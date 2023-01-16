«Дасаев от злости мог перчатки сожрать. Побежал за мной, догнал бы — разорвал». Как вывели из себя легендарного вратаря
Сергей Андреев — один из сильнейших форвардов страны конца 1970-х — начала 1980-х годов прошлого столетия. Дважды лучший бомбардир чемпионата СССР даже из первой (!) лиги вызывался в сборную, забивал бразильцам на «Маракане». Среди вратарей, которым нередко доставалось от ростовчанина, в том числе и легендарный Ринат Дасаев.
Их противостояние достигло апогея в 1981-м, когда в Москве в финале Кубка СССР ростовский СКА сенсационно обыграл «Спартак», а единственный гол забил именно Андреев. Год спустя история получила продолжение — уже в сборной, при подготовке к чемпионату мира. Сам Андреев в 2011-м в «Разговоре по пятницам» описывал этот случай так:
— С Ринатом Дасаевым у меня шикарные отношения. Спокойно могу ему набрать: «Татарин, привет!» — «О, ростовский бандит, здорово. Раков привези...» Но один раз он меня чуть не убил. За две недели до отлета на ЧМ-1982 проводим товарищеский матч в Новогорске. Вторая сборная обыгрывает первую, которой вот-вот выходить против бразильцев, со счетом 8:2.
— Ого.
— Три забил Родионов, по два — я и Шавло, восьмой — еще кто-то. Бесков в шоке! Да и мы сами обалдели. Сколько ж тогда бразильцы отгрузят? Ладно, через три дня новая игра. Первая сборная забивает, я сравниваю. На 60-й минуте они забивают опять, и Бесков прекращает матч. Чтобы у тех было нормальное настроение. В следующей двусторонке за второй состав выпускают пять сборников, остальных Бесков призвал из спартаковского дубля. 15-летние. И мы с первой сборной играем 3:3! Я вновь забиваю Дасаеву!
— Чудеса.
— Наконец генеральная репетиция — в Лужниках открытый матч. Мы 0:2 «горим», вперед не суемся — понимаем, сборной надо настроение создать. Но Татарин помнит, сколько ему назабивал, и совершает роковую ошибку. За пять минут до конца согнул руку в локте и мне показал. Я разозлился. Хватаю мяч, прокидываю мимо Балтачи — с угла вхожу в штрафную. Мне бы ударить в дальний, и вот картина — Дасаев туда прыгает, мяч сваливается с ноги и влетает в ближний. Поворачиваюсь к нему, лежащему: «Ну что, чучело огородное?» На базу приезжаем — я Дасаева стороной обхожу. Это ж вратарь, что угодно может сделать. Дальше последняя тренировка, второй состав работает на одной половине поля, а первый разминает Рината. Баловство. Виталик Дараселия меня окликает: «Сереж, Дасаеву забить не можем». Иду к ним — вокруг тишина. Тренеры стоят, смотрят. Дасаев от злости перчатки, кажется, готов сожрать.
— Снова огорчили?
— Ставлю мяч на радиус. Блоха лег, ухмыляется: что ты там, ростовский, фокусы показываешь... Разбегаюсь, ка-а-к дал — бутса носком в землю ушла. Полгектара вывернул. У меня от этого удара голеностоп неделю болел. А мячик шлеп-шлеп — в штангу, от нее в ворота. Я побежал, Ринат за мной. Разорвал бы, если бы догнал.
...Остается добавить, что на чемпионате мира в Испании Дасаев за пять матчей пропустил всего четыре мяча и по итогам 1982 года был признан лучшим футболистом СССР. А вот Андрееву на том ЧМ забить так и не удалось.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
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Квинси Промес
Спартак
|14
|
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2