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«Дзюба слабенький!» — «Овечкина с его пузиком прощаю». Словесная дуэль бомбардиров

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Александр Овечкин (слева), Федор Смолов и Артем Дзюба.
Фото ФК «Динамо», ФК «Локомотив»
Футболист и хоккеист устроили пикировку.

«Динамо» в 29-м туре РПЛ проиграло «Локомотиву» 2:4, а перед матчем бело-голубых на базе посетил хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин, чтобы подбодрить команду перед важным матчем.

Он пожелал футболистам удачи в игре с «Локо», поздравил Арсена Захаряна с днем рождения, подарил полузащитнику свою клюшку, а Тюкавину — обещанную игровую майку.

Ови подколол в конце своего обращения Смолова: «Ну хоть один гол-то забей! А то все с пенальти!»

Слова Александра отчасти стали пророческими: Смолов забил, но снова с пенальти, при этом не реализовав один удар с точки на 40-й минуте.

В целом приезд Овечкина в «Динамо» создал интересный инфоповод — небольшую словесную перепалку хоккеиста с форвардом «Локо» Артемом Дзюбой.

Выдающийся хоккеист пообщался со Смоловым, диалог засняли клубные медиа «Динамо».

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Смолов: — Ого! Бомбардир межсезонья. Кого будем громить? «Амкал»? 2DROTS? Выбирай.

Овечкин: — «Локомотив». Вызвали подмогу.

Смолов: — Слушай, нормально как раз. У них — Артем, а ты у нас потолкаешься.

Овечкин: — А чего с ним толкаться? Он слабенький!

«Согласны?» — обратилось «Динамо» к своим подписчикам, выложив видео.

Дзюба поначалу не отреагировал, а после победного матча ответил на вопрос о словах Овечкина.

«Александра Овечкина я прощаю. С таким милым пузиком он может себе позволить. Но на самом деле он сегодня увидел, кто сильный, а кто не очень. Сашенька, можем потолкаться, с удовольствием», — сказал Дзюба в эфире федерального спортивного канала.

В матче с «Динамо» Артем не отметился голами, но сделал результативную передачу Тикнизяну. В этом сезоне у Дзюбы в 10 матчах за железнодорожников в РПЛ 8 голов и 5 ассистов.

Пока Овечкин в своих соцсетях не отреагировал на подколы Дзюбы про его физическое состояние.

Чем закончится противостояние двух спортсменов?

Александр Овечкин
Артем Дзюба
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Г
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Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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Гленн Бейл

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Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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