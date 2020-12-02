Главный тренер ЦСКА ответил на вопросы журналистов перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы с австрийским «Вольфсбергером».

О травмированных

— Из тех футболистов, которые не могли играть в предыдущих матчах, готовы выйти на поле Кучаев, Дзагоев и почти наверняка будет готов Мариу Фернандес, — сказал Гончаренко. — Так что, получается, все в строю, за исключением Фукса и Карпова.

О тактике и неиспользованных моментах

— Хорошо, что у нас есть моменты и что мы наносим много ударов и делаем много острых передач. Но иногда нам надо видоизменять нашу атаку. Если атаковать однобоко, начинаются проблемы.

О серии без побед российских клубов в Европе и связанном с этим давлении

— Давление со стороны болельщиков и прессы, ожидание побед — это нормальная ситуация для футболистов и тренеров, с которой нужно уметь справляться каждодневно. Мы не думаем о сериях матчей без побед, своих или других команд, но очевидно, что тенденция неприятная. Всем нам нужно задуматься, почему мы никак не можем выиграть. Есть таблица коэффициентов, где мы уступаем только топ-5 европейских чемпионатов и Португалии, но при этом мы проигрываем командам из лиг, которые стоят в этой таблице ниже нас.

О физическом состоянии команды

— Мы каждый день проверяем состояние каждого футболиста, и если сравнивать с прошлым и позапрошлым сезонами, то выглядим хорошо. Силы есть на протяжении всего матча. Нам нужно не думать о том, сколько осталось игр до зимнего перерыва, а аккумулировать всю имеющуюся энергию.

О Влашиче

— Влашич — это пример современного футболиста, который должен выступать на трех фронтах: в чемпионате, в еврокубках и за сборную. Никола — физически сильный футболист, у него сильные мышцы, он выносливый и ищет какие-то паузы прямо во время игр, чтобы восстановиться. Мы знаем его состояние, следим за ним, поэтому Влашич играет все матчи.

О Шкурине

— Исходя из того, сколько у нас выпадало футболистов в последнее время, нужно было готовить и выпускать других игроков, в том числе и Шкурина. Но Илье, как и некоторым другим ребятам, нужно играть интенсивнее — больше бороться, спринтовать, тормозить, чтобы попадать в игровые моменты.

Об Ахметове

— Матч с «Рубином» он провел неплохо, но до болезни, настигшей его в Волгограде, его состояние было лучше.

Кроме того, на вопросы журналистов ответил защитник Игорь Дивеев.

— Мы готовы к матчу, игры идут регулярно, через два дня на третий и через третий на четвертый, но есть время восстанавливаться, — сказал Дивеев. — Что касается носа, то все в порядке — он нормальный, красивый.

— В чем заключается основная разница между матчами в России и Европе?

— Они различаются скоростями и интенсивностью. Что касается нападающих, то разница в основном в габаритах. Есть большие форварды, есть маленькие. У «Фейеноорда» был маленький нападающий, но он хорошо ведет борьбу. Изучаешь каждого и понимаешь, как против них играть.