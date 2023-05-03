«Заткнули балаболок». Как «Спартак» испортил чемпионский праздник «Зениту»: гол Кариоки, удаление Эменике и капитан Дзюба

11 лет назад состоялась одна из самых резонансных битв Москвы и Питера.

Позолоченные футболки и медштаб на брифинге

Сезон-2011/12 — самый долгий в истории российского футбола. В конце нулевых РФС затеял переход на систему «осень-весна», из-за чего потребовалось удлинить чемпионат. Сыграв два привычных круга из 30 туров, клубы РПЛ разбились на две восьмерки: верхняя боролась за чемпионство и еврокубки, а нижняя — за выживание.

На первом этапе действующий чемпион «Зенит» довольно долго отставал от вершины — до сентября 2011-го лигу возглавлял ЦСКА, но затем сине-бело-голубые перехватили лидерство и больше его не отдавали. После разделения на восьмерки «Зенит» только наращивал преимущество над вторым местом и после победы над «Динамо», за три тура до финиша, гарантировал себе третье чемпионство в российской истории.

После золотого матча «Петровский» сошел с ума — обезумевшие болельщики выбежали на газон и разорвали ворота на куски. А главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти на пресс-конференцию привел своих ассистентов — это был жест признания их работы. А накануне встречи со «Спартаком» итальянец вывел на брифинг врачей и массажистов, подчеркивая, что и без них успех был бы невозможен. Они, к слову, сказали, что травм почти нет — в лазарете оставался только разорвавший крестообразные связки Данни.

Петербург основательно готовился к встрече с красно-белыми: баннеры, песни, шествие фанатов. Специально к игре клуб приготовил лазурные футболки с позолоченными номерами и фамилиями футболистов. Все ожидали, что в заключительном домашнем матче сезона «Зенит» разобьет вечного раздражителя и красиво отпразднует титул.

Гол Динияра Билялетдинова. Александр Ступников, Фото ФК «Спартак»

Тень Эмери

Настроение «Спартака» было совсем иным. Красно-белые кошмарно начали сезон: после пяти туров шли последними, долго плелись в середине таблицы и только к апрелю 2012-го впервые попали в тройку. Но этого было мало — место в отборочном турнире Лиги чемпионов давало только серебро, и битва за него развернулась ожесточенная.

«Спартак» подошел к матчу не в лучшей форме: после поражений от «Анжи» и ЦСКА, а также ничьей с «Динамо» красно-белых отбросило на четвертое место. За два тура до конца они отставали от идущего вторым ЦСКА на три очка, поэтому «Спартаку» требовалась победа в Санкт-Петербурге.

При этом уже долгое время московский клуб искал главного тренера — генеральный директор «Спартака» Валерий Карпин с трудом справлялся с совмещением двух должностей (за год до этого он даже подавал в отставку, но ее не приняли). За пару дней до игры на Неве «СЭ» дал разрывной инсайд: летом «Спартак» возглавит тренер «Валенсии» Унаи Эмери. Спортивный директор клуба Дмитрий Попов в те дни как раз находился в Испании и улаживал последние детали. Карпин, разумеется, был в курсе всего, хотя публично это отрицал.

Состав «Спартака» той весной постоянно тасовался, так что оптимальный назвать было невозможно. Но в Петербурге Карпин удивил, сделав акцентированную ставку на атаку: не считая защитников, разрушитель в основе оказался только один — Брызгалов. Кроме того, впервые в карьере 23-летний Дзюба стал капитаном «Спартака»: Дикань с Паршивлюком не могли играть, поэтому повязку надел Артем. Он, как обычно в том сезоне, располагался на поле ниже Эменике.

Сергей Семак, Сергей Брызгалов и Серхио Родригес. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Матч, полный событий

«Зенит» — «Спартак» — 2:3 (1:0)

Голы: Кержаков, 23 (1:0). Билялетдинов, 70 (1:1). Семак, 82 — с пенальти (2:1). Эменике, 84 (2:2). Рафаэл Кариока, 89 (2:3).

«Зенит»: Малафеев, Анюков, Губочан, Ломбертс, Кришито, Зырянов (к) (Канунников, 87), Денисов, Широков, Быстров (Семак, 31), Аршавин (Файзулин, 62), Кержаков.

«Спартак»: Ребров, К.Комбаров, Сухи, Родри, Д.Комбаров, Ари (Рафаэл Кариока, 44), Билялетдинов, Брызгалов, Макгиди (Зотов, 90+3), Дзюба (к), Эменике.

Предупреждения: К.Комбаров, 21. Кришито, 29. Эменике, 37. Макгиди, 37. Аршавин, 48. Д.Комбаров, 81. Ребров, 83. Кержаков, 83. Рафаэл Кариока, 89. Широков, 90+2.

Удаление: Эменике, 84.

Главный судья: Казьменко (Ростов-на-Дону).

6 мая 2012 года. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 21 150 зрителей.

«Зенит», в отличие от предыдущей встречи с «Рубином», выставил боевой состав. Все были настроены побеждать, и даже Роман Широков на время помирился с «виражом»: после выезда в Казань он как раз произнес знаменитое «можешь дома сидеть», но встреча с лидерами фанатского движения «Зенита» успокоила страсти. Широков и мог открыть счет уже на 13-й минуте, однако попал в перекладину с близкого расстояния. Впрочем, вскоре забил Кержаков, а заодно отметил юбилей — сто голов за родную команду в чемпионатах России.

В первом тайме у «Спартака» ничего не получалось, но и «Зенит» играл вальяжно и не спешил добивать противника, за что на 70-й минуте хозяев наказал Билялетдинов. С этого момента на «Петровском» началось настоящее веселье. На 82-й минуте Владимир Казьменко назначил сомнительный пенальти за снос Файзулина, который реализовал Семак и тоже отметил юбилей — сто голов в чемпионатах России.

Но тут же Эменике сравнял счет, а следом получил одну из самых скандальных красных карточек в истории РПЛ. «До сих пор в шоке от решения судьи: не понимаю, за что меня удалили, — негодовал нигериец после матча. — Это было обычное празднование гола: я просто похлопал себя по руке, как это, например, делал Самюэль Это'О в финале Лиги чемпионов. Жест лишь означает благодарность родителям за кровь, которая течет в моих жилах».

Футболисты «Спартака» яро протестовали, но Казьменко был непреклонен, а ВАР тогда еще не существовало. Однако спорное решение судьи только разозлило гостей — оставшись в меньшинстве, они не только выстояли, но и вырвали победу. Причем забил один из самых критикуемых игроков той эпохи — для Рафаэла Кариоки это был дебютный мяч за «Спартак».

Спартаковцы празднуют победу. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Отказался подписывать протокол»

Красно-белые испортили праздник чемпиону, но чествование, разумеется, никто не собирался отменять. После игры футболистам и тренерам «Зенита» вручили и медали, и трофей, а зрителей ждал концерт с фейерверком. Спаллетти после матча даже не выглядел расстроенным: «Я сегодня вечером буду праздновать, — заявил главный тренер сине-бело-голубых. — Матч — всего лишь эпизод. Победа в чемпионате — другое дело. Это плоды нашей работы».

От Карпина на пресс-конференции ждали огня из-за работы Казьменко. Он пришел на нее только спустя полтора часа после финального свистка, но был на удивление сдержан — видимо, выпустил пар. Журналистам Валерий Георгиевич только сказал: «Не понял, за что удалили Эменике. Вот сейчас все это время разговаривали. Мне сказали, что в протокол ничего вносить нельзя, но и подписывать я его отказался».

Микст-зона была богаче на эмоции. Кержаков, в отличие от Спаллетти, не скрывал разочарования и назвал ужасными впечатления от этого матча, а капитан Дзюба был счастлив: «Я — воспитанник команды, играю в «Спартаке» с 7 лет, для меня честь выйти на поле с капитанской повязкой. Особенно перед такими трибунами — болельщики наши просто красавцы, суперподдержка была, спасибо им большое! Мы продемонстрировали характер, на какое-то время заткнули тех балаболок, которые говорят, что у «Спартака» нет никаких шансов выиграть у чемпионов России».

Результат этой встречи напрямую повлиял на расстановку сил в таблице. ЦСКА провалил финиш чемпионата, а «Спартак» в последнем туре обыграл «Локомотив» и все-таки выцепил место в отборочном раунде Лиге чемпионов, а затем вышел и в групповой этап. Но месть сине-бело-голубых будет страшной — уже через три месяца «Спартак» при Эмери проиграет на «Петровском» 0:5.