Разобрались, насколько верен популярный сейчас тезис

Невеселая еврокубковая осень, когда «Динамо» и «Ростов» вылетели в отборе к Лиге Европы, уступив грузинскому «Локомотиву» и израильскому «Маккаби», а «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА на групповом этапе ЛЧ и ЛЕ одержали только одну победу на четверых, еще долго будет предметом для обсуждений.

Сейчас популярен следующий тезис: в России было маленькое межсезонье — всего две недели — что и послужило причиной неудач. Было мало времени на подготовку, плюс плотный график, отсюда идет падение интенсивности и рост травматизма, что и сказывается на результатах.

Календарь

Действительно, пауза между двумя сезонами-2019/20 и 2020/21 в РПЛ была всего 16 дней. И это меньше, чем в европейских топ-лигах.

Межсезонье в топ-5 европейских чемпионатов и России

Чемпионат Межсезонье Минимальное межсезонье Россия 16 дней 12 дней («Зенит») Англия 47 дней 33 дня («МЮ») Испания 54 дня 36 дней («Севилья») Италия 47 дней 39 дней («Интер») Германия 82 дня 43 дня («Бавария»)* Франция 165 дней 145 дней («ПСЖ»)

* между окончанием бундеслиги-2019/20 и доигровкой ЛЧ-2019/20, после чего у «Баварии» было еще 25 дней до старта чемпионата Германии-2020/21

Что касается плотного графика, тот тут показатели следующие.

Количество официальных матчей после окончания локдауна у российских клубов и их соперников на момент окончания группового этапа еврокубков

Клуб Доигровка сезона-2019/20 Сезон-2020/21 Всего Зенит 10 24 34 Боруссия Д 9 18 27 Лацио 12 16 28 Брюгге - 21 21 Локомотив 8 24 32 Бавария 15 19 34 Атлетико 12 16 28 Зальцбург 11 20 31 Краснодар 8 25 33 Челси 13 19 32 Севилья 15 17 32 Ренн - 19 19 ЦСКА 8 23 31 Динамо З 10 21 31 Вольфсбергер 10 16 26 Фейеноорд - 16 16

Действительно, российские клубы в целом сыграли больше матчей. Однако если брать конкретно сезон-2020/21, то они у них размазаны на большем отрезке времени. Например, «Зенит» свои 24 матча провел с 7 августа по 8 декабря, то есть за 123 дня (в среднем одна игра за 5,1 дня). Тогда как 18 игр «Боруссии» уложились в отрезок с 19 сентября по 8 декабря — за 81 день (в среднем одна игра за 4,5 дня). У «Лацио» этот показатель — 16 матчей за 74 дня (в среднем одна игра за 4,6 дня). А, скажем, у «Зальцбурга» получается и вовсе 20 матчей за 84 дня (в среднем одна игра за 4,2 дня). То есть, как видим, плотность календаря у наших команд такая же, как и у соперников и даже чуть ниже, и говорить, что мы сыграли больше — неправильно.

Кроме того, у клубов был 21 тренировочный день после окончания карантина и доигровкой сезона-2019/20. По сути, мы оказались в той же ситуации, что и страны, где чемпионат проводится по схеме «весна-осень». Там тоже была долгая зимняя пауза с тренировочными сборами, затем локдаун, а затем уплотненный чемпионат.

Для примера возьмем Норвегию. Там чемпионат стартовал 16 июня. За это время клуб «Мольде» сыграл 39 официальных матчей. При этом едва не прорвался в Лигу чемпионов, лишь в 4-м отборочном раунде уступив «Ференцварошу», а затем, попав в групповой турнир Лиги Европы, набрал 10 очков в компании с «Арсеналом», венским «Рапидом» и ирландским «Дандолком» и вышел в 1/16 финала.

Травмы

Что касается травматизма, то тут и вовсе все не так однозначно. В распоряжении «СЭ» оказалась презентация, подготовленная медицинским департаментом РФС специально для встречи с представителями клубов. И в ней приведены весьма любопытные факты, кардинально меняющие взгляд на ситуацию.

Например, на низком уровне находится количество тяжелых травм, в частности, крестообразных связок колена. После локдауна в РПЛ было пять травм крестообразных связок колена — это Кирилл Набабкин (ЦСКА), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Максим Глушенков («Спартак»), Данил Казанцев («Химки») и Ивелин Попов («Сочи»). Но ни в одном из случаев нельзя говорить о повышенных нагрузках — тот же Баринов сломался еще в августе, до старта еврокубков и матчей сборных. Всего же в 2020 году зафиксировано семь таких повреждений. Для сравнения, в 2017-2018 годах в РПЛ было 24 травмы крестообразных связок.

Но «кресты» — особый случай. Принято считать, что на фоне усталости и повышенных нагрузок в первую очередь появляются мышечные повреждения — надрывы, микронадрывы, воспаления и так далее. Так вот, согласно данным из презентации, количество так называемых усталостных травм этой осенью не только не выросло, но и даже снизилось.

Например, есть пример клуба А, который не играет в еврокубках и имеет в составе более пяти сборников (очевидно, речь идет о «Спартаке». — Прим. «СЭ») — там и в первой части прошлого сезона, и в первой части нынешнего было 7 усталостных травм. В клубе Б, который играет в Европе и имеет в составе более 10 сборников соотношение данных по прошлому и этому году — 17 и 11 травм соответственно. В клубе В — тоже участник еврокубков и более 10 сборников — 10 и 7 усталостных повреждений.

Наконец, можно привести высказывание главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, который на пресс-конференции перед домашней игрой Лиги Европы с австрийским «Вольфсбергером» сказал, что физически команда сейчас готова лучшем, чем на этом же отрезке сезона год назад:

— Мы каждый день проверяем состояние каждого футболиста, и если сравнивать с прошлым и позапрошлым сезонами, то выглядим хорошо. Силы есть на протяжении всего матча.

Мы уже сказали про «кресты», но в презентации есть и следующий любопытный момент. Если говорить про повреждения, полученные футболистами клубов РПЛ в первой половине сезона-2020/21 и повлекшие за собой длительные сроки лечения, то большинство из них случилось либо в августе, когда еще не было еврокубков и матчей сборной, либо травмировались футболисты из команд нижней части таблицы, которые не выступают за сборные и в Европе, или же и вовсе не имеют регулярной практики в своем клубе. То есть об усталости и сверхнагрузках тут говорить не приходится.

Например, форвард «Арсенала» Евгений Луценко, у которого была травма мышц бедра, а потом случился рецидив на тренировке. Или Ризван Уциев из «Терека», пропустивший почти всю первую часть сезона из-за мышечной травмы. По той же причине более чем на месяц выбывал его одноклубник Одис Роши.

Наконец, в презентации приводится тезис, что клубы не полностью использовали имеющиеся у них возможности для ротации состава и, соответственно, снижения нагрузок на футболистов — в частности, использование пяти замен во время матча. За первые 15 туров чемпионата команды в среднем проводили 3,8 замены за матч. В пяти встречах одна из команд вообще не проводила замены, а еще в 29 — тренеры делали менее трех замен. Тут можно возразить, что иногда клубам просто некого выпускать, но это уже вопрос к тем же тренерам и клубному менеджменту.

То есть, как видим, тезис о повышенном травматизме этой осенью как минимум спорен, а, если исходить из данных презентации медицинского департамента РФС, то и вовсе неверен. Что может служить сигналом для клубов — стоит обратить более пристальное внимание не на поиск оправданий, а на собственную работу.