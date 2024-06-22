Журналист Везирян: «Я получил сообщение от агента Помазуна — он сказал, что ЦСКА и «Атлетико» договариваются о сделке»

Французский журналист Тибо Везирян рассказал, как появилась информация об интересе «Атлетико» к вратарю ЦСКА Илье Помазуну.

«Агент Помазуна опроверг информацию о переговорах с «Атлетико» Мадрид? Это странно, потому что я получил сообщение в WhatsApp от его агента с лицензией ФИФА, он мне все рассказал о трансфере. Он сказал, что сейчас ЦСКА и «Атлетико» договариваются о сделке между собой, а игрок и его сторона уже договорились с испанским клубом», — приводит «РБ Спорт» слова Везиряна.

Помазун выступал за «Урал» с августа 2020 года на правах аренды из ЦСКА. В сезоне-2023/24 вратарь провел 34 матча во всех турнирах, пропустил 50 голов и отыграл 8 встреч на ноль. В начале июня екатеринбуржцы объявили, что голкипер вернется в московский клуб.