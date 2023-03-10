Звезда Comedy Club объяснил, почему он облегченно вздохнул после ухода Федуна из «Спартака»

Резидент Comedy Club, актер Антон Иванов рассказал, что не понимает людей, которые болеют против российских команд в еврокубках.

«В 90-е я болел за «Спартак» как не в себя, хотя я болельщик «Зенита», — отметил «СЭ» Иванов. — В Европе у меня нет «Зенита», «Спартака» или ЦСКА. Есть российский клуб, и все! Был большой спор с другом, когда ЦСКА выиграл Кубок УЕФА. Я говорю: «Что ты такой кислый сидишь?» Он мне отвечает: «Да «кони» победили». Я не выдержал и в ответ: «Какие «кони»? Это российский клуб! Они принесли нам кучу очков в таблице коэффициентов УЕФА».

После ухода Леонида Федуна из «Спартака» я облегченно вздохнул. Когда «Зенит» стал чемпионом, ЛАФ сказал такую фразу: «Поздравляю «Зенит» с дутым чемпионством, желаю ему в еврокубках... слабо выступить». У меня мысль возникла такая: «Как было бы круто, если бы «Зенит», по его прогнозу, плохо выступил в еврокубках, а «Спартак» занял пятое-шестое место и вообще никуда не вышел!» Как я мечтал об этом! Но они тогда вроде восьмое заняли. После такой фразы я просто не мог его терпеть. Федун ушел, а «Спартак» идет на втором месте и показывает прекрасную игру. Мне нравится смотреть матчи красно-белых. Рад, что появилась здоровая конкуренция в чемпионате России. Не хотелось бы, чтобы «Зенит» превратился в «Баварию», которая за восемь туров до конца турнира становится чемпионом. Чемпион должен определяться за тур до конца сезона или даже в последнем туре.

Также я расстроен тем, что мы лишены еврокубков. Тот кайф, который испытываешь от матчей Лиги чемпионов, нельзя описать словами. Еще важно понимание того, что мы в теме, с нами считаются, нас опасаются. Сейчас же мы очень отброшены в этом плане, и непонятно, когда все вернется. Понятно, что в случае возвращения мы будем играть с командами с низкими коэффициентами в системе УЕФА, но на это плевать: главное — играть!» — сказал Иванов в интервью «СЭ».

Полностью интервью Иванова можно прочитать здесь.