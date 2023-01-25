«Переезд в Россию — вызов для меня!» Первое интервью нового тренера «Краснодара»
Владимир Ивич — уже третий главный тренер «Краснодара» за последний год: в январе 2022-го клуб назначил Даниэля Фарке, но уже в марте контракт расторгли. Команду подхватил Александр Сторожук, который завершил прошлый сезон и начал нынешний, но в зимнюю паузу уступил пост Ивичу.
Прямо сейчас 45-летний серб готовит «быков» к рестарту сезона в ОАЭ. В интервью «СЭ» он рассказал, почему согласился на переезд в Россию, порассуждал о важности атакующего стиля и подтвердил, что мог возглавить «Краснодар» гораздо раньше.
«Знаю, что РПЛ покинули легионеры, но у вас много качественных команд»
— Вы в «Краснодаре» около двух недель. Расскажите, как вы оказались в российском клубе?
— Мне сообщили об интересе «Краснодара», мы провели переговоры. В итоге уладили все формальности, договорились и со мной, и с моим бывшим клубом («Маккаби». — Прим. «СЭ»), после чего я подписал контракт. Вот и все.
— Возглавить клуб РПЛ для вас — шаг вперед?
— РПЛ — сильный чемпионат. Знаю, что в последние два года некоторые легионеры покинули лигу. Но в России очень много качественных команд. Это отличный вызов для меня. Верю, что наши игроки сделают все возможное, чтобы улучшить положение «Краснодара» во второй части сезона.
— Какой вы видите свою новую команду?
— У нас собраны очень хорошие футболисты. Некоторые сейчас вне обоймы из-за травм, а с остальными мы работали последние десять дней. Товарищеским матчем мы завершили некую первую стадию подготовки — базовую ее часть. Обращали внимание на стиль игры в атаке и обороне.
Нельзя сказать, что в игре с «Бунедкором» мы увидели много качественных моментов, но это совершенно нормально для данного отрезка подготовки. Постарались дать всем футболистам игровое время, чтобы понимать, чего от них ждать. Будем так делать и впредь во время сборов, чтобы ребята могли проявляться себя, а мы — узнать, понимают ли они наши требования. Ну и будем двигаться вперед!
— Подведите итоги первого сбора: насколько вы довольны проделанной работой?
— Доволен, что мы выполнили определенные базовые вещи. Ребятам нужно понять, как я хочу играть, а я должен понять, как играет команда. Кое-что нужно будет поменять. Наша цель — с каждым днем становиться лучше. В течение следующих двух дней ребята отдохнут, с 27 января мы начнем тяжелую работу.
— Достаточно ли единственного контрольного матча для первого сбора?
— После полутора месяцев перерыва было бы проблемой играть много. На втором сборе у нас будет турнир и три товарищеских матча, в которых мы увидим больше деталей.
«Мне сразу объяснили, что философия клуба — атакующий футбол»
— Вы уже обсуждали с Сергеем Галицким цели на оставшуюся часть сезона?
— Да. Но хочу оставить это между нами. Это была приватная беседа между мной, Галицким и другими людьми в клубе.
— Философией «Краснодара» всегда была атакующая игра, игра в пас. Останется ли она такой при вас?
— Конечно, я знаю об этом. Представители клуба с самого начала объяснили мне, что философия «Краснодара» — атакующий футбол с большим процентом владения мячом. Это отличный стиль! Нам нужно много работать, чтобы показывать такой футбол и выигрывать матчи. Наша цель — побеждать в каждой следующей игре. Но в то же время нужно обращать внимание на мельчайшие детали в наших действиях как с мячом, так и без мяча.
— На ваш взгляд, «Краснодар» сейчас занимает свое место в таблице?
— Никто в клубе не рад положению «Краснодара» в таблице. Мы здесь для того, чтобы трудиться и пытаться улучшать результаты.
— Знаете ли вы уже какие-то слова на русском?
— Только базовые. Как я уже сказал, мы с командой всего десять дней. Моя цель — выучить русский так быстро, как это возможно. Уже знаю слова «спасибо», «хорошо». Для меня важно начать учить футбольные термины, чтобы разговаривать с игроками на их языке, понятнее доносить до них мои мысли.
— Правда ли, что вы могли возглавить «Краснодар» гораздо раньше?
— Это правда... Я могу лишь подтвердить, что это так.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2