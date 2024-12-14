Зобнин — о «Боруссии»: «Предложения не было, но интерес был»

Полузащитник «Спартак» Роман Зобнин прокомментировал интерес со стороны дортмундской «Боруссии».

«Предложения не было, но интерес был. Это разные вещи. Мне потом Рома Нойштедтер говорил, что обо мне спрашивали в Дортмунде. Но это уже потом было», — сказал Зобнин в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее Зобнин поделился воспоминаниями о работе под руководством бывшего тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. В текущем сезоне 30-летний россиянин провел 10 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.