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Зурико Давиташвили: «Во втором тайме «Ротор» подустал и не очень хорошо играл в атаке»

22:10

Полузащитник «Ротора» Зурико Давиташвили поделился впечатлениями от ничьей в матче 6-го тура Тинькофф-РПЛ против «Химок» (1:1).

— В первом тайме мы хорошо играли. Во втором поменялась ситуация, — сказал Давиташвили в эфире «Матч премьер». — Не знаю, почему, но «Химки» хорошо играли.

— Может быть связано с тем, что у вас было меньше отдыха?

— Может быть. Мы подустали и во втором тайме не очень хорошо играли в атаке.

Химки — Ротор

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