«Спартак» сдал матч «Черноморцу». Евгений Ловчев о договорняке в Одессе

Экс-защитник «Спартака» и сборной СССР, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как его команда в 1970-м сдала матч одесскому «Черноморцу».

— С самого начала все было странно. Какие-то люди ходят по гостинице, заглядывают к нашим ребятам, — сказал Евгений Ловчев. — А мы уже заняли третье место — и с него ни вверх, ни вниз. «Черноморец» же стоит на вылет. Меня Кавазашвили удивил.

— Все-таки взял денежки?

— Я был уверен — взял! А годы спустя Анзор возглавил комиссию по договорнякам. Вспомнил Одессу: «Мне там предлагали, а я не взял». Я даже приподнялся: «Не сомневался, что ты взял тогда» — «Нет!»

— А играл так, будто взял?

— Я был уверен, что не взяли трое — я, Витька Папаев, кристальный футбольный человек, и Коля Абрамов. Но Коле принесли в перерыве.

— Ну и дела.

— Игра удивительная. Я отдаю мячик нашему нападающему — а тот пасует Секечу из «Черноморца». Волтузят нас!

— Так что Кавазашвили?

— Мне показалось по настроению — знает, что когда-нибудь все равно забьют.

— Как можно было в перерыве донести Абрамову?

— Кто-то у нас управлял! Это ж не к каждому подходили и давали. Могли просто сказать. Здесь говорилось все заранее. Генка Логофет все знал — в Одессу вообще не поехал.

— Вам-то как игралось?

— Для меня это было откровение! Уже к перерыву вижу — что-то не то. Всё за спину мне забрасывают и забрасывают. Говорю в перерыве Симоняну: «Никита Павлович, я играть не буду». Он перед командой встал: «Если это продолжится — я на медаль не дам наиграть этому, этому и этому...»

— Кому?

— Володьке Петрову и еще кому-то. После матча вызывает меня Старостин. Говорит спокойно, с расстановкой: «Женя, ты думаешь, игра сдавалась?» Тут Симонян вмешался: «Николай Петрович, вы что? Разве не видно было, что сдают?» Но «Черноморцу» та победа не помогла. Его «Арарат» обошел.

— Сколько тогда заплатили?

— По 500 рублей каждому. Мне ребята рассказывали.

— Кто именно?

— Не скажу. (Юрий Голышак, Александр Кружков)

Полностью разговор — здесь.