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Источник: зимой ЦСКА сделает предложение «Уфе» по Фомину

13:05
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ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Уфы» Даниилу Фомину, сообщил в своем Telegram-канале комментатор Нобель Арустамян.

— Уже несколько матчей Фомина просматривают скауты и селекционеры ЦСКА, — говорится в сообщении. — Поговаривают, ближайшей зимой ЦСКА сделает Уфе официальное предложение по Даниилу. Виктор Гончаренко пробует разные варианты в центре поля, и усиление ему необходимо. А уж как работать с уфимцами, он знает отлично.

22-летний футболист в текущем сезоне провел 16 матчей за «Уфу» и забил три мяча при одной голевой передаче. Указано, что 20-30 процентов от продажи игрока может получить «Краснодар». Футболист вызван в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 со сборными Бельгии и Сан-Марино.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://web.telegram.org/#/im?p=@nobel_arustamyan

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