В РПЛ много травм из-за плотного календаря? На самом деле — нет
Невеселая еврокубковая осень, когда «Динамо» и «Ростов» вылетели в отборе к Лиге Европы, уступив грузинскому «Локомотиву» и израильскому «Маккаби», а «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА на групповом этапе ЛЧ и ЛЕ одержали только одну победу на четверых, еще долго будет предметом для обсуждений.
Сейчас популярен следующий тезис: в России было маленькое межсезонье — всего две недели — что и послужило причиной неудач. Было мало времени на подготовку, плюс плотный график, отсюда идет падение интенсивности и рост травматизма, что и сказывается на результатах.
Календарь
Действительно, пауза между двумя сезонами-2019/20 и 2020/21 в РПЛ была всего 16 дней. И это меньше, чем в европейских топ-лигах.
Межсезонье в топ-5 европейских чемпионатов и России
|
Чемпионат
|
Межсезонье
|
Минимальное межсезонье
|
Россия
|
16 дней
|
12 дней («Зенит»)
|
Англия
|
47 дней
|
33 дня («МЮ»)
|
Испания
|
54 дня
|
36 дней («Севилья»)
|
Италия
|
47 дней
|
39 дней («Интер»)
|
Германия
|
82 дня
|
43 дня («Бавария»)*
|
Франция
|
165 дней
|
145 дней («ПСЖ»)
* между окончанием бундеслиги-2019/20 и доигровкой ЛЧ-2019/20, после чего у «Баварии» было еще 25 дней до старта чемпионата Германии-2020/21
Что касается плотного графика, тот тут показатели следующие.
Количество официальных матчей после окончания локдауна у российских клубов и их соперников на момент окончания группового этапа еврокубков
|
Клуб
|
Доигровка сезона-2019/20
|
Сезон-2020/21
|
Всего
|
Зенит
|
10
|
24
|
34
|
Боруссия Д
|
9
|
18
|
27
|
Лацио
|
12
|
16
|
28
|
Брюгге
|
-
|
21
|
21
|
Локомотив
|
8
|
24
|
32
|
Бавария
|
15
|
19
|
34
|
Атлетико
|
12
|
16
|
28
|
Зальцбург
|
11
|
20
|
31
|
Краснодар
|
8
|
25
|
33
|
Челси
|
13
|
19
|
32
|
Севилья
|
15
|
17
|
32
|
Ренн
|
-
|
19
|
19
|
ЦСКА
|
8
|
23
|
31
|
Динамо З
|
10
|
21
|
31
|
Вольфсбергер
|
10
|
16
|
26
|
Фейеноорд
|
-
|
16
|
16
Действительно, российские клубы в целом сыграли больше матчей. Однако если брать конкретно сезон-2020/21, то они у них размазаны на большем отрезке времени. Например, «Зенит» свои 24 матча провел с 7 августа по 8 декабря, то есть за 123 дня (в среднем одна игра за 5,1 дня). Тогда как 18 игр «Боруссии» уложились в отрезок с 19 сентября по 8 декабря — за 81 день (в среднем одна игра за 4,5 дня). У «Лацио» этот показатель — 16 матчей за 74 дня (в среднем одна игра за 4,6 дня). А, скажем, у «Зальцбурга» получается и вовсе 20 матчей за 84 дня (в среднем одна игра за 4,2 дня). То есть, как видим, плотность календаря у наших команд такая же, как и у соперников и даже чуть ниже, и говорить, что мы сыграли больше — неправильно.
Кроме того, у клубов был 21 тренировочный день после окончания карантина и доигровкой сезона-2019/20. По сути, мы оказались в той же ситуации, что и страны, где чемпионат проводится по схеме «весна-осень». Там тоже была долгая зимняя пауза с тренировочными сборами, затем локдаун, а затем уплотненный чемпионат.
Для примера возьмем Норвегию. Там чемпионат стартовал 16 июня. За это время клуб «Мольде» сыграл 39 официальных матчей. При этом едва не прорвался в Лигу чемпионов, лишь в 4-м отборочном раунде уступив «Ференцварошу», а затем, попав в групповой турнир Лиги Европы, набрал 10 очков в компании с «Арсеналом», венским «Рапидом» и ирландским «Дандолком» и вышел в 1/16 финала.
Травмы
Что касается травматизма, то тут и вовсе все не так однозначно. В распоряжении «СЭ» оказалась презентация, подготовленная медицинским департаментом РФС специально для встречи с представителями клубов. И в ней приведены весьма любопытные факты, кардинально меняющие взгляд на ситуацию.
Например, на низком уровне находится количество тяжелых травм, в частности, крестообразных связок колена. После локдауна в РПЛ было пять травм крестообразных связок колена — это Кирилл Набабкин (ЦСКА), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Максим Глушенков («Спартак»), Данил Казанцев («Химки») и Ивелин Попов («Сочи»). Но ни в одном из случаев нельзя говорить о повышенных нагрузках — тот же Баринов сломался еще в августе, до старта еврокубков и матчей сборных. Всего же в 2020 году зафиксировано семь таких повреждений. Для сравнения, в 2017-2018 годах в РПЛ было 24 травмы крестообразных связок.
Но «кресты» — особый случай. Принято считать, что на фоне усталости и повышенных нагрузок в первую очередь появляются мышечные повреждения — надрывы, микронадрывы, воспаления и так далее. Так вот, согласно данным из презентации, количество так называемых усталостных травм этой осенью не только не выросло, но и даже снизилось.
Например, есть пример клуба А, который не играет в еврокубках и имеет в составе более пяти сборников (очевидно, речь идет о «Спартаке». — Прим. «СЭ») — там и в первой части прошлого сезона, и в первой части нынешнего было 7 усталостных травм. В клубе Б, который играет в Европе и имеет в составе более 10 сборников соотношение данных по прошлому и этому году — 17 и 11 травм соответственно. В клубе В — тоже участник еврокубков и более 10 сборников — 10 и 7 усталостных повреждений.
Наконец, можно привести высказывание главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, который на пресс-конференции перед домашней игрой Лиги Европы с австрийским «Вольфсбергером» сказал, что физически команда сейчас готова лучшем, чем на этом же отрезке сезона год назад:
— Мы каждый день проверяем состояние каждого футболиста, и если сравнивать с прошлым и позапрошлым сезонами, то выглядим хорошо. Силы есть на протяжении всего матча.
Мы уже сказали про «кресты», но в презентации есть и следующий любопытный момент. Если говорить про повреждения, полученные футболистами клубов РПЛ в первой половине сезона-2020/21 и повлекшие за собой длительные сроки лечения, то большинство из них случилось либо в августе, когда еще не было еврокубков и матчей сборной, либо травмировались футболисты из команд нижней части таблицы, которые не выступают за сборные и в Европе, или же и вовсе не имеют регулярной практики в своем клубе. То есть об усталости и сверхнагрузках тут говорить не приходится.
Например, форвард «Арсенала» Евгений Луценко, у которого была травма мышц бедра, а потом случился рецидив на тренировке. Или Ризван Уциев из «Терека», пропустивший почти всю первую часть сезона из-за мышечной травмы. По той же причине более чем на месяц выбывал его одноклубник Одис Роши.
Наконец, в презентации приводится тезис, что клубы не полностью использовали имеющиеся у них возможности для ротации состава и, соответственно, снижения нагрузок на футболистов — в частности, использование пяти замен во время матча. За первые 15 туров чемпионата команды в среднем проводили 3,8 замены за матч. В пяти встречах одна из команд вообще не проводила замены, а еще в 29 — тренеры делали менее трех замен. Тут можно возразить, что иногда клубам просто некого выпускать, но это уже вопрос к тем же тренерам и клубному менеджменту.
То есть, как видим, тезис о повышенном травматизме этой осенью как минимум спорен, а, если исходить из данных презентации медицинского департамента РФС, то и вовсе неверен. Что может служить сигналом для клубов — стоит обратить более пристальное внимание не на поиск оправданий, а на собственную работу.
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