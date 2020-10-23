«Знаем, что Евгеньев не сможет сыграть». Шварц — о выборе состава на матч с «Сочи»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед матчем 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» рассказал, как команда будет готовиться к игре без защитника Романа Евгеньева.
В прошлой встрече 11-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:3) Евгеньев получил красную карточку.
— Завтра не сможет сыграть Евгеньев. Может измените тактику?
— Очень хороший вопрос для соперника. Мы знаем, что Роман не сможет сыграть. Мы можем его заменить кем-то или поменять что-то в системе. Будем смотреть видео с «Сочи», анализировать. У нас мало времени, подумаем. (Константин Алексеев)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.