В «Галатасарае» заявили, что не интересуются Кузяевым

Директор по связям с общественностью турецкого «Галатасарая» Коскун Гульбахар отреагировал на информацию об интересе клуба к полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву.

«Не слышал об этом ничего. Мы не интересуемся Кузяевым», — сказал Гюлен «СЭ».

Ранее информацию об интересе к игроку опровергли в «Фенербахче».

Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года. В этом сезоне он сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 5 голевых передач.