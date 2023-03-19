«Торпедо» подает протест и просит присудить поражение «Пари НН». В чем дело?
В российском футболе очередная история с выходом на поле игрока, который должен был отбывать дисквалификацию. После промашки «Локомотива», который выставил дисквалифицированного Дмитрия Баринова на матч Кубка России с «Акроном», на те же грабли наступил «Пари НН».
Клуб из Нижнего Новгорода выпустил на домашнюю игру с «Торпедо» (1:1) в 20-м туре РПЛ 19-летнего Ярослава Михайлова, который не имел права выходить на поле, так как не отбыл дисквалификацию из-за перебора желтых карточек. «Торпедо» готовит протест и рассчитывает получить три очка.
В «Пари НН» не знали, что карточки Михайлова в ПФЛ и ФНЛ суммировались
Арендованный у «Зенита» Михайлов в этом сезоне получил две желтые карточки за «Зенит-2» — 27 июля 2022 года в игре с «Зоркий-Красногорск» и 22 августа в матче с «Электроном» во второй лиге. Еще две карточки футболист заработал в нынешнем сезоне РПЛ: 5 ноября в игре с ЦСКА за «Пари НН» и 12 марта этого года с «Ростовом». Согласно регламенту, полученные в российских турнирах профессионального уровня карточки суммируются и приводят к автоматической одноматчевой дисквалификации.
«Если новый клуб, в который переходит такой футболист, не участвует отдельной командой в первенстве первой лиги ФНЛ (или первенстве второй лиги ФНЛ), то нереализованные ранее санкции в виде дисквалификаций и предупреждения суммируются», — говорится в регламенте.
То есть Михайлов должен был оказаться вне заявки на матч с «Торпедо» и отбыть дисквалификацию. Но полузащитник вышел в стартовом составе, не отметился результативными действиями и на 68-й минуте встречи был заменен на Николая Калинского.
«Мы не прижаты, а впечатаны в стену»: «Торпедо» подает протест в РФС
После матча во флеш-интервью тренер «Торпедо» Андрей Талалаев заявил, что клуб подаст протест из-за выхода Михайлова и надеется на присуждение «Пари НН» технического поражения.
«Мы не доносили эту информацию до футболистов. Конечно, мы знаем (о нарушении регламента. — «СЭ»), наши аналитики следили, нам звонили. В перерыве решали, как из 0:1 сделать 2:1. Безусловно, будем подавать протест. Мы не прижаты, а впечатаны в стену. В любой шанс будем цепляться зубами», — сказал тренер.
«Торпедо» действует в рамках регламента, в котором отмечается, что у клуба есть 72 часа для подачи документов для изучения. На рассмотрение протеста у РФС будет не более семи дней. Если нарушение регламента установят, то будет принято решение об аннулировании результата матча с последующей переигровкой либо присуждением технического поражения провинившейся команде со счетом 0:3.
Оперативно появилось официальное заявление от РПЛ: «Электронная система управления соревнованиями РПЛ в автоматическом режиме не учитывает карточки, полученные в других турнирах, и не может блокировать заявку игрока, как это происходит в иных случаях. В соответствии с пунктом 5.9.2 регламента РПЛ, ответственность за внесение в систему информации о дисциплинарных наказаниях лежит на клубах РПЛ. Однако о предупреждениях Михайлова во второй лиге администрация «Пари НН» Лигу не проинформировала. Таким образом, в случае подачи протеста футбольным клубом «Торпедо-Москва» инцидент может быть рассмотрен КДК РФС».
Для подачи протеста у «Торпедо» есть четыре дня. В документе клуб должен будет подтвердить факт нарушения регламента видеозаписью матча, записями в протоколе, рапортами инспектора, делегата, комиссара, судей и представителей РФС.
«Торпедо» не побеждает в чемпионате России уже 10 матчей подряд (4 ничьи, 6 поражений) и вряд ли откажется от возможности получить три очка из-за регламентной осечки соперника.
В этом сезоне у «Торпедо» лишь одна победа — над ЦСКА в «Лужниках» в 10-м туре (1:0). Примечательно, что автозаводцы последний раз забивали три гола в матче РПЛ в 2015 году — в игре с «Уралом» (3:1).
Ошибка «Пари НН» и возможная техническая победа позволит идущему на последнем месте «Торпедо» набрать 10 очков и чуть подтянуться к «Химкам», у которых на данный момент 13 очков. А клуб из Нижнего Новгорода с 19 баллами в таком случае расположится на 13-м месте — в зоне стыковых матчей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|1
|5
|14
|10-34
|8
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|0 : 1
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 1
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|1 : 1
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|1 : 0
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4