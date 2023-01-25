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«Переезд в Россию — вызов для меня!» Первое интервью нового тренера «Краснодара»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Владимир Ивич.
Фото пресс-служба ФК «Краснодар»
Владимир Ивич.
Фото пресс-служба ФК «Краснодар»
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«СЭ» поговорил с Владимиром Ивичем.

Владимир Ивич — уже третий главный тренер «Краснодара» за последний год: в январе 2022-го клуб назначил Даниэля Фарке, но уже в марте контракт расторгли. Команду подхватил Александр Сторожук, который завершил прошлый сезон и начал нынешний, но в зимнюю паузу уступил пост Ивичу.

Прямо сейчас 45-летний серб готовит «быков» к рестарту сезона в ОАЭ. В интервью «СЭ» он рассказал, почему согласился на переезд в Россию, порассуждал о важности атакующего стиля и подтвердил, что мог возглавить «Краснодар» гораздо раньше.

«Знаю, что РПЛ покинули легионеры, но у вас много качественных команд»

— Вы в «Краснодаре» около двух недель. Расскажите, как вы оказались в российском клубе?

— Мне сообщили об интересе «Краснодара», мы провели переговоры. В итоге уладили все формальности, договорились и со мной, и с моим бывшим клубом («Маккаби». — Прим. «СЭ»), после чего я подписал контракт. Вот и все.

— Возглавить клуб РПЛ для вас — шаг вперед?

— РПЛ — сильный чемпионат. Знаю, что в последние два года некоторые легионеры покинули лигу. Но в России очень много качественных команд. Это отличный вызов для меня. Верю, что наши игроки сделают все возможное, чтобы улучшить положение «Краснодара» во второй части сезона.

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— Какой вы видите свою новую команду?

— У нас собраны очень хорошие футболисты. Некоторые сейчас вне обоймы из-за травм, а с остальными мы работали последние десять дней. Товарищеским матчем мы завершили некую первую стадию подготовки — базовую ее часть. Обращали внимание на стиль игры в атаке и обороне.

Нельзя сказать, что в игре с «Бунедкором» мы увидели много качественных моментов, но это совершенно нормально для данного отрезка подготовки. Постарались дать всем футболистам игровое время, чтобы понимать, чего от них ждать. Будем так делать и впредь во время сборов, чтобы ребята могли проявляться себя, а мы — узнать, понимают ли они наши требования. Ну и будем двигаться вперед!

— Подведите итоги первого сбора: насколько вы довольны проделанной работой?

— Доволен, что мы выполнили определенные базовые вещи. Ребятам нужно понять, как я хочу играть, а я должен понять, как играет команда. Кое-что нужно будет поменять. Наша цель — с каждым днем становиться лучше. В течение следующих двух дней ребята отдохнут, с 27 января мы начнем тяжелую работу.

— Достаточно ли единственного контрольного матча для первого сбора?

— После полутора месяцев перерыва было бы проблемой играть много. На втором сборе у нас будет турнир и три товарищеских матча, в которых мы увидим больше деталей.

Владимир Ивич. Фото пресс-служба ФК "Краснодар"
Владимир Ивич.
пресс-служба ФК «Краснодар»

«Мне сразу объяснили, что философия клуба — атакующий футбол»

— Вы уже обсуждали с Сергеем Галицким цели на оставшуюся часть сезона?

— Да. Но хочу оставить это между нами. Это была приватная беседа между мной, Галицким и другими людьми в клубе.

— Философией «Краснодара» всегда была атакующая игра, игра в пас. Останется ли она такой при вас?

— Конечно, я знаю об этом. Представители клуба с самого начала объяснили мне, что философия «Краснодара» — атакующий футбол с большим процентом владения мячом. Это отличный стиль! Нам нужно много работать, чтобы показывать такой футбол и выигрывать матчи. Наша цель — побеждать в каждой следующей игре. Но в то же время нужно обращать внимание на мельчайшие детали в наших действиях как с мячом, так и без мяча.

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— На ваш взгляд, «Краснодар» сейчас занимает свое место в таблице?

— Никто в клубе не рад положению «Краснодара» в таблице. Мы здесь для того, чтобы трудиться и пытаться улучшать результаты.

— Знаете ли вы уже какие-то слова на русском?

— Только базовые. Как я уже сказал, мы с командой всего десять дней. Моя цель — выучить русский так быстро, как это возможно. Уже знаю слова «спасибо», «хорошо». Для меня важно начать учить футбольные термины, чтобы разговаривать с игроками на их языке, понятнее доносить до них мои мысли.

— Правда ли, что вы могли возглавить «Краснодар» гораздо раньше?

— Это правда... Я могу лишь подтвердить, что это так.

Футбол
ФК Краснодар
Владимир Ивич
Сергей Галицкий
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5
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7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
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