Данило: был целью «Ювентуса», играл вместе с Малкомом. Сейчас его хочет купить ЦСКА

Это большой талант, которому нужно перезагрузить карьеру.

Вслед за «Спартаком», который объявил о договоренности с ПСВ о приобретении полузащитника Йоррита Хендрикса, активную работу на рынке начал ЦСКА. Красно-синие ведут переговоры с «Ниццей» о приобретении 24-летнего хавбека Данило (25 лет бразильцу исполнится 28 февраля).

Вот что «СЭ» сказал представитель футболиста Матеус Магальяйнс:

— Это правда, что мы общаемся с ЦСКА по поводу перехода Данило. Игрок будет рад возможности поиграть за такой клуб. Там может появиться очень сфокусированный и конкурентоспособный футболист. Если трансфер произойдет, то он будет прямой, а не аренда.

Согласно информации на сайте transfermarkt.com, контракт Данило с «Ниццей» действует до лета 2023 года.

Данило — центральный полузащитник. Левша. Начинал карьеру в «Васко да Гама», однако уже в 18 лет перебрался в «Брагу» — довольно стандартная история для молодого бразильца. После неплохого первого сезона (23 матча в чемпионате Португалии, все в основе, два гола и две передачи) начались хождения по арендам — «Валенсия», «Бенфика», «Стандард». В Испании все было неплохо — 34 матча во всех турнирах. Данило даже сыграл против «Зенита» в Лиге чемпионов — вышел на замену на «Петровском», когда «Валенсия» уступила 0:2. Однако последующие два сезона почти всегда оставался в запасе.

Вернулся в «Брагу», перезапустил там начавшую было стопориться карьеру — 31 матч в чемпионате Португалии-2017/18, из них 15 в стартовом составе. После чего за 10 миллионов евро был продан в «Ниццу», с которой подписал пятилетний контракт. Во Франции провел неплохой первый сезон (22 матча в Лиге 1, из них 18 в основе). Прошлый чемпионат для Данило начинался непросто — до Нового года он почти не играл, однако затем стал регулярно выходить на позиции центрального защитника — девять подряд матчей в основе, пока в марте турнир не прервали из-за пандемии. В этом же сезоне бразилец плотно осел даже не на лавке, а в резерве, не попадая даже в заявку — всего три матча в Лиге 1, и снова в центре обороны. Интересно, что все это время «Ниццу» тренировал Патрик Виейра, которого месяц назад сменил Адриан Урсеа, так что кадровыми перестановками в клубе такие перепады не объяснишь.

«Ницца» за те два с половиной года, что там выступает Данило, практиковала разные тактические варианты. Чаще всего Виейра использовал схему 4-3-3, где бразилец в первом сезоне был одним из двух бокс-ту-бокс хавбеков или «восьмерок». Про чемпионат-2019/20 уже говорилось — там Данило перевели в центр обороны. При этом в свой последний сезон в «Браге» он имел статус одного из двух центральных полузащитников в схемах 4-4-2 и 4-2-3-1.

Если посмотреть статистику и нарезки игры Данило, то видно, что это не чистый опорник-разрушитель, а скорее универсальный центральный хавбек, полезный в начальной фазе владения мячом и способный развить атаку. При этом обладающий достаточными защитными навыками, чтобы выходить в центре обороны в таком физически сильном чемпионате, как французская Лига 1.

Данило довольно высоко котировался на молодежном уровне. Входил в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2013, сыграв на турнире пять матчей, в том числе в 1/8 финала против России (3:1). За команду Дмитрия Хомухи в той встрече, например, выступали Митрюшкин, Гулиев, Баринов, Головин, Жемалетдинов. Был капитаном «селесао» U-20 на ЧМ-2015, где получил «Серебряный мяч», заняв второе место в голосовании на звание лучшего футболиста турнира. Кстати, вместе с Данило в той сборной Бразилии были Габриэл Жезус, Андрес Перейра и Малком. До золота «селесао», правда, так и не добрались, уступив в финале Сербии.

Тогда же, в 2015-м, прошли новости, что Данило интересовался «Ювентус». Издание Goal.com писало, что итальянцы следили за ним, когда тот еще выступал за «Васко да Гама». В Данило «Юве» привлекали высокая техническая оснащенность, тактический интеллект и хороший атлетизм. Тогда, кстати, дела игрока вела компания могущественного суперагента Жорже Мендеша, подписавшая с ним договор, еще когда тот находился в молодежной команде «Васко». Однако тем летом Данило отправился в аренду в «Валенсию». Местное издание Super Deporte сразу назвало его «командиром середины поля» и пришло в восторг, что удалось заполучить такого футболиста.

Очевидно, что Данило — это большой талант, у которого пока не получается построить карьеру на взрослом уровне. Возможно, кстати, отчасти и по вине Мендеша — хорошо известно, что структуры португальца решают, где будет играть футболист, руководствуясь собственными мотивами. В России, если он окажется в ЦСКА, у бразильца будет шанс на перезагрузку.