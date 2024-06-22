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Сегодня, 07:15

Горшков: «Зенит» — явный фаворит следующего сезона. Главный конкурент — «Динамо»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков назвал команду из Санкт-Петербурга явным фаворитом чемпионата России-2024/25.

«Зенит» — явный фаворит РПЛ в сезоне-2024/2025, — сказал Горшков. — В последние годы петербуржцы безоговорочно становились чемпионами. Логично, что «Зенит» главный претендент на титул в предстоящем сезоне.
Кто будет главным конкурентом команды? Думаю, «Динамо», возможно, еще и «Краснодар». Все зависит от того, как остальные лидеры РПЛ проведут трансферную кампанию", — приводит «РБ Спорт» слова Горшкова.

«Зенит» становился чемпионом России в шести последних сезонах.

Источник: РБ Спорт
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