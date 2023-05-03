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«Заткнули балаболок». Как «Спартак» испортил чемпионский праздник «Зениту»: гол Кариоки, удаление Эменике и капитан Дзюба

Гоша Чернов
Корреспондент
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Рафаэл Кариока празднуте гол в ворота «Зенита»
Рафаэл Кариока празднуте гол в ворота «Зенита».
Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
Сергей Семак, Сергей Брызгалов и Серхио Родригес
Сергей Семак, Сергей Брызгалов и Серхио Родригес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболисты «Спартака» празднуют победу над «Зенитом»
Спартаковцы празднуют победу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Динияр Билялетдинов забивает гол в ворота «Зенита»
Гол Динияра Билялетдинова.
Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
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11 лет назад состоялась одна из самых резонансных битв Москвы и Питера.

Позолоченные футболки и медштаб на брифинге

Сезон-2011/12 — самый долгий в истории российского футбола. В конце нулевых РФС затеял переход на систему «осень-весна», из-за чего потребовалось удлинить чемпионат. Сыграв два привычных круга из 30 туров, клубы РПЛ разбились на две восьмерки: верхняя боролась за чемпионство и еврокубки, а нижняя — за выживание.

На первом этапе действующий чемпион «Зенит» довольно долго отставал от вершины — до сентября 2011-го лигу возглавлял ЦСКА, но затем сине-бело-голубые перехватили лидерство и больше его не отдавали. После разделения на восьмерки «Зенит» только наращивал преимущество над вторым местом и после победы над «Динамо», за три тура до финиша, гарантировал себе третье чемпионство в российской истории.

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После золотого матча «Петровский» сошел с ума — обезумевшие болельщики выбежали на газон и разорвали ворота на куски. А главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти на пресс-конференцию привел своих ассистентов — это был жест признания их работы. А накануне встречи со «Спартаком» итальянец вывел на брифинг врачей и массажистов, подчеркивая, что и без них успех был бы невозможен. Они, к слову, сказали, что травм почти нет — в лазарете оставался только разорвавший крестообразные связки Данни.

Петербург основательно готовился к встрече с красно-белыми: баннеры, песни, шествие фанатов. Специально к игре клуб приготовил лазурные футболки с позолоченными номерами и фамилиями футболистов. Все ожидали, что в заключительном домашнем матче сезона «Зенит» разобьет вечного раздражителя и красиво отпразднует титул.

Динияр Билялетдинов забивает гол в ворота «Зенита»
Гол Динияра Билялетдинова.
Александр Ступников, Фото ФК «Спартак»

Тень Эмери

Настроение «Спартака» было совсем иным. Красно-белые кошмарно начали сезон: после пяти туров шли последними, долго плелись в середине таблицы и только к апрелю 2012-го впервые попали в тройку. Но этого было мало — место в отборочном турнире Лиги чемпионов давало только серебро, и битва за него развернулась ожесточенная.

«Спартак» подошел к матчу не в лучшей форме: после поражений от «Анжи» и ЦСКА, а также ничьей с «Динамо» красно-белых отбросило на четвертое место. За два тура до конца они отставали от идущего вторым ЦСКА на три очка, поэтому «Спартаку» требовалась победа в Санкт-Петербурге.

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При этом уже долгое время московский клуб искал главного тренера — генеральный директор «Спартака» Валерий Карпин с трудом справлялся с совмещением двух должностей (за год до этого он даже подавал в отставку, но ее не приняли). За пару дней до игры на Неве «СЭ» дал разрывной инсайд: летом «Спартак» возглавит тренер «Валенсии» Унаи Эмери. Спортивный директор клуба Дмитрий Попов в те дни как раз находился в Испании и улаживал последние детали. Карпин, разумеется, был в курсе всего, хотя публично это отрицал.

Состав «Спартака» той весной постоянно тасовался, так что оптимальный назвать было невозможно. Но в Петербурге Карпин удивил, сделав акцентированную ставку на атаку: не считая защитников, разрушитель в основе оказался только один — Брызгалов. Кроме того, впервые в карьере 23-летний Дзюба стал капитаном «Спартака»: Дикань с Паршивлюком не могли играть, поэтому повязку надел Артем. Он, как обычно в том сезоне, располагался на поле ниже Эменике.

Сергей Семак, Сергей Брызгалов и Серхио Родригес
Сергей Семак, Сергей Брызгалов и Серхио Родригес.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Матч, полный событий

«Зенит» — «Спартак» — 2:3 (1:0)
Голы: Кержаков, 23 (1:0). Билялетдинов, 70 (1:1). Семак, 82 — с пенальти (2:1). Эменике, 84 (2:2). Рафаэл Кариока, 89 (2:3).
«Зенит»: Малафеев, Анюков, Губочан, Ломбертс, Кришито, Зырянов (к) (Канунников, 87), Денисов, Широков, Быстров (Семак, 31), Аршавин (Файзулин, 62), Кержаков.
«Спартак»: Ребров, К.Комбаров, Сухи, Родри, Д.Комбаров, Ари (Рафаэл Кариока, 44), Билялетдинов, Брызгалов, Макгиди (Зотов, 90+3), Дзюба (к), Эменике.
Предупреждения: К.Комбаров, 21. Кришито, 29. Эменике, 37. Макгиди, 37. Аршавин, 48. Д.Комбаров, 81. Ребров, 83. Кержаков, 83. Рафаэл Кариока, 89. Широков, 90+2.
Удаление: Эменике, 84.
Главный судья: Казьменко (Ростов-на-Дону).
6 мая 2012 года. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 21 150 зрителей.

«Зенит», в отличие от предыдущей встречи с «Рубином», выставил боевой состав. Все были настроены побеждать, и даже Роман Широков на время помирился с «виражом»: после выезда в Казань он как раз произнес знаменитое «можешь дома сидеть», но встреча с лидерами фанатского движения «Зенита» успокоила страсти. Широков и мог открыть счет уже на 13-й минуте, однако попал в перекладину с близкого расстояния. Впрочем, вскоре забил Кержаков, а заодно отметил юбилей — сто голов за родную команду в чемпионатах России.

В первом тайме у «Спартака» ничего не получалось, но и «Зенит» играл вальяжно и не спешил добивать противника, за что на 70-й минуте хозяев наказал Билялетдинов. С этого момента на «Петровском» началось настоящее веселье. На 82-й минуте Владимир Казьменко назначил сомнительный пенальти за снос Файзулина, который реализовал Семак и тоже отметил юбилей — сто голов в чемпионатах России.

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Но тут же Эменике сравнял счет, а следом получил одну из самых скандальных красных карточек в истории РПЛ. «До сих пор в шоке от решения судьи: не понимаю, за что меня удалили, — негодовал нигериец после матча. — Это было обычное празднование гола: я просто похлопал себя по руке, как это, например, делал Самюэль Это'О в финале Лиги чемпионов. Жест лишь означает благодарность родителям за кровь, которая течет в моих жилах».

Футболисты «Спартака» яро протестовали, но Казьменко был непреклонен, а ВАР тогда еще не существовало. Однако спорное решение судьи только разозлило гостей — оставшись в меньшинстве, они не только выстояли, но и вырвали победу. Причем забил один из самых критикуемых игроков той эпохи — для Рафаэла Кариоки это был дебютный мяч за «Спартак».

Футболисты «Спартака» празднуют победу над «Зенитом»
Спартаковцы празднуют победу.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Отказался подписывать протокол»

Красно-белые испортили праздник чемпиону, но чествование, разумеется, никто не собирался отменять. После игры футболистам и тренерам «Зенита» вручили и медали, и трофей, а зрителей ждал концерт с фейерверком. Спаллетти после матча даже не выглядел расстроенным: «Я сегодня вечером буду праздновать, — заявил главный тренер сине-бело-голубых. — Матч — всего лишь эпизод. Победа в чемпионате — другое дело. Это плоды нашей работы».

От Карпина на пресс-конференции ждали огня из-за работы Казьменко. Он пришел на нее только спустя полтора часа после финального свистка, но был на удивление сдержан — видимо, выпустил пар. Журналистам Валерий Георгиевич только сказал: «Не понял, за что удалили Эменике. Вот сейчас все это время разговаривали. Мне сказали, что в протокол ничего вносить нельзя, но и подписывать я его отказался».

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Микст-зона была богаче на эмоции. Кержаков, в отличие от Спаллетти, не скрывал разочарования и назвал ужасными впечатления от этого матча, а капитан Дзюба был счастлив: «Я — воспитанник команды, играю в «Спартаке» с 7 лет, для меня честь выйти на поле с капитанской повязкой. Особенно перед такими трибунами — болельщики наши просто красавцы, суперподдержка была, спасибо им большое! Мы продемонстрировали характер, на какое-то время заткнули тех балаболок, которые говорят, что у «Спартака» нет никаких шансов выиграть у чемпионов России».

Результат этой встречи напрямую повлиял на расстановку сил в таблице. ЦСКА провалил финиш чемпионата, а «Спартак» в последнем туре обыграл «Локомотив» и все-таки выцепил место в отборочном раунде Лиге чемпионов, а затем вышел и в групповой этап. Но месть сине-бело-голубых будет страшной — уже через три месяца «Спартак» при Эмери проиграет на «Петровском» 0:5.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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