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Сегодня, 16:40

Зобнин: «Тедеско — топ-тренер! У него в команде всегда чувствуешь себя нужным»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился воспоминаниями о работе под руководством бывшего тренера московской команды Доменико Тедеско.

«Это топ-тренер, серьезно! Понятно, что в Бельгии [у него] сейчас нет результата, но я общаюсь с [его] помощниками — там тоже есть свои моменты. Но в плане психологии он наверное, лучший, с кем я работал. На тренировках у Тедеско всегда чувствуешь его внимание, какую-то энергию, чувствуешь себя нужным», — сказал Зобнин в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Тедеско работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год. С 2023 года немец возглавляет сборную Бельгии.

Зобнин выступает за красно-белых с 2015 года.

Доменико Тедеско и&nbsp;Тибо Куртуа. Ультиматум Куртуа — при Тедеско за сборную Тибо больше не сыграет. Почему они никак не помирятся

Источник: Коммент.Шоу
Роман Зобнин
ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

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