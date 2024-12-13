Зобнин: «Тедеско — топ-тренер! У него в команде всегда чувствуешь себя нужным»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился воспоминаниями о работе под руководством бывшего тренера московской команды Доменико Тедеско.

«Это топ-тренер, серьезно! Понятно, что в Бельгии [у него] сейчас нет результата, но я общаюсь с [его] помощниками — там тоже есть свои моменты. Но в плане психологии он наверное, лучший, с кем я работал. На тренировках у Тедеско всегда чувствуешь его внимание, какую-то энергию, чувствуешь себя нужным», — сказал Зобнин в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Тедеско работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год. С 2023 года немец возглавляет сборную Бельгии.

Зобнин выступает за красно-белых с 2015 года.