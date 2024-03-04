Жуков считает, что Джикия и Абаскаль несовместимы в «Спартаке»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ситуацию с игровым временем защитника красно-белых Георгия Джикии.

«Считаю, что Джикия должен быть в составе. Все разговоры о том, что два левоногих защитника не могут играть, не имеют смысла. Джикия — капитан команды, самый авторитетный игрок в «Спартаке». На мой взгляд, он должен играть. Мне кажется, что или Абаскаль уйдет из «Спартака», а Джикия останется, или будет все наоборот. Думаю, они несовместимы, особенно после высказываний агента игрока, Джикии и Абаскаля зимой. Шансов мало, что он будет играть», — сказал Жуков «СЭ».

Джикия в этом сезоне провел 9 матчей и не отличился результативными действиями. «Спартак» после 19-го тура РПЛ занимает четвертое место, набрав 31 очко.