Звонимир Шарлия: "Сочи" в матче со "Спартаком" выглядел лучше соперника"

Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия ожидает непростого матча против "Сочи". По словам хорвата, его впечатлила игра дебютантов РПЛ в 1-м туре против "Спартака" (0:1).

- "Сочи" - неуступчивая команда, мы смотрели с ребятами их первый матч сезона против "Спартака". Могу сказать, что "Сочи" выглядел лучше соперника. Мы ожидаем очень непростой игры и готовы отдать все силы для победы. В России, как я уже сказал, легких матчей просто не бывает, - цитирует официальный Twitter ЦСКА Шарлию.

ЦСКА - "Сочи": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 5-й тур, 11 августа 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (мск)