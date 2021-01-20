«Знаю, что он сидел в тюрьме». Реакция итальянских фанатов на возможный переезд форварда в серию А
20 января в «Спартаке» сообщили, что «Фиорентина» ведет переговоры с московским клубом о возможном переходе форварда Александра Кокорина.
По информации итальянских СМИ, «фиалки» предлагают 29-летнему россиянину соглашение сроком на 3 года. Сообщается, что «Фиорентина» заплатит за игрока 4,5 миллиона евро.
Фанаты активно обсуждают эту новость в соцсетях. Причем российские любители футбола настроены весьма скептично.
Кент Зидана: «Кокорин в плохой форме, а «Фиорентина» играет просто ужасно в последнее время. По итогу, получается невероятный союз».
DenSide18: «Интересно, если вдруг «фиалкам» придется сыграть против «Зенита» или «Сочи», Кокорин получит травму перед матчем?»
GuiltyForMaterialism: «То что Кокорин хоть как-то котируется в Европе и «Фиорентина» готова заплатить за него 5 млн — это какой-то нонсенс».
А вот европейские болельщики ждут трансфера игрока в «Фиорентину».
DrF4lken: «У Кокорина большой потенциал».
Francesko Zei: «Кокорин близок к тому, чтобы стать игроком «Фиорентины». Надеюсь, они будут правы в своем выборе».
Niccolo Ceccarini: «Фиорентина» сделала свой выбор".
Luc Parry: «Очень хочу видеть Кокорина в Италии».
Правда, в Италии также есть скептики, которые не приветствуют возможную покупку нападающего из России.
Alessio Bellini: «Надеюсь, это шутка. Иначе Яковенко, Бенаюн и Педро ничему не научили? Если Комиссо разрешит покупку еще одного травмированного игрока, то у мен нет слов».
Valerio Moggia: «Знаю о Кокорине лишь то, что полтора года назад он попал в тюрьму в России за избиение государственного чиновника».
Кокорин выступает за «Спартак» с августа 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за красно-белых восемь матчей в чемпионате России, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
В составе «Зенита» Кокорин становился чемпионом России, победителем Кубка России и Суперкубка России (2016). За сборную России форвард провел 48 матчей и забил 12 мячей.
«Фиорентина» после 18 матчей чемпионата Италии занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю