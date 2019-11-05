Источник: зимой ЦСКА сделает предложение «Уфе» по Фомину

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Уфы» Даниилу Фомину, сообщил в своем Telegram-канале комментатор Нобель Арустамян.

— Уже несколько матчей Фомина просматривают скауты и селекционеры ЦСКА, — говорится в сообщении. — Поговаривают, ближайшей зимой ЦСКА сделает Уфе официальное предложение по Даниилу. Виктор Гончаренко пробует разные варианты в центре поля, и усиление ему необходимо. А уж как работать с уфимцами, он знает отлично.

22-летний футболист в текущем сезоне провел 16 матчей за «Уфу» и забил три мяча при одной голевой передаче. Указано, что 20-30 процентов от продажи игрока может получить «Краснодар». Футболист вызван в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 со сборными Бельгии и Сан-Марино.

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