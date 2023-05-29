«Дзюба слабенький!» — «Овечкина с его пузиком прощаю». Словесная дуэль бомбардиров
«Динамо» в 29-м туре РПЛ проиграло «Локомотиву» 2:4, а перед матчем бело-голубых на базе посетил хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин, чтобы подбодрить команду перед важным матчем.
Он пожелал футболистам удачи в игре с «Локо», поздравил Арсена Захаряна с днем рождения, подарил полузащитнику свою клюшку, а Тюкавину — обещанную игровую майку.
Ови подколол в конце своего обращения Смолова: «Ну хоть один гол-то забей! А то все с пенальти!»
Слова Александра отчасти стали пророческими: Смолов забил, но снова с пенальти, при этом не реализовав один удар с точки на 40-й минуте.
В целом приезд Овечкина в «Динамо» создал интересный инфоповод — небольшую словесную перепалку хоккеиста с форвардом «Локо» Артемом Дзюбой.
Выдающийся хоккеист пообщался со Смоловым, диалог засняли клубные медиа «Динамо».
Смолов: — Ого! Бомбардир межсезонья. Кого будем громить? «Амкал»? 2DROTS? Выбирай.
Овечкин: — «Локомотив». Вызвали подмогу.
Смолов: — Слушай, нормально как раз. У них — Артем, а ты у нас потолкаешься.
Овечкин: — А чего с ним толкаться? Он слабенький!
«Согласны?» — обратилось «Динамо» к своим подписчикам, выложив видео.
Дзюба поначалу не отреагировал, а после победного матча ответил на вопрос о словах Овечкина.
«Александра Овечкина я прощаю. С таким милым пузиком он может себе позволить. Но на самом деле он сегодня увидел, кто сильный, а кто не очень. Сашенька, можем потолкаться, с удовольствием», — сказал Дзюба в эфире федерального спортивного канала.
В матче с «Динамо» Артем не отметился голами, но сделал результативную передачу Тикнизяну. В этом сезоне у Дзюбы в 10 матчах за железнодорожников в РПЛ 8 голов и 5 ассистов.
Пока Овечкин в своих соцсетях не отреагировал на подколы Дзюбы про его физическое состояние.
Чем закончится противостояние двух спортсменов?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9