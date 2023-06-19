Журова отреагировала на решение суда по делу Промеса цитатой Глеба Жеглова: «Преступник должен сидеть в тюрьме»

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение суда Амстердама приговорить нападающего «Спартака» Квинси Промеса к полутора годам тюрьмы.

Футболиста признали виновным в нападении на двоюродного брата в июле 2020 года.

«Это уголовное преследование. Интерпол будет выяснять, должны ли они его высылать. У нас нет договора по выдаче, но международное взаимодействие есть. Непростая ситуация. Он хороший игрок, и всем его жалко. Но как говорил Глеб Жеглов: «Преступник должен сидеть в тюрьме». Мы же для Кокорина не делали исключения? Никто не стал их с Мамаевым спасать, потому что было публично совершено преступление, которое было доказано.

Не могу точно сказать, может ли эта ситуация стать ограничением для Промеса в вопросе получения российского гражданства. Но если таковое есть — почему мы должны нарушать закон? Он же не политическая жертва», — сказала Журова «СЭ».

Помимо инцидента с двоюродным братом, Промес также подозревается в контрабанде наркотиков.

В марте 2023 года 31-летнему нидерландцу отказали в получении российского гражданства.