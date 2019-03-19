Зобнин перенесет операцию 20 марта и будет восстанавливаться не меньше месяца

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин, перенесет операцию в среду в Москве. Восстановление футболиста займет не меньше месяца. Об этом с пожеланием скорейшего возвращения в строй сообщает официальный сайт красно-белых.

Зобнин получил травму в воскресном матче 20-го тура чемпионата России с "Зентом" (1:1). Обследование выявило у полузащитника перелом костей правой кисти. Футболист покинул расположение сборной России, которая готовится к первым матчам оборочного турнира Евро-2020 против Бельгии (21 марта, Брюссель) и Казахстана (24 марта, Астана).