Член совета директоров «Фенербахче»: «Мы не заинтересованы в Кузяеве»

Член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб не заинтересован в переходе полузащитника «Зенита» Далера Кузяев.

«Интерес к Кузяеву? Никогда не слышал об этом прежде. Мы не заинтересованы», — сказал Баки «СЭ».

Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года. В этом сезоне он сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 5 голевых передач.