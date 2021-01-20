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«Знаю, что он сидел в тюрьме». Реакция итальянских фанатов на возможный переезд форварда в серию А

18:00
Александр Кокорин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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20 января в «Спартаке» сообщили, что «Фиорентина» ведет переговоры с московским клубом о возможном переходе форварда Александра Кокорина.

По информации итальянских СМИ, «фиалки» предлагают 29-летнему россиянину соглашение сроком на 3 года. Сообщается, что «Фиорентина» заплатит за игрока 4,5 миллиона евро.

Фанаты активно обсуждают эту новость в соцсетях. Причем российские любители футбола настроены весьма скептично.

Кент Зидана: «Кокорин в плохой форме, а «Фиорентина» играет просто ужасно в последнее время. По итогу, получается невероятный союз».

DenSide18: «Интересно, если вдруг «фиалкам» придется сыграть против «Зенита» или «Сочи», Кокорин получит травму перед матчем?»

GuiltyForMaterialism: «То что Кокорин хоть как-то котируется в Европе и «Фиорентина» готова заплатить за него 5 млн — это какой-то нонсенс».

А вот европейские болельщики ждут трансфера игрока в «Фиорентину».

DrF4lken: «У Кокорина большой потенциал».

Francesko Zei: «Кокорин близок к тому, чтобы стать игроком «Фиорентины». Надеюсь, они будут правы в своем выборе».

Niccolo Ceccarini: «Фиорентина» сделала свой выбор".

Luc Parry: «Очень хочу видеть Кокорина в Италии».

Правда, в Италии также есть скептики, которые не приветствуют возможную покупку нападающего из России.

Alessio Bellini: «Надеюсь, это шутка. Иначе Яковенко, Бенаюн и Педро ничему не научили? Если Комиссо разрешит покупку еще одного травмированного игрока, то у мен нет слов».

Valerio Moggia: «Знаю о Кокорине лишь то, что полтора года назад он попал в тюрьму в России за избиение государственного чиновника».

Кокорин выступает за «Спартак» с августа 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за красно-белых восемь матчей в чемпионате России, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

В составе «Зенита» Кокорин становился чемпионом России, победителем Кубка России и Суперкубка России (2016). За сборную России форвард провел 48 матчей и забил 12 мячей.

«Фиорентина» после 18 матчей чемпионата Италии занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

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