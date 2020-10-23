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«Знаем, что Евгеньев не сможет сыграть». Шварц — о выборе состава на матч с «Сочи»

17:45
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед матчем 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» рассказал, как команда будет готовиться к игре без защитника Романа Евгеньева.

В прошлой встрече 11-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:3) Евгеньев получил красную карточку.

— Завтра не сможет сыграть Евгеньев. Может измените тактику?

— Очень хороший вопрос для соперника. Мы знаем, что Роман не сможет сыграть. Мы можем его заменить кем-то или поменять что-то в системе. Будем смотреть видео с «Сочи», анализировать. У нас мало времени, подумаем. (Константин Алексеев)

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