата. Капитан Бальбуэна пропал из Новогорска ради сборной на два месяца, Чавес пока не набрал форму — а это два фундаментальных исполнителя. Молодежь нестабильна. И под давлением оказываются те, кто считается лидером и символом этого состава — прежде всего Тюкавин и Фомин.

Полузащитник в двух стартовых турах РПЛ практически не играл. Нападающий в них не забил. И пусть «Динамо» сейчас единственный клуб лиги, кто идет без потерь наравне с «Зенитом», можно смотреть на ситуацию с лидерами-капитанами по-разному. С одной стороны, это потенциал для роста, с другой — это пока фиаско.

Чемпионат еще в самом начале — и, конечно, надо помнить, что в том сезоне Тюкавин забивал в основном во второй половине. И что ему всего 22 года. И что после такого признания весной форвард должен пройти даже не через медные трубы, а через привыкание к новому статусу — безоговорочной звезды и голеадора, от которого ждут чуда и огня в каждой встрече. И которому, если не последует голов, придется пройти через неминуемую критику, от которой он пока защищен всем чем можно — отношением к делу, путем от воспитанника до капитана первой команды, количеством забитых мячей.

«Динамо» ведь не только лишилось по разным причинам многих своих легионеров на старте. Клуб потерял разом российских лидеров раздевалки — Смолова, Паршивлюка, Шунина. Это ведь тоже огромная нагрузка на Тюкавина: успевать быть лидером и бомбардиром в моменте, когда бело-голубые даже не то что не в форме — еще не собрались все вместе.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

В то время как «Зенит» в порядке полном. А Глушенков не только сразу влился и забивает — он ведь играет в свой привычный футбол, иногда даже не ускоряясь на поле, пешком. И этого достаточно, чтобы быть сейчас лучшим.

Но именно в такой ситуации проявляется лидер. Через не могу и вопреки. К Тюкавину никогда не возникало вопросов как к футболисту и спортсмену. И они, наверное, вообще не появились бы, если бы не те слова агента. Когда начинаешь смотреть на ситуацию как на «он и они», «Тюкавин и его партнеры».

Есть еще такая интересная вещь, как статистика, — «Зенит» сейчас вторая с конца команда лиги по ударам, их всего 18. Меньше петербуржцев бьет только ЦСКА, но при этом чемпион реализовал почти 40 процентов попыток. Немыслимый показатель!

Тюкавин же пробил девять раз. Чуть меньше Пиняева с Бакаевым. Но пока у него нет голов.

Впереди выездные матчи против «Акрона» и того же «Зенита». Сразу после резонансных 0:3 от «Спартака».

Даже сложно сказать, какая игра для Константина сложнее. «Зенит» мощнее, там все мы станем противопоставлять и сравнивать Тюкавина с Глушенковым. Но, по общим ожиданиям, такой команде, как «Акрон», динамовец забить обязан: новичок лиги, да еще и проповедующий «откровенный» футбол.

Нужны голы, а не сравнения и противопоставления с «Зенитом».

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