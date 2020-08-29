Зурико Давиташвили: «Во втором тайме «Ротор» подустал и не очень хорошо играл в атаке»

Полузащитник «Ротора» Зурико Давиташвили поделился впечатлениями от ничьей в матче 6-го тура Тинькофф-РПЛ против «Химок» (1:1).

— В первом тайме мы хорошо играли. Во втором поменялась ситуация, — сказал Давиташвили в эфире «Матч премьер». — Не знаю, почему, но «Химки» хорошо играли.

— Может быть связано с тем, что у вас было меньше отдыха?

— Может быть. Мы подустали и во втором тайме не очень хорошо играли в атаке.